Concursul Eurovision 2019 a fost vizionat de peste 180 de milioane de telespectatori

- Finala Eurovision Song Contest, care a avut loc pe 18 mai, la Tel Aviv, a fost urmarita de 182 de milioane de telespectatori din 40 de piete, potrivit European Broadcasting Union, iar in Romania, televiziunea publica a cunoscut o scadere a audientei fata de anul 2018, potrivit news.roShow-ul,…

- Cel de-al 73-lea episod - ultimul - al serialului "Game of Thrones", difuzat duminica seara in Statele Unite, a doborat recordul de audienta al postului HBO, care a difuzat aceasta productie incepand din 2011, dupa ce 19,3 milioane de telespectatori americani au vizionat finalul acestui show TV fantasy…

- In ciuda controverselor, Madonna (60 de ani) a cantat in finala Eurovision 2019 de la Tel Aviv, insa momentul a fost sub asteptari, multi telespectatori fiind de parere ca „regina muzicii pop“ mai mult s-a chinuit decat sa cante. Iar daca din punct de vedere vocal a lasat de dorit, vedeta s-a salvat…

- Artisti din 26 de tari vor lupta in finala Eurovision 2019, care se desfasoara in aceasta seara la Tel Aviv. Spectacolul, in cadrul caruia Madonna va sustine un recital, este in direct de TVR, dar il puteti urmari si pe adevarul.ro in format live video.

- Artisti din 26 de tari vor lupta in finala Eurovision 2019, care se va desfasura sambata, 18 mai, la Tel Aviv, iar organizatorii au anuntat ordinea intrarii in concurs. Spectacolul, in cadrul caruia Madonna va sustine un recital, va fi difuzat in direct de TVR.

- Recitalul pe care cantareata americana Madonna ar trebui sa il sustina sambata, in finala Eurovision de la Tel Aviv, este pus sub semnul intrebarii, deoarece artista nu a semnat inca un contract cu organizatorii, anunța News.ro.

- Cantareata americana Madonna va canta la Eurovision Song Contest, in mai, la Tel Aviv, iar haaretz.com scrie ca prezenta starului in capitala israeliana va costa aproximativ 1 milion de dolari potrivit news.ro.European Broadcasting Union a confirmat prezenta cantaretei la evenimentul din Tel…