- Condamnare-record pentru justiția din Romania! Mai exact, un barbat de 39 de ani din județul Suceava a fost condamnat la 225 de ani de inchisoare. Oviciu Rudu, din Radauți, și-a primit sentința saptamana trecuta, fiind pedepsit pentru infracțiunile din mai multe dosare penale.

- Condamnare record pentru teparul Ovidiu Rusu, in varsta de 39 de ani. Aflat in penitenciar, unde isi executa pedepsele cumulate din mai multe dosare penale, radauteanul si-a aflat saptamana trecuta ultima condamnare.Curtea de Apel Suceava i-a aplicat o pedeapsa de 30 de ani de inchisoare, solutie ...

- Martin Shkreli, „cel mai detestat om din Statele Unite”, a fost condamnat vineri la 7 ani de inchisoare pentru frauda, scrie New York Times.In varsta de 34 de ani, Shkreli este supranumit „pharma bro”, dupa ce a crescut pretul unui medicament folosit in tratarea infectiei cu HIV cu 5000%,…

- Marturie teribila a vedetei Antena 3, Mircea Badea. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, Badea spune ca ar putea sa ajunga si la puscarie. Badea a facut haz de necaz despre aceasta posibilitate.Citeste si: SOCUL serii - Mircea Badea, in emisiune la Romania TV: Fata in…

- Deputatul PNL de Suceava, Dumitru Mihalescul, considera ca una dintre cele mai mari probleme ale mediului de afaceri din Romania, a IMM-urilor, o reprezinta accesul la finanțare, in special accesul la creditarea necesara dezvoltarii afacerilor și dotarii acestora cu factori noi de capital. In acest…

- Peste 2.000 de carti au fost donate, saptamana trecuta, elevilor din scoli din judetul Suceava in cadrul campaniei „Cartile copilariei" a Asociatiei Curtea Veche, demarata cu sprijinul Fundatiei EGGER Romania.Donatiile de carte au avut loc in perioada 22-23 februarie in cadrul ...

- Valul de frig care a lovit Romania a facut prima victima. Un barbat de 65 de ani a fost gasit fara suflare, luni, in localitatea Straja din județul Suceava, a anunațat prefectul județului Suceava. Potrivit prefectului, Mirela Adomnicai, citata de Agerpres, din primele informații, barbatul a fost gasit…

- Asociația Curtea Veche continua campania de donații din cadrul programului național de lectura „Carțile copilariei” in județul Suceava, inceputa in toamna anului trecut cu sprijinul Fundației EGGER Romania. La inițiativa tanarului Luca Ciubotaru, absolvent al Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi”…

- Cu prilejul Zilei Protecției Civile, pompierii militari suceveni organizeaza o serie de activati. Astfel, in data de 28 februarie, atat la sediul inspectoratului (Suceava), cat si in subunitatile din judet (Falticeni, Radauti, Campulung Moldovenesc, Vatra Dornei, Solca, Siret, Gura Humorului, Vicovu…

- Bogdan Mihai Zuziac, de 36 de ani, din Serbauti, aflat pe lista Most Wanted a Politiei Romane, a fost prins de politisti in Franta si extradat in Romania, fiind incarcerat in Penitenciarul Rahova. Acesta era cautat pentru ca are de executat o pedeapsa de sase ani de inchisoare pentru viol. Zuziac a…

- In ultimele 24 de ore, polițiștii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, in punctele de trecere a frontierei și la frontiera verde, aproximativ 4.000 pachete cu țigari, in valoare de peste 46.000 lei, marfa ce urma sa ajunga pe piața neagra de desfacere din Romania.…

- Pedepse cuprinse intre 3 si 6 ani de inchisoare au fost cerute vineri in fata unui tribunal din vestul Frantei impotriva a 13 soferi romani de camion si a patronului acestora, pentru furtul a 700 de roti de masini de mare tonaj, informeaza presa franceza. Toti acesti soferi de camion profesionisti lucrau…

- Patru medici de familie au fost sanctionati, in luna ianuarie a acestui an, de Directia de Sanatate Publica (DSP) Suceava, din cauza procentului slab de acoperire vaccinala anti-rujeolica. Șeful Serviciului de Control in Sanatate Publica din cadrul DSP, dr. Dinu Sadean, ne-a declarat, ieri, ca ...

- Numar record de mașini second-hand inmatriculate in țara noastra Numarul autoturismelor second-hand înmatriculate în România, în prima luna din acest an, a fost de peste patru ori mai mare decât în ianuarie anul trecut, depasind 39 de mii de unitati, reiese din…

- Parlamentul European, reunit in sesiune plenara la Strasbourg, a dezbatut miercuri modificarile aduse legilor justitiei din Romania. Europarlamentarii romani membri ai PSD si ALDE au incercat sa explice ca lupta anticoruptie de la noi din tara este, de fapt, un abuz impotriva cetatenilor. Europenii…

