Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Suprema a Statelor Unite a refuzat sa redeschida procesul in care actrita laureata cu Oscar Olivia de Havilland, in varsta de 102 ani, acuza o divizie din cadrul Twenty-First Century Fox Inc ca i-ar fi denigrat imaginea intr-un serial despre rivalitatea dintre doua vedete de la Hollywood, relateaza…

- Elena Udrea nu a vegheat la respectarea legii ca ministru al Dezvaltarii, ba dimpotriva, a exercitat presiuni asupra functionarilor pentru organizarea evenimentului Gala Bute in scopul de a procura un folos inculpatului Rudel Obreja, sustin magistratii in motivarea deciziei de condamnare la 6 ani cu…

- Anul acesta, Irina și Monica Gabor au petrecut mult timp impreuna, fetița stand o perioada lunga de timp in America, alaturi de noua familie a mamei ei. Chiar daca ii place foarte mult acolo, aceasta nu este hotarata sa se mute definitiv alaturi de Moni, iar motivul este Irinel Columbeanu, de care este…

- Trump a mentionat pentru reporterii de la Casa Alba ca a raspuns personal: "Avocatii mei nu scriu raspunsuri. Eu scriu raspunsuri. Mi s-au pus o serie de intrebari. Am raspuns la ele foarte usor". Presedintele nu a precizat cand vor trimite consilierii sai juridici raspunsurile catre anchetatori. Referitor…

- Franta este "pregatita" sa o primeasca pe pakistaneza Asia Bibi achitata de Curtea Suprema din tara sa dupa o condamnare la moarte pentru blasfemie, daca aceasta este dorinta sa, a afirmat joi Ministerul de Externe de la Paris, citat de AFP, scrie Agepres .

- Autor: Stelian ȚURLEA Peyton Place a fost/este un fenomen literar. Un roman scris de Grace Metalious in 1956 care a dobandit un succes enorm – s-a vandut pana acum in peste 12 milioane de exemplare! (Intr-o masura, va fi avut un rol in acest succes și soarta scriitoarei – a murit de tanara, la 39 de…

- Curtea Suprema a decis achitarea avocatei Laura Vicol in dosarul in care fusese acuzata de favorizarea faptuitorului, complicitate la exercitarea fara drept a unei profesii si fals in inscrisuri sub semnatura privata.

- Washingtonul a devenit cel de-al 20-lea stat american care a interzis pedeapsa cu moartea, dupa ce Curtea Suprema de Justiție a decis ca pedeapsa a fost aplicata intr-o maniera „arbitrara și rasial partinitoare”, scrie BBC News. Celor opt persoane care erau pe lista condamnaților la moarte in statul…