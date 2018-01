Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența demareaza procedura de recrutare, prin incadrare directa, pentru 198 de posturi existente la nivel național. Din totalul acestora, 121 sunt pentru ofițeri, 72 pentru subofițeri și 5 pentru personalul civil. Alocate conform necesarului de personal,…

- Inspectoratul de Jandarmi Judetean 'Mihail Kogalniceanu' Constanta, cu sediul in municipiul Constanta, str. Mircea cel Batran nr. 108, organizeaza concurs in vederea incadrarii prin recrutare directa, a urmatorului post de personal contractual: Denumirea postului: ingrjitor (cladiri) - post contractual…

- Inspectoratul de Jandarmi Judetean Iasi organizeaza concurs, prin incadrare directa (sursa externa), pentru ocuparea postului vacant de executie de subofiter tehnic principal (sef garaj) la Serviciul Logistic – Compartimentul Auto. Cererile candidaților care indeplinesc condițiile legale de participare…

- In perioada 05-07 ianuarie 2018, aproximativ 220 de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Timis, vor asigura masurile de ordine si siguranta publica la un numar de 10 manifestari religioase, cultural artistice, sportive si de protest ce se vor desfasura pe raza judetului Timis. Pentru…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Satu Mare, Adriana Pop, a declarat ca flacarile au fost stinse, joi seara, de volumul mare de apa care a iesit din pamant, in prezent nemaiexistand emisii de gaze. In momentul in care volumul de apa va fi inlocuit de gaze, flacarile…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU) a scos la concurs 198 posturi pentru incadrare directa, la nivel național. Sunt disponibile 121 de posturi de ofițer, 72 de posturi de subofițer și 5 posturi de personal civil. Pentru județul Salaj, sunt scoase la concurs doua locuri, un post de…

- Perioada 3-10 ianuarie 2018 marcheaza intervalul de timp in care se pot depune cererile pentru demararea procedurilor de ocupare a șase de posturi vacante de ofițer și subofițer in cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Avram Iancu” al județului Cluj, prin incadrare directa din sursa externa.…

- Inspectoratul de Jandarmi Județean”Avram Iancu”Alba organizeaza concurs pentru ocuparea, din sursa externa, a unui post vacant de execuție de ofițer specialist I, in cadrul compartimentului Administrare Patrimoniu Imobiliar și Protecția Mediului din cadrul Serviciului Logistic. Cererile de inscriere…

- In zilele de 27 si 28 decembrie a.c., jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Timis, au desfasurat mai multe actiuni punctuale pe raza municipiului Timisoara, pentru prevenirea comertului ilegal cu articole pirotehnice. Astfel au fost identificate patru persoane care incercau sa comercializeze…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Braila organizeaza un concurs in vederea ocuparii a 5 posturi de ofiter si 2 posturi de subofiter de executie prin recrutare in vederea incadrarii directe.

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta 'Lt.col. Dumitru Petrescu' al Judetului Gorj organizeaza concurs pentru completarea deficitului de personal In scopul completarii deficitului de personal, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta 'Lt.col. Dumitru Petrescu' al judetului Gorj scoate la concurs,…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Buzau scoate la concurs doua posturi vacante de ofiteri specialisti si unul de subofiter prin incadrare directa. Este vorba despre un post vacant de ofiter specialist I in cadrul Serviciului Logistic, un post vacant de ofiter specialist II in cadrul Serviciului…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Unirea” al Judetului Alba organizeaza concurs, in scopul incadrarii functiilor aferente unui numar de 4 posturi de ofițer și subofiter, dupa cum urmeaza: In conformitate cu prevederile Legii nr.80/1995 privind Statutul cadrelor militare, ale Ordinului Ministrului…

- Politia damboviteana va informeaza: Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Dambovita, sub coordonarea unui procuror, efectueaza cercetari in cazul unui barbat, de 31 de ani, din Ludesti, care a fost impuscat mortal, accidental, in timpul unei partide de vanatoare, autorizata pentru…

