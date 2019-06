Stiri pe aceeasi tema

- Gianni Infantino, ce va fi reales miercuri la Paris pentru al doilea mandat ca presedinte al FIFA, confunda uneori viteza si precipitarea si a cunoscut un esec cu proiectul sau de a mari, de la 32 la 48, numarul de echipe de la Cupa Mondiala 2022 din Qatar, scrie AFP. Un Mondial 2018 in…

- Aceasta este pentru prima data din 1975 cand Olanda castiga concursul Eurovision. Reprezentantul Olandei a obtinut, in urma voturilor publicului si juriului de specialitate, 492 de puncte. Podiumul a fost completat de reprezentantii Italiei, cu 465 de puncte, si Rusiei, cu 369 de puncte. In finala de…

- Lee Sang-hwa, prima patinatoare de viteza din istoria Coreei de Sud medaliata cu aur la Jocurile Olimpice, s-a retras joi din activitatea sportiva, informeaza AFP. In varsta de 30 ani, Lee a urcat pe cea mai inalta treapta a podiumului la JO 2010, de la Vancouver (Canada), in proba feminina de 500 m,…

- O explozie de proportii s-a produs intr-un bloc din regiunea Rostov, Rusia. Doi oameni au murit si doi au fost raniti in urma deflagratiei provocata de o scurgere de gaze. Imobilul are doua etaje, iar doua dintre apartamente au fost distruse in totalitate.

- Cel puțin doua persoane au murit și alte doua au fost ranite in urma unei explozii produse intr-un bloc de apartamente din regiunea Rostov din Rusia, au transmis autoritațile locale, menționand ca, cel mai probabil, explozia a fost provocata de o scurgere de gaze, relateaza agenția de presa Tass,…

- Traficul rutier va fi restrictionat la finalul acestei saptamani in anumite zone din municipiul Constanta si statiunea Mamaia, ca urmare a trei competitii sportive ce vor fi organizate, a anuntat, joi, administratia locala. Potrivit unui comunicat de presa transmis de Primaria Constanta, a VIII-a editie…

- Ural, echipa unde evolueaza mijlocasul roman Eric Bicfalvi (31 de ani), a pierdut dramatic meciul de pe terenul celor de la FK Rostov, scor 2-1, gratie unui gol marcat de fostul dinamovist Miha Mevlja in minutul 90+3 potrivit mediafax. Aleksey Ionov a deschis scorul in minutul zece al partidei…

- Mijlocasul roman Eric Bicfalvi a marcat golul prin care Ural Ekaterinburg s-a calificat, joi, in semifinalele Cupei Rusiei la fotbal, in dauna formatiei Spartak Moscova. Ural a invins-o pe Spartak la Ekaterinburg cu 1-0, prin golul marcat de internationalul roman in min. 34, in mansa secunda a sferturilor…