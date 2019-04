Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Naționala a Consiliilor Județene din Romania (UNCJR) a organizat marți, 2 aprilie 2019, la sediul administrativ al Regiunii Auvergne-Rhones-Alpes din Lyon, Franța, o expoziție interactiva de arta tradiționala romaneasca, coordonata de Centrul Cultural Vrancea. Expoziția a fost organizata in…

- Focșanenii se vor bucura, și in acest an, de un miting aviatic organizat cu sprijinul Forțelor Aeriene Romane. Manifestarea aviatica va marca implinirea celor 160 de ani de la Unirea Principatelor Romane. Informația a fost transmisa de primarul Cristi Misaila in cadrul simpozionului organizat, vineri,…

- A doua semifinala de sambata a inceput mai tarziu cu o ora și jumatate dupa ce suporteri steliști și dinamoviști au intrat pe teren, iar galeriile au fost scoase din sala Programul semifinalelor Final Four-ul Cupei Romaniei la handbal masculin, de sambata, 9 martie, a fost grav perturbat de galeriile…

- Consiliul Judetean Vrancea și Centrul Cultural Vrancea organizeaza specacolul „Sarut-mana, Doamna!“, dedicat Zilei Internationale a Femeii. Evenimentul va avea loc astazi, la Teatrul Municipal „Mr. Gheorghe Pastia” Focsani, la ora 19.00. Mike Godoroja & Blue Spirit vor sustine un spectacol de inalta…

- Primari și fermieri vranceni au fost premiați, ieri, cu diplome de excelența in cadrul seminarului organizat la Focșani de Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM). Evenimentul a avut loc in Sala de Ședințe a Consiliului Județean Vrancea cu prilejul…