- Doi medici din Slatina au fost condamnați miercuri la cate trei ani si sase luni de inchisoare cu executare, pentru ucidere din culpa. Au fost gasiți vinovați pentru moartea unui copil in varsta de noua ani care venise la spital cu mana rupta.

- Medicii Mircea Tusciuc si Paul Iancu din Slatina au fost condamnati, miercuri, de Curtea de Apel Craiova la cate trei ani si jumatate de inchisoare cu executare intr-un dosar in care au fost inculpati sub acuzatia de ucidere din culpa. Decizia instantei este definitiva.

- Medicii slatineni Mircea Tusciuc si Paul Iancu au fost condamnati, astazi, la cate trei ani si sase luni inchisoare cu executare, pentru uciderea din culpa a unui copil in varsta de noua ani, din Serbanesti, decizia luata de Curtea de Apel Craiova este definitiva.

- Doi medici din Slatina-Olt au fost condamnati, miercuri, de Curtea de Apel Craiova, la trei ani si sase luni de inchisoare cu executare, pentru uciderea din culpa a unui copil in varsta de noua ani, din Serbanesti. Decizia este definitiva. In mai 2010, Paul Iancu, medicul de garda, si Mircea Tusciuc,…

- Barbatul de 52 de ani, din municipiul Motru, care a ajuns in arest preventiv pe 1 august 2017, dupa ce și-a ucis iubita, o femeie de 34 de ani, a aflat marți seara sentința finala, la Curtea de Apel Craiova. Instanța din Banie a stabilit decizia definitiva chiar la prima infațișare, dupa…

- Agentul Gabriel Negoița, de la Poliția municipiului Targu-Jiu, judecat pentru luare de mita, poate din nou sa poarte arma. Aceasta este decizia Tribunalului Gorj, menținuta vineri de Curtea de Apel Craiova, care a respins acțiunea procurorilor dupa contestație. Instanța a admis solicitarea…

- Directia Nationala Anticoruptie a anuntat joi ca Alexander Adamescu, fiul lui Dan Adamescu, a fost arestat in Marea Britanie, dupa ce el a prezentat unei instante din Londra, in cursul judecarii procedurii de extradare, un document emis in aparenta de Administratia Nationala a Penitenciarelor, document…

- Curtea de Casatie, cea mai inalta instanta judecatoreasca din Franta, a confirmat marti condamnarea lui Jean-Marie Le Pen, co-fondator al Frontului National, la o amenda de 30.000 de euro, pentru ca a numit camerele de gazare "un detaliu al istoriei celui de-al doilea razboi mondial", informeaza AFP.…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis marti incetarea procesului penal impotriva fostului primar al municipiului Craiova Antonie Solomon, ca urmare a prescrierii faptelor, intr-un dosar legat de retrocedarea ilegala a unui imobil. Initial, in decembrie 2016, Curtea de Apel Craiova…

- Fostul director general al Romarm Dan Tache a fost achitat marti de Curtea de Apel Brasov, el fiind condamnat in prima instanta la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru instigare la abuz in serviciu, decizia instantei fiind definitiva.

- Mihai Gadea, Mugur Ciuvica și Antena 3 sunt obligați sa ii plateasca Laurei Codruța Kovesi 300.000 de lei daune morale, pentru ca i-au incalcat drepturile la onoare, demnitate, reputatie, imagine si viata privata, a decis, marți, Curtea de Apel Ploiești. Instanța a mai decis ca Antena 3 și Mihai…

- Politistul vasluian care a impuscat mortal un barbat, in timpul unei misiuni, va fi cercetat sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa, au anuntat, vineri, reprezentantii Inspectoratului General al Politiei Romane. "La nivelul Inspectoratului de Politie al Judetului Vaslui, s-a primit…

- Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Pitesti impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Pitesti au efectuat 3 perchezitii domiciliare pe raza municipiilor Pitesti si Slatina, intr-o cauza vizand savarsirea infractiunilor de efectuare de…

- Magistrații de la Curtea de Apel Craiova au hotarat, luni, sa condamne definitiv un barbat acuzat ca a inșelat mai multe persoane, carora le-a vandut case pe care le instrainase deja cu ceva timp inainte. Este vorba de craioveanul Liviu ...

