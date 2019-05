Concursul de promovare La gabori, concurs de promovare. Vine in sala primul candidat. Examinatorul il intreaba: – Cat face 5*5? – 24! – Ba esti sigur ba? – 26! – Ba, mai gandeste-te! – 27! Examinatorul noteaza in fisa: – “Nu stie dar nu se da batut”. Urmatorul: – Cat face 6*6? – 30! – Esti sigur? – Da, 30! – Chiar esti sigur? – Da dom’le, 30! Examinatorul noteaza: – “Nu stie, dar este un om cu principii”. Ultimul: – Cat face 9*9? – 81! – Cum ai stiut? – De la scoala! – Cum ma, de la scoala? Pai si ceilalti au fost la scoala! – Da, de la scoala! Examinatorul noteaza in fisa: – “Stie dar nu vrea sa spuna de unde”! Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

