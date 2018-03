Stiri pe aceeasi tema

- Sebastian Ghita a raspuns timp de 4 ore intrebarilor lui Ion Cristoiu, intr-un interviu-fluviu care a avut loc la Belgrad. Omul de afaceri a facut dezvaluiri despre Laura Codruta Kovesi, dar si despre Florian Coldea. "Nu sunt un fugar. E moment sa spunem ca atunci cand viata unui om este in pericol…

- Polițiștii au efectuat, ieri, trei percheziții domiciliare in județele Alba, Sibiu, dar și in orașul Calimanești, județul Valcea, intr-un dosar penal in care sunt vizate opt persoane cu varste cuprinse intre 26 și 39 de ani, banuite de frauda informatica, ...

- Miercuri dimineața, polițiștii au efectuat trei percheziții domiciliare in județele Alba, Sibiu și in orașul Calimanești, județul Valcea. Au fost vizate 8 persoane, cu varste cuprinse intre 26 și 39 de ani, banuite de frauda informatica, constituirea unui grup infracțional organizat și spalare de bani.…

- Handbalul romanesc vine cu o veste socanta. Alexandra Roua, fosta jucatoare la Oltchim Rm. Valcea si HCM Baia Mare, a decedat la numai 32 de ani! Handbalul romanesc vine cu o veste socanta. Alexandra Roua, fosta jucatoare la Oltchim Rm. Valcea si HCM Baia Mare, a decedat la numai 32 de ani! Fosta handbalista…

- Alexandra Roua, fosta jucatoare la Oltchim Rm. Valcea, Muresul Tg. Mures si HCM Baia Mare s-a stins din viata la numai 32 de ani! Alexandra e fiica fostului mare portar al Oltchimului, Cristina Lada Roua, jucatoare care a facut parte din primele generatii de succes ale gruparii valcene. “Piti”, cum…

- Polițiștii din cadrul Poliției orașului Calimanești și posturilor de poliție Berislavești și Salatrucel, judetul Valcea, au confiscat peste 1.000 de kg de peste, transportat ilegal. Sambata, 10 martie a.c., polițiștii au depistat in trafic, in Calimanești, o autotutilitara, condusa de un barbat din…

- Schitului „Ostrov” i se mai spune „insula cu minuni” sau „manastirea dintre ape”, fiindca cea mai veche manastire de maici din Romania; gazduieste o icoana facatoare de minuni, despre care se spune ca ocroteste sfantul lacas. Schitul amintit, ctitorie a lui Neagoe Basarab, se afla in centrul orasului…

- Mihai Ghebrea (40 de ani) a fost abandonat de mama la 7 luni. Asa a ajuns in orfelinat, acolo unde a luptat enorm pentru a-si depasi conditia. 40 de ani mai tarziu este jurist si s-a intors in acelasi mediu in care a copilarit, dar din alta postura: a fost numit director la Casa de Copii Pinocchio din…

- In orasul Balcesti din judetul Valcea, o adolescenta de 15 ani a depus o plangere la Politie prin care il acuza pe iubitul mamei sale de viol. Fapta s-ar fi petrecut in timp ce mama tinerei era la serviciu.

- Patru persoane au fost ranite, joi, in urma impactului dintre doua masini, pe Drumul National 7 – Valea Oltului, in zona localitatii Calimanesti, unde doua masini s-au lovit frontal. Traficul rutier intre judetele Valcea si Sibiu este blocat, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- O persoana a fost ranita dupa ce un TIR incarcat cu cherestea s-a rasturnat peste un autoturism, miercuri seara, pe DN7 (Valea Oltului) intre localitatile Calimanesti si Brezoi, in urma accidentului traficul rutier in zona fiind blocat total, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie…

- O persoana a fost ranita dupa ce un TIR incarcat cu cherestea s-a rasturnat peste un autoturism, miercuri seara, pe DN7 (Valea Oltului) intre localitatile Calimanesti si Brezoi, in urma accidentului traficul rutier in zona fiind blocat total, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie…

- Un grav accident de circulatie s-a petrecut in urma cu putin timp pe Valea Oltului, in judetul Valcea, intre localitatile Calimanesti si Brezoi. Un tir incarcat cu cherestea s-a rasturnat peste o masina.

