Concursul International de DUO Suzana Szorenyi: 54 de muzicieni din 15 tari se intrec la Bucuresti

Stiri pe aceeasi tema

- Stagiunea simfonica 2019-2020 a Filarmonicii "George Enescu" va fi deschisa de Orchestra simfonica a Filarmonicii "George Enescu", condusa de maestrul Christian Badea, care il are drept invitat pe solistul Liviu Prunaru, concertmaistru al Orchestrei Regale Concergebouw, pe 3 si 4 octombrie, de la…

- Astazi, la ora 17.00, la Ateneul Roman, va avea loc recitalul violonistei Midori si al pianistului Jean-Yves Thibaudet. In program, vor fi lucrari de Robert Schumann, Gabriel Faure, Claude Debussy, George Enescu. Adevarul.ro va transmite acest concert, de la ora 17.00, pe teritoriul Romaniei.

- Duminica, de la ora 16.30, Orchestra Filarmonicii Regale din Liege, dirijata de Gergely Madaras, va interpreta, la Ateneul Roman, lucrari de George Enescu, Bela Bartok si Serghei Prokofiev. Solist va fi violonistul Renaud Capucon. Adevarul.ro va trasmite, de la 16.30, acest concert de la Ateney

- Duminica, de la ora 16.30, Orchestra Filarmonicii Regale din Liege, dirijata de Gergely Madaras, va interpreta, la Ateneul Roman, lucrari de George Enescu, Bela Bartok si Serghei Prokofiev. Solist va fi violonistul Renaud Capucon. Adevarul.ro va trasmite, de la 16.30, acest concert de la Ateney

- Turneul Vioara lui Enescu revine in aceasta toamna pe scenele din Romania, in perioada 18 septembrie – 5 octombrie 2019. Gabriel Croitoru, violonistul care are privilegiul de a canta pe vioara Guarneri del Gesu supranumita „Catedrala”, pe care a cantat George Enescu (instrument pus la dispoziție și…

- Orchestra Filarmonicii din Monte-Carlo, dirijata de Maxim Vengerov, are in program lucrari de Enescu si Ceaikovski. Maxim Vengerov, in ipostaza de violonist, va interpreta "Balada pentru vioara si orchestra" de George Enescu. La violocencel va interpreta Gautier Capucon lucrarile de Ceaikovski. Adevarul.ro…

- Vineri, 6 septembrie, de la ora 16.30, in seria Recitaluri si concerte camerale de la Ateneul Roman, ansamblul Cameristi della Scala,dirijat de Wilson Hermanto, va interpreta lucrari de George Enescu, Joseph Haydn si Piotr Ilici Ceaikovski. Adevarul.ro va transmite acest concert.

- Filmul documentar „Muzica Ranilor de razboi”, care trateaza perioada dinaintea si din timpul Primului Razboi Mondial si abordeaza o fateta mai putin cunoscuta a vietii lui George Enescu, va fi proiectat in cadrul evenimentelor asociate editiei din acest an a Festivalului, in urma unui parteneriat dintre…