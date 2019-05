Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Nationala a Functionarilor Publici organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei publice de conducere vacante de arhitect sef al orasului Cernavoda, judetul Constanta.Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei…

- Consiliul de Administratie al Spitalului de Psihiatrie Murgeni organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de manager- persoana fizica. Concursul are loc in perioada 08 aprilie-25 mai si consta in doua etape. Prima etapa, eliminatorie, vizeaza selectia dosarelor, in timp ce etapa a doua contine sustinerea…

- Postul de sef de sectie pentru Clinica de Ginecologie de la Maternitatea „Elena Doamna" este scos din nou la concurs. Inscrierile se fac pana pe data de 12 aprilie, ora 16, urmand ca dosarele sa fie verificate pana pe 15 aprilie. Rezultatele finale in urma carora dosarele vor fi declarate admise sau…

- LOVITURA…Nu mai putin de opt spitale din regiunea Moldovei sunt propuse pentru a fi inchise in masterplanul regional de servicii de sanatate, elaborat de Ministerul Sanatatii. De exemplu, Maternitatea “Elena Doamna” din Iasi ar urma sa devina centru de ingrijire paliativa, iar Spitalul Municipal din…

- Alina Toader a castigat concursul organizat de Agentia Nationala a Functionarilor Publici pentru postul de director executiv al Directiei de Protecție Sociala Targu Jiu. Toader lucreaza in cadrul Directiei de Protectie Sociala Targu Jiu de mulți ani, iar inainte de a promova concursul pentru functia…

- Rezultat neasteptat la concursul pentru postul de politist local la Compartiment disciplina in construcții, protecția mediului, activitate comerciala. Din cei 7 candidati admisi la proba de dosare s-au prezentat la proba scrisa doar sase. Din cei sase candidati care au sustinut proba scrisa nici macar…

- Primaria a lansat concursul pentru functia de director general al Politiei Locale. Postul este vacant din anul 2015, cand fostul sef, Liviu Hliboceanu, a fost cercetat in dosarul „Amanta", in care fostul primar Gheorghe Nichita este acuzat de DNA ca si-a spionat amanta cu ajutorul politistilor locali.…

- „Cu ajutorul manechinelor sofisticate, ce incorporeaza tehnologie computerizata de ultima generatie, a echipamentelor clinice reale si prin participarea directa a formatorilor specializati au fost create scenarii medicale menite sa instruiasca echipele de participanti si sa le ofere un mediu sigur pentru…