- Cinci localnici din Nadas, satul pierdut de locuitori in instanta, au intrat in greva foamei in fata Tribunalului Olt, nemultumiti ca instanta a decis rejudecarea dosarului. Cinci localnici din Nadas, judetul Arad, unde familia Colteu a fost improprietarita, in anul 2006, cu aproape toate terenurile…

- Fostul ofiter SRI Daniel Dragomir a cerut marti judecatorilor de la Curtea de Apel Bucuresti audierea in calitate de martori a fostului sef ANAF Gelu Diaconu si a fostului ministru al Agriculturii Daniel Constantin, in dosarul in care fostul ofiter SRI a fost condamnat in prima instanta la un an…

- Condamnare record pentru teparul Ovidiu Rusu, in varsta de 39 de ani. Aflat in penitenciar, unde isi executa pedepsele cumulate din mai multe dosare penale, radauteanul si-a aflat saptamana trecuta ultima condamnare.Curtea de Apel Suceava i-a aplicat o pedeapsa de 30 de ani de inchisoare, solutie ...

- Curtea de Apel Bucuresti a decis vineri ca Mihai Lucan poate exercita profesia de medic in spitalele de stat. Instanța a mai decis in cazul lui Mihai Lucan inlocuirea arestului la domiciliu cu masura controlului judiciar pe o perioada de 60 de zile, fiind mentinuta in acest sens o hotarare a Tribunalului…

- Cererea procurorilor Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, prin care solicitau prelungirea masurii de arestare preventiva in cazul lui Nicu Maroiu Jr. și al celor 12 colegi de dosar, a fost admisa, marți, de judecatorii Tribunalului Gorj. Un singur…

- Curtea de Apel Iasi urmeaza sa ia o decizie definitiva in procesul accidentului rutier dramatic ce a avut loc in urma cu un an, in Podu Ros. Condamnat la 8 ani si 3 luni de inchisoare cu executare, Claudiu Pasnicu spera sa obtina o reducere a pedepsei. Pasnicu a fost trimis in judecata pentru omor calificat…

- OMV Petrom va formula apel impotriva hotararii Judecatoriei Ploiesti privind plata unei amenzi penale de catre societate pentru ucidere din culpa, conform unui comunicat remis Bursei de Valori Bucuresti. "In dosarul in care OMV Petrom SA a fost acuzata de ucidere din culpa si a fost trimisa in judecata,…

- Compania OMV Petrom este obligata sa plateasca daune morale dupa ce un adolescent a murit, in urma cu 4 ani, din cauza unor gaze inhalate. Instanța a stabilit ca locul nu era protejat așa cum indica normele in vigoare.

- Ionel Arsene, presedintele PSD Neamt si al Consiliului Judetean Neamt, a parasit arestul preventiv miercuri, 28 februarie, la implinirea celor 30 de zile dictate de Curtea de Apel Bacau la cererea DNA.Arsene a fost trimis in judecata de DNA, in perioada in care se afla in arest, pentru doua…

- Politistii din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Liesti au depistat un barbat de 42 ani, din comuna Grivita, pe numele caruia, Judecatoria Galati a emis, in data de 22.02.2018, un mandat de executare a pedepsei privative de libertate de 3 ani. Barbatul, condamnat pentru savarsirea infractiunii de ucidere…

- Un barbat a fost condamnat definitiv la 17 ani de inchisoare, dupa ce a omorat in bataie o persoana intr-un sat din Alba. Curtea de Apel Alba Iulia a pronuntat sentinta definitiva intr-un dosar de omor cu un inculpat in varsta de 30 de ani si victima de 48 de ani. Instanta a mentinut prin […]

- Permutarile (politice) din companiile de stat, golesc bugetele societaților. Un fost membru al Consiliului de Administrație al Complexului Energetic Hunedoara va trebui sa primeasca peste 9000 de lei de la societate. Complexul Energetic Hunedoara trebuie sa ii achite lui Ringo Damureanu, fost membru…

- Condamnare dura pentru un barbat din judetul Iasi care, se pare, nu a suportat reprosurile nevestei cu privire la consumului sau de alcool. Tinel Constantin Bivolariu a fost condamnat la 15 ani de inchisoare pentru omor, insa nu este multumit de pedeapsa primita, asa ca a formulat apel, procesul reluandu-se…

- Lovitura dura primita de un agent al Politiei Locale Targu Jiu, dupa ce, marti, Curtea de Apel Craiova a respins apelul formulat de fiul sau intr-un dosar penal in care fusese condamnat la inchisoare cu executare. Laurentiu Du...

- Un angajat al Tirrena Scavi SpA, constructorul unui lot al autostrazii Sebeș – Turda, a fost condamnat la inchisoare cu suspendare pentru ucidere din culpa, la trei ani de la moartea unui coleg de șantier. De asemenea, in solidar cu firma, trebuie sa plateasca 35.000 de euro daune morale. Sentința a…

- Inceput de an prost pentru politicianul care inca mai este presedinte al PNTCD Gorj, Curtea de Apel Craiova dand verdictul final in dosarul in care acesta a fost judecat pentru delapidare. Matei Catrinoiu a ramas cu sen...

