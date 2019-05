Stiri pe aceeasi tema

- Presa internationala a reactionat la condamnarea lui Liviu Dragnea, scriind ca cel mai puternic om din Romania a fost trimis la inchisoare. The post Condamnarea lui Liviu Dragnea in presa straina: „Cel mai puternic om din Romania, trimis la inchisoare” appeared first on Renasterea banateana .

