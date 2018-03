Stiri pe aceeasi tema

- Peste 3.600 de persoane vor sustine maine proba scrisa a concursului de incadrare directa, din sursa externa si prin reincadrare, pentru ocuparea celor 770 de posturi de politisti si personal contractual, din Politia Romana.Acestea au trecut de probele eliminatorii specifice fiecarui post. La inceputul…

- De la inceputul saptamanii viitoare se dubleaza numarul politistilor examinatori, astfel ca programarea candidatilor pentru sustinerea probei practice a examenului pentru obtinerea permisului auto se va devansa.

- REZULTATE EVALUARE NATIONALA 2018: Potrivit calendarului simularii examenului de Evaluare Natinala anuntat de Ministerul Educatiei Nationale (MEN), vineri vor fi comunicate rezultatele. Notele obtinute la simulare nu se contesta si nu se trec in catalog. ”Totusi, in situatiile exceptionale…

- A fost inregistrat primul deces in judetul Alba, din cauza virusului gripal, confirmat de Institutul Cantacuzino Bucuresti. Este al 100-lea deces din tara, in contextul imbolnavirilor cu gripa, de la inceputul acestui sezon. Este vorba despre o femeie in varsta de 78 de ani din judetul Alba, al carei…

- Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Alba a facut publice rezultatele finale la Olimpiada de Arte Plastice, Arhitectura și Istoria Artelor 2018, faza județeana. Zece elevi din Alba s-au calificat la etapa naționala ce se va desfașura la Bistrița, in perioada 3 – 6 aprilie 2018. Lista elevilor calificați…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, prin Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Cluj, in calitate de expropriator in numele Statului Roman, anunta declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul lucrarii “Autostrada Sebes-Turda…

- Cat dureaza programarea la traseu pentru obținerea permisului auto in județul Ilfov. Oamenii care locuiesc in județul Ilfov sunt nemulțumiți deoarece trebuie sa aștepte doua-trei luni pentru a fi programați la proba practica, in vederea obținerii permisului de conducere. Lipsa de personal a dus la perioada…

- Comitetul Executiv National al PSD a decis vineri lista candidatilor pentru functiile puse la bataie in Congresul de sambata. Au fost aprobate 23 de dosare, desi numai 19 indeplineau conditiile de candidatura. Daniel Florea, primarul Sectorului 5, s-a retras din cursa pentru functia de vicepresedinte.19…

- Proba scrisa la matematica s-a desfasurat in tot judetul in conditii de normalitate, in intervalul orar 9.00-11.00. Toti candidatii au primit subiectele in timp util. Rezultatele la cele doua probe scrise - limba si literatura romana si matematica - vor fi afisate, conform calendarului stabilit de M.E.N.,…

- Inspectoratul Școlar Județean Alba a transmis rezultatele la olimpiada județeana de limba spaniola, la proba scrisa, ce a avut loc in weekend trecut. Sambata, 10 martie, la Liceul de Arte ”Regina Maria” din Alba Iulia, va avea loc proba B (proba orala), in urma careia se vor stabili participanții la…

- AJOFM Alba prezinta oferta de anunturi locuri de munca in strainatate, valabila la data de 26 februarie, prin reteaua EURES. Sunt posturi disponibile in Belgia, Bulgaria Germania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Norvegia, Republica Ceha, Olanda, Spania. Lista posturilor disponibile: BELGIA CIONTOLITOR…

- O echipa din judetul Alba a castigat marele premiu al Festivalului „Pomana porcului”, desfasurat la sfarsitul acestei saptamani in statiunea Balvanyos, impresionand juriul cu diversitatea si originalitatea produselor prezentate. Festivalul, organizat pentru a 13-a oara de catre Asociatia Nationala pentru…

- Trei noi decese au fost confirmate, luni, de catre Institutul National de Sanatate, ca fiind cauzate de virusul gripal. Victime sunt doua femei si un barbat, care nu erau vaccinati antigripal. Numarul deceselor provocate de gripa in sezonul 2017 – 2018 a ajuns la 35. Potrivit datelor anuntate de Centrul…