- Un accident rutier produs in luna noiembrie din anul 2015, in comuna Lupșa, soldat cu moartea unei persoane, a ajuns dupa doi ani la prima decizie in instanța de judecata. Un tanar in varsta de 26 de ani (Adrian Nicolae A.) a fost condamnat la 2 ani și 6 luni de inchisoare, cu suspendare, pentru ucidere…

- Curtea de Apel Targu Mureș anuleaza definitiv decizia de inființare a Liceului Teologic Romano-Catolic. Instanța a respins astfel recursurile formulate impotriva hotararii Tribunalului Mures, care prevedea anularea deciziei de infiintare a institutiei de invatamant. Actualul sef al ISJ Mures, Ioan Macarie,…

- Curtea de Apel București a admis, luni, apelul DNA in dosarul lui Dragoș Basescu, nepotul fostului președinte al Romaniei, in dosarul in care acesta a fost judecat pentru trafic de influența dupa ce a promis intervenții pe langa procurori DIICOT. Astfel CAB a majorat pedeapsa stabilita de Tribunalul…

- Un politist din Botosani a fost condamnat la 1 an si 1 o luna de inchisoare, dupa ce a batut un tanar anchetat. Victima provenea din centrele de plasament si era banuita de furt. Politistul mai are o condamnare la activ. Acesta a omorat un batran, cu masina in urma cu 7 ani.

- Vasile Pascaru, viceprimarul comunei Dochia, declarat incompatibil de catre inspectorii de integritate, a obținut o sentința favorabila, dupa ce-a atacat raportul ANI in instanța. “Admite acțiunea. Dispune anularea Raportului de evaluare nr. 9708/G/II/17.03.2017 intocmit de catre A.N.I. Cu recurs in…

- Licitația de concesionare a serviciului de colectare a deșeurilor pentru jumatate din populația județului, inclusiv zona Alba Iulia – deblocata de instanța • Curtea de Apel Alba Iulia a respins definitiv contestația unui operator care a atacat decizia CNSC Licitația de concesionare a serviciului de…

- Astazi s-a lansat Curtea de de Arbitraj Comercial Bucuresti de pe langa Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti (CCIB), unde companiile isi pot rezolva litigiile fara a apela la instanta.

- Curtea de Apel din Kiev l-a trimis in arest la domiciliu pe fostul guvernator al regiunii Odesa, Mihail Saakașvili, transmite „Adevarul ucrainean”, citat de Pagina de Rusia. Instanța a aporbat astfel recursul procuraturii, care cerea arestul la domiciliu ca masura de retinere pe perioada anchetei. Saakașvili…

- ”Țeparul” Ovidiu Tition, fost reprezentant al societații Mia Carn SRL Miraslau, cu o cariera infracționala de invidiat, a fost condamnat definitiv la 6 ani de inchisoare cu executare, pentru inșelaciune, delapidare și infracțiuni la legea cecului. Decizia a fost pronunțata la Curtea de Apel Alba Iulia in…

- Tinerii care au violat eleva de 18 ani, in urma cu trei ani, se numara printre beneficiarii recursului compensatoriu, scrie Adevarul.ro, iar trei dintre ei se pregatesc de liberarea condiționata. Toti cei sapte tineri sunt incarcerati in Penitenciarul Vaslui. Ei iși executa pedepsele in regim…

- Magistratii de la Curtea de Apel Bucuresti au amanat pronuntarea in dosarul lui Dragos Basescu pentru data de 6 februarie. Dragos Basescu, nepotul lui Traian Basescu, a fost condamnat in urma cu un an la 2 ani si 6 luni de inchisoare in dosarul de trafic de influenta. Hotararea nu este definitiva. Tribunalul…

- Trei suceveni care au fost condamnati pentru ucidere din culpa si omor au fost incarcerati la Penitenciarul Botosani. Potrivit unui comunicat de presa al Politiei Suceava, in cursul zilei de vineri, 19 ianuarie a.c., politistii din Siret au primit spre aplicare mandatul de executare a pedepsei inchisorii,…

- Polițiști din cadrul Sectiei 9 Rurala Cetate au organizat, ieri, o actiune pe linie de urmariti si mandate pe raza comunei Motatei, ocazie cu care au depistat pe P. Marinel, de 25 de ani, din localitate, pe numele caruia Judecatoria ...

- Dosarul in care primarul de Orhei, Ilan Șor, a fost condamnat pentru escrocherie și spalare de bani in proporții deosebit de mari nu a ajuns inca la Curtea de Apel, noteaza NOI.md. Motivul tergiversarii transmiterii dosarului ramine același – sentința motivata pronunțata de instanța de fond inca nu…