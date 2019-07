ARAD. Se cauta șefi la Serviciul Rutier și Poliția Comunala Vladimirescu și adjuncți la Poliția Municipiului Arad și la Secția 2 Poliție. Iar pentru ocuparea acestor funcții, Inspectoratul de Poliție Județean Arad va organiza mai multe concursuri care se vor desfașura in luna august la sediul unitații de pe strada Varful cu Dor. Concursul pentru ocuparea funcției de șef Serviciu Rutier va avea loc in 27 august, comisarul șef Daniel Borta fiind singurul inscris la examen, potrivit ar.politiaromana.ro. Ofițerul a fost imputernicit la inceputul acestui an, pentru o perioada de 6 luni, ca șef al…