- In perioada februarie-martie, sunt organizate mai multe concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante in institutii publice din judetul Alba. Candidatii interesati de aceste locuri de munca trebuie sa indeplineasca anumite conditii, privind studii sau vechime in munca sau alte cerinte. Posturi vacante…

- Se circula cu dificultate in țara, iar mai multe drumuri naționale au fost inchise din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Autoritațile ii sfatuiesc pe șoferi sa circule cu grija. Exista cinci drumuri nationale cu circulatia inchisa, respectiv: 1. DN7C Transfagarașan intre Piscu Negru (judetul Arges)…

- Deputatul PSD de Alba, Ioan Dirzu, membru al Comisiei speciale comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru celebrarea Centenarului Marii Uniri si a Razboiului pentru intregirea Neamului, anunta ca județul Alba va avea 70 de proiecte dedicate Centenarului Marii Uniri, finanțate cu peste 8 milioane…

- Primaria Comunei Dobromir anuleaza si reorganizeaza in data de 15.03.2018 concursul pentru ocuparea functiei publice vacante de: inspector, clasa I, grad professional debutant, in cadrul Compartimentului Stare Civila.Proba scrisa a concursului se organizeaza la sediul din Dobromir, str. Baneasa nr.…

- PAS și platforma „DA” lucreaza in prezent la un mecanism de selectare a candidaților pentru lista electorala comuna la alegerile parlamentare, noteaza Noi.md. Anunțul a fost facut de catre președinta PAS, Maia Sandu, care a precizat ca unul dintre criteriile de selectare a candidaților va fi testul…

- Dobra a afirmat ca PSD a ales sa nu se implice in acest scandal, insa asta nu inseamna ca nu monitorizeaza cu ingrijorare ceea ce se intampla in ultima perioada. „Stam deocamdata deoparte fața de acest scandal, asta nu inseamna ca nu suntem conectați și implicați in cadrul acestui…

- Caravana ”Ie, Romanie”, emisiune care va incepe, in curand, pe postul de televiziune Antena 1, a poposit zilele trecute in județul Alba, in cautare de fete frumoase și harnice, dar și de tradiții și talente autentice. Conducatorul caravanei, prezentatorul Mircea Radu, alaturi de cele doua vedete care…

- Peste 20 de milioane de lei – sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale si cota defalcata din impozitul pe venit estimat a se incasa in anul 2018 – vor fi repartizați municipiilor, orașelor și comunelor din județul Alba. Banii vor fi folosiți pentru achitarea arieratelor provenite…

- La finele saptamanii trecute „Lazariștii” au fost prezenți la sala de evenimente Coloseum pentru a-și susține colegii inscriși pentru obținerea titlului de Miss sau Mister Boboc. In competiție au intrat 9 perechi de elevi din clasa a IX-a. Aceștia au trebuit sa treaca mai multe probe,…

- Inscrierile pentru februarie la Bacalaureat 2018 incep luni, 29 ianuarie. Elevii de clasa a XII-a vor avea probele orale la limba romana, o limba straina și competențele digitale, imediat dupa vacanța intersemestriala. Devansarea bacalaureatului 2018, prin susținerea probelor orale in luna februarie,…

- In urma unei actiuni desfasurate de Politia Romana aseara, in judetul Ilfov, politistii au depistat trei barbati care transportau, cu un tractor, zeci de mii de pachete de tigari de contrabanda. Cei trei au fost retinuti pentru 24 de ore. Potrivit Politiei Romane, la data de 26 ianuarie a.c., ofiterii…

- CHIȘINAU, 24 ian — Sputnik. Miercuri dimineața, în țara vecina s-au produs doua cutremure de o intensitate nu prea mare, ambele fiind localizate însa la mica adâncime. Primul a fost înregistrat de Institutul Național pentru Fizica Pamântului la ora…

