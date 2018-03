Stiri pe aceeasi tema

- Timișorenii care sunt in cautarea unui vin bun pe care sa-l puna pe masa de Paște sunt așteptați sa treaca pragul Salonului Internațional de Vinuri VINVEST. Evenimentul are loc, in perioada 30 martie – 1 aprilie, la Centrul Regional de Afaceri din Timișoara. In total, 300 de sortimente de vin, unele…

- Pe 25 martie, mii de copii și adulți, alergatori amatori și atleți, romani și internaționali, au luat startul la SportGuru Timisoara 21k 2018. Semimaratonul aflat la a doua ediție a fost organizat de SportGuru.ro, in parteneriat cu Primaria Timișoara și cu sprijinul Direcției Județene pentru Tineret…

- 37 de vinuri au fost degustate in premiera naționala, la Timișoara, in cadrul unui eveniment care anunța deschiderea ediției din 2018 a Salonului Internațional de Vinuri. Vinvest 2018 va avea loc intre 30 martie și 1 aprilie, la Centrul Regional de Afaceri din Timișoara și se va desfașura sub motto-ul…

- ”Marea Unire a Vinurilor” – degustarea de vinuri – a avut loc joi seara. Salonul Internațional de Vinuri Vinvest 2018 iși propune in anul Centenarului Marii Uniri sa transforme Timisoara intr-o veritabila capitala a vinurilor reprezentative din toate provinciile istorice,…

- La Timișoara ninge fara oprire de joi seara, așa ca societațile care au contracte de deszapezire cu primarie au scos pe strazi toate utilajele. Oricum, cel puțin o treime din artere nu sunt cuprinse in contracte. Intre timp, pompierii au fost chemați sa indeparteze zapada de pe acoperișul cladirii de…

- Saptamana aceasta, vineri si sambata, pe 23-24 martie la Sala Palatului, are loc targul de cariera Angajatori de TOP, cel mai mare eveniment de cariera. Editia cu numarul 24 va reuni 130 de companii si peste 6000 de oportunitati de cariera.

- VINCON ROMANIA va fi prezenta in calitate de partener național la Salonul Internațional de Vinuri – VINVEST ediția a XV-a, care va avea loc in perioada 30 martie – 1 aprilie 2018 la Centrul Regional de Afaceri Timisoara. Inființata in anul 1949, VINCON ROMANIA are in portofoliu peste 200 de produse…

- In preajma sarbatoririi Zilei Jandarmeriei Romane – 3 Aprilie, Inspectoratul de Jandarmi Judetean Covasna organizeaza ediția a II-a a concursului de istorie intitulat ,,Din Istoria Jandarmeriei Romane” . Concursul ce se adreseaza elevilor din ciclul gimnazial si liceal se va desfasura in data de…

- A demarat, la Brașov, seria Conferintelor BookLand Evolution , editia a V-a . Este cel mai amplu proiect educațional și cultural din Romania, care ofera liceenilor și studenților din 23 orașe, o oportunitate excelenta de dezvoltare personala prin discuții libere cu sute de profesioniști…

- Astazi, de la ora 17,00, se deschide “PERFECT WEDDING” – cel mai mare Targ de Nunți din Argeș. Cunoscuta interpreta Adina Sima va susține un recital in deschidere pentru ca sambata, safie organizat un recital de exceptie al Tarafului George Urziceanu și Gemenele iar duminica, un recital de exceptie…

- Vineri și sambata, pe 16 și 17 martie, la Centrul Regional de Afaceri, are loc Angajatori de Top Timisoara, cel mai mare eveniment de cariera din Banat. Ajuns la ediția cu numarul 12, evenimentul reunește 70 de companii si peste 3.000 de oportunitati de cariera.

- Anul 2018 este Anul Omagial al unitații de credința și neam și Anul comemorativ al Fauritorilor Marii Uniri de la 1918. Cu acest prilej, un colectiv de elevi de la Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” Carei, coordonați de doamna profesoara Lavinia Zota au participat la Concursul Național Cultural – Artistic …

- Sambata și duminica, la Centrul Regional de Afaceri Timișoara gasiți informații despre cele mai noi oferte de pe piața imobiliara, din domeniul finanțarilor bancare, al construcției de case din lemn sau al posibilitaților de alimentare cu energie electrica sau termica din surse alternative.…

- La Timișoara va avea loc Concursul Național de Matematica „Valeriu Alaci” destinat elevilor din clasele IX-XII. Concursul are etape on-line, iar testul final se va da in amfiteatrul Universitații Politehnica Timișoara. Se fac inscrieri pana in 19 martie.

