Concursul pentru Elevi și Studenți în Tehnologia Informației – ESTIC 2019, ediția a XII-a, la Universitatea „Ovidius” Facultatea de Matematica și Informatica ii provoaca pe tinerii pasionați de informatica la a XII-a ediție a Concursului pentru Elevi și Studenți in Tehnologia Informației – ESTIC 2019, care va avea loc in data de 25 mai 2019, incepand cu ora 9:00, la Universitatea „Ovidius” din Constanta (Bd. Mamaia, nr. 124), sala AB1, parter. Concursul se adreseaza studenților și elevilor de liceu și le ofera acestora șansa de a-și folosi talentul și cunoștințele pentru a dezvolta aplicații in diverse domenii IT. Aplicațiile software vor fi evaluate de catre un juriu format din profesori ai Facultații și reprezentanți… Citeste articolul mai departe pe infosud-est…

