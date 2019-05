Stiri pe aceeasi tema

- Julian Assange, cofondatorul WikiLeaks, a declarat joi in fata unui tribunal din Londra ca nu doreste sa fi extradat in Statele Unite ale Americii, unde il asteapta un proces pentru 'atac cibernetic' in legatura cu publicarea in 2010 a sute de mii de documente confidentiale, intre care rapoarte…

- Un tribunal britanic l-a condamnat, miercuri, pe fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, la un an si doua saptamani de inchisoare pentru ca nu a respectat termenii eliberarii conditionate, el ascunzandu-se in Ambasada Ecuadorului din Londra acum sapte ani.

- Arestarea lui Julian Assange, fondatorul Wikileaks, extras din Ambasada Ecuadorului din Londra, unde avea refugiu de 7 ani, la cererea autoritatilor de la Quito, a marcat finalul carierei controversatului jurnalist care a revolutionat presa de investigatie, finantarea prin Bitcoin.

- Consilierul Casei Albe, Kellyanne Conway, a declarat duminica ca nu crede ca președintele Donald Trump cunoștea in prealabil faptul ca fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, urma sa fie arestat de poliția britanica și acuzat de procurorii americani, relateaza Reuters preluat de mediafaxCitește…

- Julian Assange a incalcat in mod termenii azilului politic și a incercat sa foloseasca ambasada ecuadoriana din Londra pe post de centru de spionaj, a declarat Lenin Moreno, președintele Ecuadorului, intr-un interviu acordat pentru The Guardian. Lenin Moreno a mai spus ca a primit un angajament scris…

- "Ofiteri consulari vor solicita sa-i faca o vizita lui Assange in locul sau de detentie", a declarat ministrul australian al afacerilor externe Marise Payne, declarandu-se convinsa ca acesta "va fi tratat de o maniera echitabila in cadrul procedurii judiciare declansate impotriva lui in Marea Britanie".Politia…

- Marea Britanie a garantat Ecuadorului ca fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, nu va fi extradat intr-un stat care aplica pedeapsa cu moartea, a declarat joi presedintele ecuadorian Lenin Moreno, la scurt timp dupa anuntul privind arestarea fondatorul WikiLeaks, transmite Reuters. Politia…