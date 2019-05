Stiri pe aceeasi tema

- Victor Ponta, fost președinte al PSD și actualul lider al partidului Pro Romania, l-a criticat pe Liviu Dragnea ca a dus partidul și țara in prapastie. „Nu ma bucur de necazul nimanui și nu comentez sentințe penale / ma bucur ca decizia vine dupa votul de ieri care a aratat ce cred romanii despre Liviu…

- “Consider ca PSD, in forurile statutare, trebuie sa-si decida candidatul la prezidentiale. Nu mi-am dorit si nu imi doresc sa preiau conducerea PSD. Nu mi-am dorit si nu imi doresc sa candidez la Presedintie. Imi doresc, insa, sa am sanatate si sustinere, sa finalizez cu bine proiectele pentru Bucuresti.…

- Liviu Dragnea a vorbit despre proiectul de lege care va ajuta la intarirea monedei nationale in raport cu euro. Astfel, toate preturile, inclusiv cele la telefonie mobila si alte contracte, vor fi exprimate doar in lei. Daniel Zamfir, reacție pe Facebook „Ma bucur foarte tare ca l-am…

- Noi imagini virale de la mitingul anti-PSD din Iași erau distribuite intens vineri pe rețelele sociale. Mesajul unei cafenele din capitala Moldovei care a anunțat ca inchide intre orele 15,00 și 17,00, cu mesajul „Aparam Nordul”, era distribuit de peste 1.100 de ori. O alta filmare, in care un barbat…

- Peste 6.000 de ieseni au ocupat Piata Unirii, joi seara, imediat dupa terminarea mitingului regional al PSD, oamenii scandand lozinci impotriva lui Liviu Dragnea si a social-democratilor, relateaza News.ro.Citește și: VIDEO Jandarmii au intervenit la mitingul de la Iași! Protest in fața sediului…

- Liviu Dragnea va fi prezent la Iasi joi, 9 mai, la ieșirea in strada. Mitingul va avea loc in ziua in care la Sibiu are loc Summitul Uniunii Europene. Pe retelele de socializare sunt anuntate proteste anti-Dragnea, concomitent cu evenimentul PSD din Piata Unirii. Celebrul protestatar Sandu…

- „Am cateva vești proaste pentru trubadurii lui Klaus Iohannis și pentru cei care defaimeaza zi de zi Romania”, iși incepe Liviu Dragnea postarea, pe Facebook, dupa vizita pe care a avut astazi Iași.„Am cateva vești proaste pentru trubadurii lui Klaus Iohannis și pentru cei care defaimeaza…

- Liviu Dragnea i-a urat „La mulți ani!” lui Ion Iliescu de ziua lui, numindu-l PSD ii ureaza "La multi ani" lui Ion Iliescu, numindu-l "unul dintre oamenii care au facut Romania de astazi posibila". Și PSD a postat un mesaj de felicitari pe pagina de Facebook a...