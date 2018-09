Concursul de dramaturgie Focus Drama:Ro a ajuns la final. Cine este castigatorul competitiei

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, vineri, la Sibiu, unde participa la o sedinta a PNL, ca este "inadmisibil si incalificabil" ca "Guvernul PSD a batut si a gazat oamenii" in Piata Victoriei, dar ca nu vrea sa se pronunte pana cand nu vor exista "concluzii mai amanuntite" din partea anchetatorilor.Intrebat…

- Romanii din afara țarii au inceput sa ajunga in Bucuresti pentru a lua parte la marele miting al diasporei ce va avea loc vineri seara in Piata Victoriei. Printre acestia se se afla si Lucian Luca, un tanar care a reușit sa iși construiasca o reputație in mediul online pe baza mesajelor sale impotriva…

- Un sondaj de opinie realizat n randul cetațenilor britanici arata, pentru prima data ca procentul oamenilor care sunt de acord cu un eventual nou referendum, pe tema acordului final de Brexit l-a depașit pe cei care nu sutn de acord cu acest lucru.

- Festivalul Mamaia Copiilor 2018 a premiat castigatorii cu premii in valoare totala de 40.000 lei, cea mai mare suma acordata in istoria festivalului. Sambata, in cadrul Galei de decernare a premiilor Festivalului National de Creatie si Interpretare Mamaia Copiilor 2018, copiii participanti au fost premiati,…

- Teatrul de Nord Satu Mare anunța lansarea concursului de dramaturgie Focus Drama: Ro, cu tema „Diferitele generații in cautarea diferitelor Romanii”. Textul caștigator va fi montat la Teatrul de Nord in stagiunea 2018-2019, iar alte patru finaliste vor beneficia de spectacole-lectura in cadrul unui…

- Inca sub imperiul penultimei vizionari din cadrul Festivalului International de Teatru "Miturile Cetatiildquo; "Oidipldquo;, in viziunea regizorala a lui Silviu Purcarete, ne am permis sa citam replica de final, ca un "corolarldquo; a tot ceea ce a insemnat aceasta a treia editie organizata de Teatrul…