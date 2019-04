Condamnare neobişnuită primită de o româncă din Belgia: nu are voie să intre pe nici o reţea socială Anul trecut, Dara a urmat un curs de instruire pentru infirmiere in Belgia. Dupa ce a picat examenul de final, si-a revarsat toata supararea pe cei mai pregatiti decat ea. Zeci de colegi au primit amenintari prin telefon, email sau pe retelele sociale. Pe langa condamnarea la 5 ani lipsa pe Facebook, romanca trebuie sa mearga si la psiholog. Daca nu va rezista tentatiei si va incalca regulile impuse de instanta, ea risca un an si jumatate de inchisoare. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