- In cadrul sesiunii speciale de admitere la scoli M.A.I., din ianuarie 2018, organizata pentru reducerea deficitului de personal, au fost disponibile si 300 de locuri cei care vor sa devina subofiteri ISU. La Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civila “Pavel Zaganescu” Boldești au fost disponibile…

- *Lista candidaților din județul Alba admiși la Scoala Militara de Subofiteri de Jandarmi „Petru Rares” din Falticeni Scoala Militara de Subofiteri de Jandarmi „Petru Rares” din Falticeni a publicat rezultatele finale ale concursului de admitere. Dintre cei 13 de candidați din Alba inscriși, 5 au obținut…

- *Lista candidaților din județul Alba admiși la Scoala de Agenti de Politie „Septimiu Muresan” Cluj Napoca. Scoala de Agenti de Politie „Septimiu Muresan” Cluj Napoca a publicat rezultatele finale ale concursului de admitere. Dintre cei 75 de candidați din Alba inscriși, 22 au obținut punctajul necesar…

- *Lista candidaților din județul Alba admiși la Scoala de Agenti de Politie „Vasile Lascar” Campina. Scoala de Agenti de Politie „Vasile Lascar” Campina a publicat rezultatele concursului de admitere (inainte de contestații). Dintre cei 95 de candidați din Alba inscriși, 23 au obținut punctajul necesar…

- Primaria Comunei Ciobanu, judetul Constanta, organizeaza la sediul institutiei din str. Eroilor, concurs pentru ocupare a unei functii vacante de consilier personal la Cabinetul Primarului Comunei Ciobanu pe durata determinata, astfel: 1 post de consilier personal la Cabinetul Primarului Comunei Ciobanu.…

- Trei mașini au fost furate in ultimele luni din județul Alba, fara ca polițiștii sa le mai dea de urma. Potrivit Poliției Romane, este vorba despre un BMW, un Hyundai Galloper și o rulota. Cel mai recent furt a fost inregistrat in chiar prima zi a anului, la 1 ianuarie 2018. Este vorba despre o […]

- In anul 2017, fermierii inscriși in programul „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a produsului tomate in spatii protejate”, au obținut 296.590 de lei. De curand, s-a dat startul programului guvernamental destinat exploatatiilor din spatiile protejate (sere, solarii) prin care…

- Mii de abonati sunt fara electricitate in Alba, Arges, Bacau, Braila si Hunedoara, mai multe tiruri au ramas blocate pe diferite drumuri nationale, in unele judete acestea sunt impracticabile din cauza copacilor cazuti pe carosabil, iar in judetul Harghita circulatia feroviara este intrerupta, in…

- Mii de abonati sunt fara electricitate in Alba, Arges, Bacau, Braila si Hunedoara, mai multe tiruri au ramas blocate pe diferite drumuri nationale, in unele judete acestea sunt impracticabile din cauza copacilor cazuti pe carosabil, iar in judetul Harghita circulatia feroviara este intrerupta, in…

- Un proxenet din județul Alba, pe lista celor mai cautati infractori romani. Pe lista celor mai cautați infractori romani figureaza, și in 2018, numele unui barbat din Alba, Claudiu Gheorghe Piclișan (43 de ani), care se sustrage executarii pedepsei cu inchisoarea. Pe numele sau exista un mandat de 10…

- Numar record de candidati inscrisi si admisi (peste 50!) la concursul din data de 16 ianuarie 2018 pentru cele patru posturi de asistenti medicali in anumite sectii ale Spitalului Judetean de Urgenta Valcea! Avand in vedere numarul mare de candidati inscrisi pentru ocuparea celor patru posturi vacante…

- Numarul pomilor de Craciun taiati ilegal a scazut puternic anul trecut, in urma intensificarii controalelor efectuate in ultimele doua luni ale anului de personalul Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva, cu sprijinul politistilor si angajatilor Garzii Forestiere, anunta oficial Romsilva. Astfel, in…