- Politistii de frontiera suceveni din cadrul ITPF Sighetu Marmatiei au descoperit si confiscat, in urma unor actiuni specifice pe linia combaterii contrabandei desfasurate la frontiera de nord, 14.250 pachete cu tigari, ce urmau sa ajunga pe piata neagra de desfacere din zona. * In data de 21 decembrie…

- Politistii din Constanta, cu suportul de specialitate al Directiei Operatiuni Speciale din Politia Romana, au confiscat peste 3.700 de kilograme de articole pirotehnice detinute ilegal. La data de 21 decembrie a.c., politistii Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase din cadrul Inspectoratului…

- La data de 21.12.2017 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Suceava au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatului MICHITIN VASILE LUCIAN, BODNAR VASILE, PISERIUC FILARET, POPIUC RADU, POPIUC ALIN, CIMPOERU…

- Incepand de astazi, 21 decembrie a.c., Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta 'Cpt. Dumitru Croitoru' al judetului Sibiu are in dotare o autospeciala destinata interventiei si salvarii la inaltime. Autospeciala poate asigura interventii la o inaltime de pana la 42 de metri, fata de scarile de pe…

- La 20.12.2017, in cadrul Planului de actiune Foc de artificii, politistii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi, Substante periculoase au identificat in mun. Tulcea, un barbat de 47 ani, din Tulcea, care detinea in vederea comercializarii, fara a fi autorizat, 600 petarde. Articolele pirotehnice au…

- In fiecare an, in preajma Sarbatorilor de Craciun, politistii argeseni in colaborare cu Asociatia Umanitara de pe langa Inspectoratului de Politie Judetean Arges aduc cadouri copiilor aflati in Centrul Scolar de Educatie Incluziva 'Sfanta Filofteia' Valea Mare. In data de 19 decembrie a.c. politistii…

- La data de 18 decembrie a.c, politistii Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase au actionat pe linia respectarii prevederilor Legii nr. 126/1995, republicata, privind regimul materiilor explozive. In aceeasi zi, politistii au depistat pe strada Gavrilov Corneliu, din municipiul Tulcea,…

- Potrivit unui comunicat de presa al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea, remis marti AGERPRES, barbatul este cercetat pentru 24 de infractiuni de inselaciune comise in perioada ianuarie - martie 2014. Acesta, impreuna cu alte persoane, ar fi oferit spre vanzare pe internet…

- Politistii din Constanta, cu sprijinul Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala al Politiei Romane, au depistat un cetatean turc, dat in urmarire internationala de autoritatile din Germania, pentru trafic de migranti. La data de 17 decembrie a.c., politistii din cadrul Inspectoratului de…

- Acesta merge si este vazut deseori la infractiunile cele mai grave care au avut loc in judet. „Domnul comisar sef Mihai Svalja este in prezent seful Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Iasi. Pana in prezent, acesta a fost numit pe aceasta functie,…

- Marți, 5 decembrie, a fost ultima zi in care cei interesati au putut depune cereri la Inspectoratul de Politie Judetean Alba, in vederea participarii la concursul de admitere la scolile de agenti de politie, sesiunea ianuarie 2018. In judetul Alba, la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului…

- In data de 04.12.2017 la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgența ”Unirea” al județului Alba in prezența domnului Danuț Emil HALALAI, Prefect al județului Alba, a domnului Alin CUCUI, vicepreședinte al Consiliului Județean Alba și ai reprezentantilor institutilor județene din cadrul Ministerului…

- In perioada 13-19.11.2017, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara au derulat 5 acțiuni tematice, in vederea reducerii riscului rutier si cresterii gardului de disciplina rutiera. De asemenea, prin derularea acestor acțiuni s-a urmarit combaterea neacordarii…

- Politistii de frontiera din cadrul P.T.F. Cenad au depistat si predat autoritatilor competente un cetatean roman, urmarit general, care avea de executat o pedeapsa privativa de libertate. Vasile F., in varsta de 26 de ani, cu domiciliul in judetul Timiș, era pasager intr-un autoturism marca Volkswagen,…

- Locatarii unui bloc cu cinci etaje din Balti au fost evacuați, din cauza unei scurgeri de gaze care putea provoca o explozie. Informațiile au fost confirmate pentru Publika TV de purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, Liliana Puscasu.