- Clipe de groaza pentru un copil oparit cu cafea in Iași. Micuțul de un an și doua luni a ajuns la spital cu arsuri pe 20 la suta din suprafața corpului, dupa ce a rasturnat de pe masa ceașca cu cafea a mamei sale. Incidentul terifiant a avut loc in satul Dagața, unde a fost trimis elicopterul SMURD…

- Unilever South Central Europe va achiziționa producatorul roman de inghețata Betty Ice, au anunțat, miercuri, cele doua companii. Cele două companii nu au făcut publică valoarea tranzacției. Surse din piața de fuziuni și achiziții, citate de Mirsanu.ro, estimează…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a afirmat, sâmbata, ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, tine sa "pricopseasca" România cu un "analfabet" la Educatie. "Dragnea si PSD se pregatesc sa pricopseasca România cu un guvern în care sunt destui…

- Cea mai recenta inventariere a scolilor civilizate din Romania plaseaza Suceava pe un rușinos loc doi in ceea ce privește numarul unitaților de invațamant cu grupuri sanitare in exterior.219 școli sucevene au toaletele in curte, Vaslui fiind singurul județ care ne depașește, cu 389 de școli cu ...

- Cea mai scazuta temperatura de noaptea trecuta a fost de -21 de grade, fiind inregistrata in Radauti, judetul Suceava, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM). Valoarea termica cea mai ridicata a fost de -1 grad, inregistrata in sudul si sud-vestul tarii, in judetele Timis, Mehedinti…

- Cea mai scazuta temperatura de noaptea trecuta a fost de -21 de grade, fiind inregistrata in Radauti, judetul Suceava, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM). Valoarea termica cea mai ridicata a fost de -1 grad, inregistrata in sudul si sud-vestul tarii, in judetele Timis, Mehedinti…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a declarat marti, intrebata daca va accepta ministri cu probleme penale in Guvern, ca, in calitate de europarlamentar, a votat o directiva europeana care prevede ca exista prezumtia de nevinovatie pana la condamnare. "Nu va pot raspunde la aceasta intrebare, nu…

- Un barbat in varsta de 84 de ani a decedat, marti, intr-un incendiu izbucnit in gospodaria sa din satul Negostina, comuna Balcauti, a informat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, potrivit AGERPRES. Citeste si: DOCUMENT – Comisia de ancheta a prezentat CONCLUZIILE:Rezultatul…

- CCR va dezbate marti sesizarea depusa de presedintele Klaus Iohannis, referitoare la legea privind Statutul functionarilor publici, care prevede ca functionarii publici sa nu mai fie suspendati din functie în cazul în care sunt trimisi în

- Antonio Sesa, un italian in varsta de 65 de ani, a fost omorat in bataie la Vama, judetul Suceava, de catre un localnic. Victima se afla in Romania deoarece incerca sa o convinga pe fosta lui concubina sa se intoarca la el in Italia.

- Cei sase cetateni straini judecati in dosarul capturii de 2 tone si jumatate de cocaina au fost condamnati de Tribunalul Constanta la pedepse insumate de peste 100 de ani de inchisoare, informeaza rfi.ro. Cetatenii straini erau acuzati ca au introdus in urma cu aproape doi in Romania, prin Portul Constanta,…

- Piata masinilor rulate din import a atins anul trecut cel mai ridicat nivel de cand exista statistici, crescand cu 74- fata de 2016, pana la jumatate de milion de unitati. "Cel mai mare nivel al pietei a fost atins in 2008, cand s-au inregistrat 300.000 de unitati. De cealalta parte, cel mai slab an…

- Consiliul Elevilor anunta o noua serie de alegeri in singurul for reprezentativ al elevilor din judetul Suceava.Elevii care doresc sa devina lideri, sa reprezinte interesele colegilor lor si sa faca voluntariat in cea mai reprezentativa structura a elevilor din Romania, Consiliul Elevilor, au ...

- "Nu ma surprinde mesajul lui Liviu Dragnea. Cum au loc execuțiile in Partidul Comunist? Cu zambetul pe buze, despre ce vorbim? Abia dupa aceasta declarație a domnului Dragnea, domnul Tudose trebuie sa fie ingrijorat. Cum a spus domnul Dragnea? Ca el spera sa ramana in continuare prim-ministru. Deci…

- Politia Timis a deschis recent doua dosare penale pentru „instigare publica“ in urma unor postari pe Facebook facute in contextul protestelor antiguvernamentale din luna decembrie. Oficialii Parchetului Judecatoriei Timisoara spun ca cercetarile au fost incepute ca urmare a unei sesizari din oficiu…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri seara, la Antena 3 ca Guvernul are in plan construirea de noi tronsoane de autostrazi, el precizand ca este vorba de proiecte in valoare de zece miliarde de euro.”Vom scoate Romania din zona in care a fost in ultimii 27 de ani, cu o autostrada de…

- 2017 a devenit an record la categoria inmatriculari sau reinmatriculari de autovehicule second-hand. Peste un milion de autoturisme vechi au intrat oficial in circulație, arata o analiza Profit.ro pe baza datelor AutoDNA Starea unora dintre aceste mașini ar fi „trucata”, fie ca li s-a modificat kilometrajul,…