- Primul bloc cu 107 apartamente este dat in folosința și ocupat integral, cele 115 apartamente din cadrul celui de-al doilea bloc fiind deja rezervate in proporție de 40%. Antreprenorul general este compania de constructii Danya Cebus, parte a grupului Africa-Israel Investments.…

- Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanta, Primaria Municipiului Medgidia si Spitalul Municipal Medgidia organizeaza sambata 17.03.2018, intre orele 08.30 13.30, o actiune de donare de sange. Sunt asteptate toate persoanele sanatoase din localitatea Medgidia si localitatile invecinate care doresc…

- Cele mai bune oferte pentru achizitionarea unei noi locuinte, dar si pentru a va finanta visul de casa noua le veti gasi la ediția a doua a TIT – Targul Imobiliar Timisoara, care are loc sambata si duminica, 10-11 martie 2018, la Centrul Regional de Afaceri. Desigur, intrarea este libera, iar vizitatorii…

- Mai sunt doar cateva zile pana se va deschide editia a doua a TIT – Targul Imobiliar Timisoara. Toti cei interesati de piata imobiliara, de evolutia acesteia, de cele mai noi proiecte care sunt in lucru in aceasta perioada, dar mai ales toti cei care vor sa se mute in casa noua sunt asteptati…

- Catalyst Solutions anunta organizarea celui mai mare targ de cariera din Romania - Angajatori de TOP. Primavara aceasta, targul de joburi Angajatori de TOP revine cu trei editii, in Timisoara, Bucuresti si online, la nivel national:Angajatori de TOP Timisoara: 16-17 martie, Centrul…

- Oferte pentru toate gusturile și toate buzunarele la Targul de Turism Vacanța, organizat de astazi și pana duminica la Centrul Regional de Afaceri din Timișoara. Peste 20 de agenții de turism și expozanți prezinta destinații de vacanța și pachete cu preț redus in cadrul celui mai mare eveniment de profil.…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza cel de-al doilea targ de joburi in cadrul proiectului european LaborNet – Rețea pentru mobilitatea forței de munca in zona transfrontaliera. Evenimentul are loc in data de 21 martie, incepand cu ora 11.00, la Centrul Regional de Afaceri din…

- Banațencele nu se tem de rochiile de nunta second hand. Un numar de 300 de mirese din județul Timiș și-au scos ținutele la vanzare, in cadrul programului “Marita-ți rochia”, in acest sfarșit de saptapmana, la Centrul Regional de Afaceri.

- Decorul multicolor realizat cu ajutorul lucrarilor artistico-plastice ale celor mici, care au redat eroi și scene din poveste, a transformat Gradinița „Crai Nou” din Bacau, in perioada 19-23 februarie 2018, intr-o lume de basm. Copiii imbracați in frumoase costume specifice eroilor din basme și-au demonstrat…

- Cuplurile din vestul țarii care iși unesc destinele in acest an sunt așteptate sa treaca pragul unuia dintre cele mai faimoase targuri de nunți din Timișoara. Este vorba de Salonul Mirilor, care are loc in perioada 23 – 25 februarie, la Centrul Regional de Afaceri din Timișoara. Vizitatorii, și in special…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Timiș sare in sprijinul companiilor din județ care reușesc cu greu sa gaseasca personal sau au nelamuriri cu privire la ultimele modificari legislative. In acest sens, vineri, incepand cu ora 10.00, la Centrul Regional de Afaceri este organizat un seminar…

- In perioada 23-25 februarie 2018, la Centrul Regional de Afaceri, CCIA Timiș și RAYNA DECOR organizeaza o noua ediție a SALONULUI MIRILOR, un targ de nunta cu servicii complete, unde viitorii miri vor putea alege toate serviciile pentru nunta lor: restaurante, muzica, servicii fotografice, cofetarii,…

- Reluat la nesfarșit in ultimele luni, subiectul parcarilor din zona centrala nu a fost tranșat nici in ședința extraordinara de vinerea trecuta. Asta din cauza ca, potrivit primarului Felix Borcean, social-democrații au plusat fața de ințelegerea inițiala. „Am dori ca in Centru sa fie 130 de lei,…

- Ca in fiecare inceput de an, la Timisoara este sezonul programarii nuntilor. Astfel, Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis organizeaza o noua editie, a sasea, a Salonului Mirilor. Este vorba de un targ de nunta complet, unde viitorii miri vor putea alege toate serviciile pentru…

- CCIAT va organiza in perioada 26 februarie – 9 martie un nou curs de Competente Antreprenoriale. Cursul este autorizat de Autoritatea Nationala pentru Calificari si este armonizat cu cerințele programului ”Start-up Nation Romania”. Cursul va ajuta participantii in elaborarea și dezvoltarea…

- La Timișoara va avea loc o noua ediție a Artisans' Bazaar. Ediția de primavara aduce in Timișoara, la Vineri 15, pe malul Begai, designeri locali, bijuterii de autor și obiecte de decor lucrate manual.

