Stiri pe aceeasi tema

- Niculae Badalau a fost primul membru al Guvernului care a dat o replica la noul refuz al președintelui Klaus Iohannis de a-i numi pe Mircea Draghici și pe Lia Olguța Vasilescu la ministerele Dezvoltarii și Transporturilor. Ministrul Economiei a declarat, la emisiunea Punctul de Intalnire, moderata…

- presedintele Klaus Iohannis va face, de la ora 11.00, o declaratie de presa, in care va vorbi despre ultimele respingeri pentru functiile de ministru al Dezvoltarii si de ministru al Transporturilor.

- presedintele Klaus Iohannis va face, de la ora 11.00, o declaratie de presa, in care va vorbi despre ultimele respingeri pentru functiile de ministru al Dezvoltarii si de ministru al Transporturilor.

- Premierul Viorica Dancila i-a transmis din nou joi presedintelui Klaus Iohannis nominalizarile pentru ministerele Dezvoltarii si Transporturilor: Lia Olguta Vasilescu si Mircea Draghici, potrivit unui comunicat de presa al Guvernului.

- Secretarul general al Guvernului Toni Grebla a declarat pentru Știrile Pro TV ca premierul Viorica Dancila ii va propune din nou președintelui Klaus Iohannis numele lui Mircea Draghici și Olguța Vasilescu la ministerele Transporturilor și Dezvoltarii.

- Mircea Draghici a spus ca a primit informații ”ca de duminica incoace, din zona parchetului și nu numai, se fac presiuni uriașe asupra unor terți pentru a furniza elemente care sa permita executarea mea judiciara, in public, pana la momentul pronunțarii Curții Constituționale asupra conflictului…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va trebuie sa ia o decizie in ceea ce priveste cea de-a doua remaniere guvernamentala privind portofoliile de la Transporturi si Dezvoltare, dupa ce seful statului a precizat ca va lua o hotarare in acest sens ...

- „Calea de urmat pornind de la faptul ca doi miniștri au fost refuzați pentru a fi numiți in Guvern. Mi-am exprimat punctul de vedere la precedenta prezența aici, l-am exprimat și in scris. Avand in convingerea in justețea acestor argumente, mi-am menținut punctul de vedere și azi. Pana luni voi redacta…