- Un grav accident de circulatie s-a petrecut in urma cu putin timp pe Valea Oltului, in judetul Valcea, intre localitatile Calimanesti si Brezoi. Un tir incarcat cu cherestea s-a rasturnat peste o masina.

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) ieri, 29 ianuarie, erau inregistrate, la nivelul intregii țari, 22.618 locuri de munca, in județul Cluj fiind disponibile peste 700. Situația locurilor…

- Un microbuz în care se aflau 11 persoane s-a rasturnat luni seara pe marginea drumului, pe Valea Oltului, pe raza localitatii Calimanesti, a anuntat purtatorul de cuvânt al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vâlcea, Sandra Dascalete.

- Un microbuz in care se aflau 11 persoane s-a rasturnat luni seara pe marginea drumului, pe Valea Oltului, pe raza localitatii Calimanesti, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea, Sandra Dascalete. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii…

- In aceasta seara, de 29 ianuarie, in jurul orei 21.00, un accident de circulatie, soldat cu 11 raniti s-a produs pe Valea Oltului. Accidentul s-a petrecut la 4 km departare de Calimanesti - Valcea, inspre Sibiu.

- Un microbuz care transporta 11 pasageri s-a rpsturnat, luni seara, la 4 kilometri de Calimanești (Valcea), pe drumul spre Brezoi. Potrivit primelor informații primite de la ISU Valcea, toți pasagerii sunt teferi. Niciun copil nu se afla in microbuz in ...

- Potrivit ISU Valcea, microbuzul s-a rasturnat pe Valea Oltului, la 4 kilometri de Calimanesti, spre Brezoi. In microbuz erau 11 persoane, insa niciuna nu a fost ranita grav. O femeie a suferit un atac de panica si a primit asistenta medicala la locul accidentului, scrie Mediafax. Politistii…

- Medicul psihiatru Ghiorghe Talau, unul dintre cei mai cunoscuti medici psihiatri din Sibiu, a murit la varsta de 69 de ani, scrie tribuna.ro.Ghiorghe Talau a fost apreciat in breasla sa. A fost membru al Asociatiei Romane de Psihoterapie, al Asociatiei Romane de Psihiatrie si al Organizatiei Mondiale…

- Pana in 2012, ați fost prefect de Bihor și, practic, ați fost constant la Putere. Acum, de cațiva ani sunteți parlamentar de Opoziție. Cum e viața de Opoziție? Nu e deosebit de ușoara, trebuie sa fii atent la tot ce se intampla, ți-ai dori sa faci ce faceai cand erai la Putere, dar…

- Cel putin 95 de oameni au murit, iar alti 158 au fost grav raniti dupa ce o ambulanta a explodat in zona ambasadelor din capitala Afganistanului, Kabul.Initial, bilantul a fost de 43 de persoane decedate,...

- Un accident cumplit a avut loc sambata dimineața in localitatea Diculești, județul Valcea. Șoferul de 25 de ani și-a pierdut viața dupa ce mașina pe care o conducea a derapat și a lovit un parapet. Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Valcea, Sandra Dascalete, accidentul a avut loc din cauza…

- Pe el, il vezi toata ziua la televizor, in timp ce pe sotia lui nu o intalnesti decat la cabinetul stomatologic unde lucreaza ca medic si niciodata la evenimente mondene. Isi tin viata de familie departe de ochii curiosilor, dar noi am aflat lucruri de-a dreptul inedite! Dan Negru a facut dezvaluiri…

- Alina Binder, viitoarea sotie a fostului principe Nicolae, isi sarbatoreste, vineri, ziua de nastere. Cu aceasta ocazie iubitul ei i-a transmis un mesaj emotionant, pe Facebook. Vezi si Principele Nicolae si Alina Binder, iubita lui, au iesit la plimbare prin Herastrau FOTO "Astazi,…

- O romanca a afirmat, la o emisiune de televiziune, ca a avut parte de o partida de amor cu actorul Pierre brice, cel care a jucat in celebrul film „Winnetou”. Viorica Paunescu, cunoscuta publicului larg din Romania pentru participarea la mai multe emisiuni tip concurs de la diverse posturi de televiziune,…

- BERBEC Este foarte important sa fii deschisa in fata partenerului de viata daca vrei ca problemele dintre voi sa se rezolve cu adevarat. Incearca sa ii privesti mai des calitatile si sa nu te lasi condusa de impulsivitate si gelozie. Daca nu ai timp pe parcursul zilelor lucratoare, in weekend…

- Corona Brasov si CSM Roman au jucat la sfarsitul acestei saptamani cu antrenori noi pe bancile tehnice si ambele au reusit sa se impuna in deplasare, in ultima etapa a turului Ligii Nationale. Cu Vasile Curiteanu si Dragos Dobrescu, Corona a castigat cu 28-27 cu CSM Bistrita. Cu Dumitru Musi nou…

- BERBEC Este foarte important sa fii deschisa in fata partenerului de viata daca vrei ca problemele dintre voi sa se rezolve cu adevarat. Incearca sa ii privesti mai des calitatile si sa nu te lasi condusa de impulsivitate si gelozie. Daca nu ai timp pe parcursul zilelor lucratoare,…

- Traficul rutier pe DN 7, in zona Calimanesti, a fost reluat dupa ce copacul cazut pe carosabil la kilometrul 194 a fost indepartat, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea, Sandra Dascalete. Circulatia a fost ...

- Vantul puternic a pus la pamant un copac in dimineata zilei de joi, 18 ianuarie, in statiunea Calimanesti – Caciulata. Traficul in zona a fost intrerupt, pentru degajarea carosabilului.

- O femeie a murit, alte trei persoane sunt grav ranite dupa ciocnirea frontala a doua autoturisme O femeie a murit si trei barbati au fost raniti in urma unui accident rutier produs pe DN7 , la kilometrul 202 (intre localitatile Calimanesti si Brezoi). Traficul in zona a fost blocat pe un sens. Un grav…

- O femeie a murit si trei barbati au fost raniti in urma unui accident rutier produs, luni, pe DN7 (Valea Oltului), la kilometrul 202 (intre localitatile Calimanesti si Brezoi), potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea, Sandra Dascalete. Traficul…

- Polițiștii Poliției orașului Calimanești au reușit identificarea unor persoane banuite de sustragerea unui autoturism. Potrivit unui comunicat al IPJ Valcea, suspectii sunt doi tineri, de 17 și, respectiv, 25 de ani, iar masina a fost sustrasa in noaptea de 7 ...

- Polițiștii Poliției orașului Calimanești, judetul Valcea, au reușit identificarea unor persoane banuite de sustragerea unui autoturism. Potrivit unui comunicat al IPJ Valcea, suspectii sunt doi tineri de 17 și 25 de ani, iar masina a fost sustrasa in noaptea de ...

- Ludmila Balțatu, originara din satul Tarșițai, raionul Telenești, are 55 de ani, este participanta la razboiul de pe Nistru și stabilita de 15 ani in Bergamo, Italia. De profesie tehnolog. La Chișinau a avut o intreprindere individuala.

- Toti cei 28 de turisti, intre care si opt copii, ramasi blocati la o cabana de pe varful Roman, din cauza drumului inzapezit, au fost adusi in siguranta la baza muntelui, fara a avea nevoie de ingrijiri medicale, potrivit Jandarmeriei Romane. Miercuri dimineata, in ajutorul turistilor…

- Cel puțin 22 de turiști sunt blocați pe Varful lui Roman, din județul Valcea. Noup dintre turiștii blocați sunt copii. La fața locului s-au deplasat deja jandarmii montani. Turiștii au ramas blocați la cabana din cauza viscolului. Starea lor de sanatate este buna, nu au solicitat ingrijiri medcale.…