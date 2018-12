Concurs pentru desemnarea celei mai bune piese rap, organizat de Duma de stat din Rusia

Stiri pe aceeasi tema

- Clubul Sportiv Targoviște, structura subordonata Ministerului Tineretului și Sportului, organizeaza concurs pentru postul de contabil, in ultima zi a anului, Post-ul TARGOVIȘTE: Concurs pentru un post de bugetar, organizat cu cateva ore inainte de Revelion apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Suntem deosebit de onorați de invitația Filarmonicii Paul Constantinescu din Ploiești de a susține un concert in cadrul Festivalului de Jazz din anul acesta. Este o provocare pe care am abordat-o cu o mare placere și, in același timp, cu o deosebita seriozitate. Pentru aceasta ocazie am alcatuit un…

- Cea mai dificila operațiune a lucrurilor la Monumentul Unirii din Alba Iulia este executata luni. Dupa amplasarea blocurilor de piatra, urmeaza ridicarea celei mai grele piese, cu ajutorul a doua macarale de 500 de tone. Autorul lucrarii, Mihai Buculei, la cei 78 de ani ai sai, s-a urcat pe monument…

- Masura anuntata de Casa Alba va intra in vigoare incepand din 5 noiembrie. Totusi, opt tari nu vor fi penalizate de SUA daca vor continua sa importe petrol din Iran. „Sanctiunile vin”, a scris presedintele american, Donald Trump, pe Twitter dupa anuntul de vineri.SUA a reimpus sanctiunile…

- Asociatia Judeteana Constanta a Sportului Persoanelor cu Handicap AJCSPH a organizat in perioada 22 24 octombrie 2018 mai multe evenimente sportive, menite sa conduca la integrarea persoanelor cu dizabilitati in societate.Pe parcursul a trei zile de concurs luni intrecere de darts, marti competitii…

- Veronica Esanu este un mester popular din judetul Arges ale carui costume populare traditionale sunt apreciate in tara si in strainatate. Este cunoscuta in zona ca „doamna tricolor“, pentru actiunile ei de promovare a drapelului romanesc, dar si ca ghidul turistic care i-a plimbat pe multi romani in…

- Armata Rusiei a efectuat joi, la ordinul presedintelui Vladimir Putin, teste masive ale fortelor nucleare strategice, fiind lansate numeroase rachete din Marea Barents si din Marea Ohotsk, informeaza agentiile de presa Tass si Associated Press.

- Curg condamnarile la adresa Rusiei, acuzata ca sta in spatele unei serii de atacuri cibernetice in Occident. Uniunea Europeana a denuntat un act agresiv , iar NATO a cerut Moscovei sa abandoneze comportamentul iresponsabil .