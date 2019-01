Condamnare la CEDO. Verdict definitiv pentru Belgia

Stiri pe aceeasi tema

- Se dau doua cazuri de la Curtea Europeana a Drepturilor Omului, care, luate impreuna, acopera binisor problematica pe care Laura Codruta Kovesi a ridicat-o la Strasbourg: circumstantele propriei sale revocari de la sefia DNA. Se cere: sa se estimeze, pe o scara de la 1 la 10, cam ce sanse de cistig…

- "Consiliul Europei trece evident printr-o perioada dificila, suntem ingrijorati ca Rusia continua sa se distanteze", a declarat seful diplomatiei germane la o conferinta de presa la Strasbourg, alaturi de secretarul general al Consiliului Europei, norvegianul Thorbjorn Jagland.Insistand…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului a respins ca inadmisibila plangerea deputatei Steluta Cataniciu, vicepresedinte ALDE, impotriva sentintei Inaltei Curti de Casatie si Justitie, care a constatat in 2015 ca aceasta a incalcat regimul juridic privind conflictul de interese.Plangerea depusa…

- Incarcerarea opozantului turc Selahattin Demirtas, fost candidat la prezidentialele din iunie in Turcia, are ca scop 'inabusirea pluralismului' politic in aceasta tara, se arata in hotararea publicata marti de Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO), care a cerut Ankarei eliberarea 'in…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat joi Rusia cu privire la arestarile multiple ale lui Aleksei Navalnii, opozantul numarul unu al lui Vladimir Putin, recunoscandu-le caracterul ”politic”, relateaza AFP, informeaza News.ro.”Mobilul politic subiacent arestarilor sale reprezinta…