- Postul de șef al unui serviciu important din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Gorj a fost scos la concurs. Este vorba despre Serviciul Criminalistic, unde postul de șef serviciu s-a vacantat dupa ieșirea la pensie a lui Ionuț Crac, ac...

- In primele noua luni ale anului, angajatorii din Romania au cautat sa angajeze peste 420.000 de persoane, potrivit eJobs Group. Cei mai mari angajatori, in functie de numarul de anunturi de recrutare publicate pe platforma eJobs.ro, au fost companiile de retail, inginerie si jocuri video. 0 …

- Politistii din Arges si ai Directiei Operatiuni Speciale a Politiei Romane au efectuat duminica, 05 noiembrie 2017, perchezitii in judetului Galati, la locuintele unor persoane banuite de inselaciune, fals si uz de fals. ”Pe data de 5 noiembrie a.c., politistii de investigare a criminalitatii economice…

- Comisar sef de politie Ioan Tamaș, șeful Inspectoratului de Poliție Județean Arad a prezentat, vineri, in cadrul unei conferințe de presa, condițiile de admitere in școlile de poliție, sesiunea ianuarie 2018. Condiții Pentru a participa la concursul de admitere in unitati de invatamant…

- Colonelul Tiberiu Demeter, fostul șef al Jandarmeriei Giurgiu, concitadin și coleg de partid in ALDE cu ministrul Energiei Toma Petcu, caruia ii este și consilier personal la cabinetul ministerial, a fost numit administrator al Companiei Naționale a Uraniului (CNU), controlata integral de Ministerul…

- Hotarârile privind rechemarea din funcție a patru ambasadori vor fi publicate mâine în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, relateaza MOLDPRES. Este vorba de Ambasadorul din Lituania, Valeriu Frija, Ambasadorul din Regatul Țarilor de Jos, Emilian Brenici, Ambasadorul…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Tara Barsei“ al judetului Brasov recruteaza candidati, barbati, pentru participarea la concursul de admitere la Scoala de Subofiteri de Pompieri si Protectie Civila „Pavel Zaganescu“ Boldesti – sesiunea ianuarie 2018. Sunt disponibile 275 locuri (din care doua…

- Inspectoratul Judetean de Jandarmi Caras-Severin desfasoara, in aceasta perioada, activitati de recrutare a candidatilor pentru admiterea in institutiile militare de invatamant care pregatesc subofiteri jandarmi. Pentru sesiunea de admitere din luna ianuarie 2018, se scot la concurs 350 locuri la Scoala…

- Inspectoratul de Poliție al Judetului Vrancea, prin intermediul Serviciului Resurse Umane, desfasoara in perioada 20.10.2017-05.12.2017, activitatea de recrutare si selectie a candidatilor pentru admiterea in institutiile de invatamant postliceal al Ministerului Afacerilor Interne- sesiunea ianuarie…

- LOTERIA BONURILOR FISCALE 22 OCTOMBRIE: Extragerea va avea doua etape, respectiv una in care va fi extrasa bila pentru determinarea zilei emiterii bonurilor castigatoare, cu numere de la 1 la 30, si alta in care vor fi extrase 3 bile pentru determinarea valorii bonurilor castigatoare. 'Selectia…

- In perioada 11-15 octombrie a.c., politistii de investigare a criminalitatii economice si cei din cadrul Sectiei 7 Suciu de Sus au actionat pentru prevenirea si combaterea contrabandei cu tutun. In urma controalelor efectuate pe raza municipiului Baia Mare, in localitatile limitrofe dar si pe D.J. 109F,…

- Fenomenul prostituției are o gama tot mai variata de dezvoltare, o zona interesanta fiind cea a damelor de companie de lux pentru clienții cu foarte mulți bani. Un pont primit de reporterii Sursa Zilei ne arata o posibila filiera de recrutare a unor escorte/dame de companie care sa activeze in lumea…