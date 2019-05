Condamnarea lui Dragnea vine cu noi sarcini pentru Dăncilă „In momentele dificile, PSD a strans randurile. Impreuna vom lua deciziile, impreuna vom vedea unde am, gresit, care sunt pasii pe care trebuie sa-i facem. Nu-mi voi da demisia. Vom respecta decizia luata in Parlament , in urma unei motiuni de cenzura, daca aceasta va fi depusa”, a spus Dancila. „Sper ca sa se bucure cei care au votat ieri si chiar probabil ca oamenii care au primit pensiile mari. Sa le dea inapoi ca USR-ul si ceilalti o sa ceara asta. Probabil ca cei care sunt agricultori sa dea inapoi subventiile, pensionarii la fel”, a spus Catalin Radulescu, deputat PSD. Social democrații… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

