Concursul micilor mari programatori

- Sambata, 11 mai, conf. univ. dr. Radu Gramatovici, decanul Facultații de Matematica și Informatica, Universitatea din Bucureșți, a susținut o prezentare despre ingineria programarii. Discipol al marelui Solomon Marcus, Radu Gramatovici i-a introdus pe elevi in domeniul ingineriei software, prezentarea…

- 540 de sportivi, 26 de cluburi și zece județe. Astfel a aratat „grila de start” a „Cupei Moldovei” la karate Kyokushin derulata la finele saptamanii trecute, la Galați. Printre protagoniștii competiției care a avut doua probe de concurs, kata și kumite full contact, s-au aflat și bacauanii de la CS…

- In contextul aniversarii a 197 de ani de traditie si continuitate a Politiei in slujba cetatenilor, Inspectoratul de Politie Judetean Bacau organizeaza luni, 25 martie, incepand cu ora 10.00, in Piata Tricolorului din municipiu, evenimentul intitulat „Omul din spatele uniformei”, activitate ce are doua…

- Elevii și cadrele didactice de la Școala Gimnaziala „Alecu Russo” Bacau il sarbatoresc in aceste zile pe patronul spiritual, Alecu Russo, cu prilejul implinirii a 200 de ani de la naștere (17 martie 1819 – 17 martie 2019). Sunt zile dedicate marelui patriot despre care Vasile Alecsandri spunea: „Alecu…

- Spitalul Orașenesc Buhuși a primit, la sfarșitul saptamanii trecute, vizita colegilor de la Spitalul Municipal „Dr. Eugen Nicoara” din Reghin, spital aflat la 35 km de Tg.Mureș și 100 km de Cluj Napoca. Un spital general care asigura spitalizare continua, prin cele 6 secții și 9 compartimente, dar și…

- Marți, 12 martie 2019, Caravana „Programare cu rabdare” a Asociației EduSoft a fost prezenta la Colegiul Tehnic „Dimitrie Ghika” din Comanești. Elevii liceului s-au intalnit cu profesorul Bogdan Patruț, care le-a vorbit despre oportunitațile industriei IT din Romania, despre programul de studii de la…

- Suntem in plina perioada de inscriere in invațamantul primar. Ministerul Educației a revenit, ieri, cu precizari importante ca raspunsuri la cele mai frecvente intrebari puse de parinții copiilor care trebuie inscriși in aceasta forma de invațamant. Cine se poate inscrie in clasa pregatitoare? • Copiii…

- Vantul puternic a cauzat și cauzeaza in continuare numeroase avarii in rețelele de distribuție din Moldova, in special la liniile electrice aeriene (de inalta, medie și joasa tensiune) care asigura alimentarea cu energie in zonele rurale. Luni, 11 martie, la ora 10,00 erau nealimentate șase localitați…