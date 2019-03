Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a admis contestația in anulare formulata de Alina Bica, fosta șefa DIICOT. Magistrații au decis desființarea in parte a deciziei prin care Bica a fost condamnata la patru ani de inchisoare pentru favorizarea faptuitorului, dar și rejudecarea apelului. Potrivit…

- Un martor a declarat, luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, ca aproape 80% dintre salariatii de la DGASPC Teleorman cunosteau faptul ca doua angajate ale institutiei lucrau de fapt la PSD Teleorman, insa nu comenta nimeni "de frica" sa nu isi piarda locul de munca. Martorul a mai…

- Fostul deputat de Argeș, Catalin Teodorescu, achitat definitv in dosarul retrocedarilor. Fostul membru al Consiliului de Conducere al Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor (ANRP) și fost deputat de Argeș, Catalin Teodorescu a fost achitat de Inalta Curte de Casatie si Justitie in dosarul…

- Dosarul in care Constantin Nița, fost ministru al Energiei, a fost condamnat la patru ani de inchisoare pentru fapte de corupție se va rejudeca. Decizia a fost luata luni de completul de cinci judecatori de la Inalta Curte de Casație și Justiție, informeaza B1 TV....

- Instanta suprema a admis o contestatie depusa de fostul senator Dan Sova si a dispus anularea condamnarii de 3 ani inchisoare primite de acesta in dosarul 'CET Govora'. Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis ca dosarul sa se rejudece pe data de 15 aprilie. Este primul mare dosar rejudecat din cauza…

- Procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au dispus trimiterea in judecata a trei persoane din judetul Constanta in dosarul referendumului national organizat in iulie 2012 pentru demiterea presedintelui Romaniei. Dosarul se afla pe rolul Judecatoriei Constanta, iar pana…