- Avand in vedere ca pe mai multe artere nationale, cu precadere cele din zonele montane, circulatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna, conducatorii auto sunt sfatuiți sa nu porneasca la drum cu autovehiculul neechipat corespunzator, sa adapteze viteza de deplasare la conditiile meteo-rutiere,…

- 75 de candidați din județul Alba, inscriși la admiterea de la Scoala de Agenti de Politie „Septimiu Muresan” Cluj Napoca. Din județul Alba, 75 de tineri s-au inscris la concursul de admitere organizat de Scoala de Agenti de Politie „Septimiu Muresan” Cluj Napoca, in perioada 10 – 21 ianuarie 2018. Sunt…

- Astfel, intre 12 și 22 februarie elevii de claselor a XII-a vor susține examenul de bacalaureat privind competențele de comunicare in limba romana, intr-o limba straina și cele digitale. Pana acum aceaste probe orale de bacalaureat erau date de elevi doar cu cateva zile inainte de probele…

- Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca va organiza, in luna ianuarie a acestui an, 84 de programe de formare profesionala, la nivel național. Potrivit ANOFM, in județul Alba sunt programate doua cursuri gratuite, pentru meseriile de lucrator finisor in construcții și agent de securitate,…

- Admiterea la Școala de Poliție din Campina, in ianuarie 2018. Concursul de admitere la școlile de poliție Campina și Cluj-Napoca se desfașoara in luna ianuarie 2018. Afla totul despre admiterea la școlile de poliție, in 2018. Criteriul care a fost abrogat și ce prevede traseul practic-aplicativ . Calendarul…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis vineri o atenționare nowcasting cod galben de precipitații slabe ce pot favoriza depunerea de polei și local ceața, ce determina scaderea vizibilitații sub 200 m, in mai multe localitați din județul Alba. Potrivit meteorologilor, in intervalul 10.45…

- In ultima saptamana, in urma actiunilor desfasurate de Politia Romana, au fost depistate 138 de persoane care erau disparute sau pe numele carora existau mandate emise de instantele de judecata. Potrivit Politiei Romanew, Directia de Investigatii Criminale organizeaza si coordoneaza activitatea de localizare…

- A fost aprobata finanțarea de catre Uniunea Europeana a Proiectului Major: ”Reabilitarea și extinderea sistemelor de apa și apa uzata in județul Alba, 2014-2020”, in valoare totala de 114.079.588 euro (fara TVA). Pentru a susține investiția, APA CTTA anunța ca de la 1 ianuarie 2018, tarifele la apa…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu exista accidente rutiere care sa impuna restrictii de circulatie pe vreun drum national sau autostrada care tranziteaza tara. Reamintim ca la nivelul tarii exista 6 drumuri nationale cu circulatia inchisa,…

- Un barbat din Calnic, care se afla pasager intr-o duba, a fost ranit, in aceasta dimineața, dupa ce șoferul acesteia, care ulterior a murit, a intrat intr-un cap de pod și apoi s-a rasturnat, in județul Sibiu. Un barbat de 37 de ani, din Cristian, a murit, marți dimineața, in urma unui accident produs…

- Direcția de Sanatate Publica (DSP) Alba informeaza ca pana marți, 19.12.2017, au fost vaccinate impotriva gripei 8.420 de persoane, majoritatea varstnici, bolnavi cronici, iar toate cele 19.234 doze de vaccin primite in 7 decembrie au fost distribuite medicilor de familie. Astfel, apreciem ca vaccinarea…

- Institutul Național de Hidrologie a emis o avertizare de tip cod portocaliu de inundații. Hidrologii avertizeaza ca fenomene periculoase se pot inregistra mai ales pe afluenții mici din bazinele hidrografice aflate sub avertizare. Institutul Național de Hidrologie și-a actualizate avertizarile extinzand…