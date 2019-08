Stiri pe aceeasi tema

- Un urs a fost lovit mortal de patru masini in aceasta seara pe Autostrada 1 (A1), in dreptul localitații Aciliu, din județul Sibiu. Doi copii au suferit atacuri de panica, dupa ce mașina in care se aflau a lovit animalul. "ISU Sibiu a intervenit de urgenta cu un echipaj de prim-ajutor calificat SMURD…

- Devenita deja o tradiție, la Comanești, pe dealul Galion, tocmai s-a incheiat o noua ediție a „Taberei Internaționale de pregatire și intervenție in caz de dezastre”, care s-a desfașurat in perioada 6-12 august 2019. Organizata de Filiala Bacau și subfiliala Comanești a Crucii Roșii, cu sprijinul Sediului…

- In primele șase luni ale acestui an, Inspectoratul pentru Situații de Urgența ”Someș” al Județului Satu Mare a executat in plan operativ 4745 intervenții și misiuni specifice (in medie 27 pe zi), care pot fi grupate pe urmatoarele categorii: Acțiuni de stingere a incendiilor: 149 (137 in aceeași perioada…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Mr. CONSTANTIN ENE” al Judetului Bacau a desfasurat astazi, 18 iulie, un exercitiu pentru pentru gestionarea situațiilor de urgența generate de producerea unui accident pe amplasamentul S.C. Chimcomplex S.A. Onești. Exercitiul a avut drept scop antrenarea fortelor…

- Un tanar de 38 de ani, din comuna vasluiana Pogonești, a murit inecat, miercuri dupa-amiaza, intr-un lac din satul Cabești, comuna Podu Turcului. Inspectoratul pentru Situații de Urgența Bacau l-a cautat, ieri, cu ajutorul scafandrilor. Din cate se pare, barbatul s-a dus sa se scalde in respectivul…

- Incepand cu ora 20:57, Inspectoratul pentru Situații de Urgența “Mr. CONSTANTIN ENE” al Județului Bacau a intervenit in comunele Magura, Margineni și Hemeiuș pentru gestionarea situațiilor de urgența produse in urma fenomenelor hidro-meteorologice periculoase dupa cum urmeaza: 1. Comuna Margineni –…

- Noua autoturisme au ars la Adjud, miercuri dupa-amiaza, in urma unui incendiu izbucnit la un service auto de la marginea orasului, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea. ‘Pompierii militari au intervenit cu cinci echipaje, trei autospeciale de stingere cu apa si spuma, o…

- Un acoperis s-a desprins de pe un bloc ANL, iar un copac a fost doborat luni seara, in municipiul Focsani, in urma unei puternice vijelii, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea.