CONCURS: Scrie un Scenariu pentru Sebastian Stan | American Independent Film Fest

Asociația Cinemascop cu sprijinul HBO Europe organizeaza cu ocazia ediției a treia a American Independent Film Festival, care va avea loc in București, in perioada 12-18 aprilie 2019, concursul de scenarii intitulat: WRITE A SCREENPLAY FOR. Pana pe 26 martie 2019, scenariști de limba romana, experimentați sau incepatori, sunt așteptați sa-și trimita propunerile la adresa: [email protected] Concursul de scenarii presupune scrierea unui outline pentru actorul american de origine romana, Sebastian Stan. Outline-urile pot fi scrise fie pentru filme de lungmetraj ficțiune, fie pentru o miniserie…