- Caz incredibil intr-o inchisoare din Romania! Un tanar de 33 de ani a murit in spitalul Penitenciarului Rahova dupa ce a fost extradat din Anglia. Deținutul suferea de mai multe boli, iar familia si avocatii acestuia acuza ca tanarul nu a primit niciun fel de tratament, informeaza Romania…

- Numarul de cazuri de rujeola confirmate in Romania raportate pana ieri este de 10.307, fiind inregistrate 37 de decese, potrivit Agerpres. Conform informatiilor publicate pe site-ul Institutului National de Sanatate Publica (INSP), un al 38-lea deces posibil datorat rujeolei se afla in curs de investigare…

- O comisie a Uniunii Teatrale din Romania (UNITER) va fi prezenta in zilele de 5 și 6 februarie la Teatrul Municipal ”Matei Vișniec” din Suceava pentru a viziona doua dintre producțiile tanarului teatru sucevean și anume Kebab și 3 Surori. ”UNITER -ul a ales și a cerut sa fie prezent la Suceava in zilele…

- Potrivit unei hotarâri de guvern adoptate de Executivul ungar, în ultimele zile ale anului trecut, o serie de organizații maghiare din România beneficiaza de un sprijin record, mai mult de 100 de milioane de euro.

- Un exemplu de justitie vine din Thailanda. Un barbat a fost condamnat la peste 13 mii de ani de inchisoare pentru inselaciune. Mai exact, a fost condamnat la 13.275 de ani de inchisoare, scrie Digi 24.Judecatorii l au gasit vinovat pentru ca a pus la cale o schema piramidala si a convins 40 de mii de…

- Euro inchide anul 2017 la cel mai mare nivel din istorie : 4,6597 lei, depasind astfel cotatia inregistrata pe 21 noiembrie, cand a fost 4,6551. Euro se vindea, vineri, cu peste 4,7 lei la cele mai mari banci din Romania, dupa ce Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat un curs de 4,6597 lei/euro,…

- Ambasada Germaniei transmite, la solicitarea AGERPRES, ca "nu a primit din partea Ministerului Afacerilor Externe nicio traducere a legilor adoptate de Parlamentul Romaniei". Totodata, reprezentantii ambasadei precizeaza ca printre angajatii misiunii exista diplomati care au realizat o traducere,…

- Romania se indreapta pe un drum greșit, iar anul 2018 va fi mai prost decat cel care tocmai se incheie. Asta reiese dintr-un sondaj realizat de IRES, conform caruia romanii cred ca momentele cele mai importante din 2017 au fost moartea Regelui Mihai și protestele de strada de la inceputul anului, contra…

- Noua barbați din Romania care se ocupau cu traficul de persoane in Marea Britanie, pe care le obligau sa se prostitueze, au fost condamnați la pedepse cuprinse intre 9 luni cu suspendare și 5 ani și 4 luni de detenție – „un caz extrem de sinistru”, așa cum a fost catalogat de presa britanica.

- Fanel Milea (53 de ani), originar din comuna braileana Viziru, este considerat cel mai salbatic ucigas in serie din Romania, prin cruzimea de care a dat dovada cand a torturat, violat si ucis batrane lipsite de aparare. Braileanul reprezinta un caz aparte pentru justitia din Romania, fiind printre putinii…

- Procurorii turci au cerut, miercuri seara, condamnarea la patru ani de inchisoare a starului NBA Enes Kanter, blocat scurt timp pe Aeroportul Otopeni in luna mai, jucatorul de baschet fiind acuzat ca l-a insultat pe presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan.

- Intr-o scrisoare deschisa adresata premierului Mihai Tudose, primarii liberali din orașele Moldovei au avertizat ca legea bugetului, in forma sa actuala, va accentua decalajele dintre Moldova și celelalte zone ale țarii. Edilii solicita bani mai mulți de la executiv pentru a susține proiecte pentru…

- Devenita o traditie in fotbalul juvenil din Romania, Cupa Mos Craciun v-a stabili in acest an un numar record de participanti, nu mai putin de 1000 de copii de la 80 de cluburi din tara anuntandu-si prezenta la editia cu numarul XI. Din aceste motive, organizatorii turneului au decis ca aceasta ...

- CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMANIA , a vorbit cu studentul care a supravietuit macelului din caminul de la Iasi, al carui autor, Aurelian Giosan, a fost condamnat, joi, la inchisoare pe viata. Casian Harpa a stat in coma mai multe zile dupa ce a fost injunghiat in mod repetat de Giosan si ne-a spus…

- Azi-noapte, in jurul orei 00.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat pentru a intra in țara cetateanul roman Melinda T., in varsta de 36 de ani, din județul Satu Mare. In urma verificarilor efectuate pentru intrarea in Romania, polițiștii de frontiera au constatat ca femeia figureaza…

- Omul de afaceri Avraham Morgenstern, condamnat in Romania la 8 ani de inchisoare pentru evaziune fiscala, a fost localizat si retinut, in cursul noptii, in Buenos Aires, Argentina, transmite Politia Romana.