- O femeie a decedat sambata, dupa ce s-a aruncat in gol de la etajul trei al unui bloc de locuințe din Sfantu Gheorghe. Conform informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Covasna, sambata, in jurul orei 13, un apel pe 112 anunța ca o persoana cunoscuta cu probleme psihice…

- Inspectoratul de Jandarmi Judetean (IJJ) Olt a fost, astazi, gazda unui simpozion intitulat „169 de ani de la inființarea Jandarmeriei Romane”. In cadrul activitatii, dr. Laurentiu Gutica Florescu, directorul Muzeului Judetean Olt, a prezentat corespondenta purtata de un subofiter jandarm ...

- Un urs, aparut miercuri dimineata intr-un cartier de locuinte din municipiul Sfantu Gheorghe, a alertat autoritatile locale, care au luat masuri pentru protejarea populatiei. Prezenta ursului in zona Lunca Oltului, unde exista mai multe blocuri de locuinte si supermarketuri, a fost anuntata de Inspectoratul…

- Un nou stagiu de practica a inceput, in aceasta saptamana, la Inspectoratul de Jandarmi Județean (IJJ) Salaj, pentru studenții din cadrul Academiei de Poliție “Alexandru Ioan Cuza”. Astfel, reprezentanții IJJ Salaj au transmis intr-un comunicat de presa, ca trei studenți au inceput orele de practica…

- Un nou exercițiu de verificare a sirenelor va fi organizat astazi, in intervalul orar 10:00-11:00, de catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Mihai Viteazul” al Judetului Covasna, avand ca scop verificarea funcționarii sirenelor de alarmare publica, in scopul centralizarii permanente…

- Zilele trecute au fost afisate rezultatele finale. Astfel, directorul medical al unitatii medicale va fi prof.dr. Roxana Chirita, care a fost admisa cu media 9,63 in urma probei scrise, a interviului si a proiectului de specialitate, directorul financiar-contabil va fi ec. Alina Astefanoaei, cu media…

- Miercuri, 23 ianuarie 2019, incepand cu ora 14,30, a avut loc activitatea de evaluare a activitatilor desfasurate si a rezultatelor obtinute de Inspectoratul de Jandarmi Judetean Teleorman in anul 2018. La eveniment au participat inspectorul general al Jandarmeriei Romane, colonel Ionut Catalin Sindile,…

- Inspectoratul de Poliție Județean Covasna informeaza: La aceasta ora (8:00), in unele zone ale județului (Sf Gheorghe, Baraolt), circulația se desfașoara in condiții de ceața, vizibilitatea pe alocuri fiind sub 50m. Polițiștii le recomanda conducatorilor auto sa circule cu prudența și cu viteza redusa…