- In acest an Salonul Internațional de Vinuri – Vinvest, ediția a XV-a, va avea loc in perioada 30 martie – 1 aprilie 2018 la Centrul Regional de Afaceri Timișoara. Timp de trei zile, Timișoara devine capitala vinurilor reprezentative din toate provinciile istorice ale Romaniei. Cu marci mai…

- O noua ediție a Salonulului Industriei Usoare și-a deschis deschide porțile, astazi la Timișoara! Incepand de astazi si pana in 18 februarie, Centrul Regional de Afaceri al CCIAT gazduiește ediția de primavara a Salonului Industriei Ușoare, eveniment devenit tradițional in randul expozițiilor de profil…

- O noua ediție a Salonulului Industriei Usoare iși deschide porțile, miercuri la Timișoara! In perioada 14 – 18 februarie, Centrul Regional de Afaceri al CCIAT gazduiește ediția de primavara a Salonului Industriei Ușoare, eveniment devenit tradițional in randul expozițiilor de profil din vestul țarii,…

- Ediția de primavara a Salonului Industriei Ușoare iși deschide porțile, miercuri, la Centrul Regional de Afaceri din Timișoara. Peste 65 de producatori și comercianți din intreaga țara vin in capitala Banatului pentru a oferi publicului imbracaminte, incalțaminte sau accesorii la cele mai bune prețuri.…

- Organizatorii VINVEST, CCIAT si ADAR va dau intalnire la Timisoara, in anul Centenarului Marii Uniri, la a 15-a editie a Salonului International de Vinuri, in perioada 30 martie – 1 aprilie 2018, la Centrul Regional de Afaceri Timisoara. Motto-ul evenimentului ” Identitatea vinului romanesc” in cadrul…

- Luna martie aduce pentru cei interesati de achizitia unei noi locuinte cea de-a doua editie a evenimentului de succes Targul Imobiliar Timisoara, organizat de TION, Agenda și PubliTim. Pe 10 martie isi deschide portile, la Centrul Regional de Afaceri din Timisoara, evenimentul care va va prezenta…

- Stadiul proiectelor acceptate la finantare in editia 2017 a programului Start-up Nation a fost prezentat astazi in urma unei analize desfasurate de catre Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, la care au participat si reprezentanti ai CEC Bank, BCR, Banca Transilvania, Fondul…

- N. D. Investit in functie la inceputul saptamanii, noul ministru pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, senatorul de Prahova Radu Oprea, si-a stabilit, deja, care sunt prioritatile in domeniul pe care il va coordona. Astfel, ieri, alaturi de secretarul de stat Adrian Dobre și o serie de…

- S-a dat startul seminariilor organizate de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș pentru firmele interesate sa afle care sunt ultimele noutați legislative din diferite domenii, și nu numai. Astazi, la Centrul Regional de Afaceri din Timișoara, CCIA Timiș a organizat primul seminar din acest…

- Ediția cu numarul 53 a saptamanalului de analiza și informație premium PRESSALERT a fost tiparita, iar cele 10.000 de exemplare au ajuns in primele locații din Timișoara și din județul Timiș. In aceasta saptamana puteți citi, printre altele, un reportaj cutremurator despre Centrul Regional de Toxicologie…

- Noul sezon expozițional se deschide la Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș cu o noua ediție a Salonului Industriei Ușoare. Evenimentul va avea loc in perioada 14 – 18 februarie, la Centrul Regional de Afaceri.

- Programul Start-Up Nation, ediția 2018, va fi deschis firmelor, pentru aplicare, in luna aprilie, a anunțat ministrul pentru Mediul de Afaceri, Ilan Laufer. Anul trecut au fost efectuate catre beneficiari doar 23 de plați a cate 200.000, in cadrul programului Start-Up Nation, iar restul, pana la 600…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, in colaborare cu Ambasada Republicii Turcia in Romania, organizeaza, in perioada 6 – 9 februarie 2018, la Istanbul (Turcia), o misiune economica de vizitare a unui targ internațional pentru sisteme de racire, incalzire și climatizare.

- Angajatii uneia dintre cele mai mari companii din domeniul serviciilor IT cu sediul in Timisoara se pregatesc de greva. Solutia extrema va fi adoptata daca ultimele negocieri pentru un contract colectiv de munca eșueaza.

- Procesul se afla in faza de apel, dupa ce Ludovic Orban a fost achitat in prima instanta, pe 31 ianuarie, pentru savarsirea infractiunii de folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite. Potrivit DNA, pe 1 martie 2016, Orban l-a contactat pe omul de afaceri Tiberiu Urdareanu,…

- Combinatul de Ingrasaminte Chimice SRL a fost infiintat in anul 2002 si are sediul social in orasul Navodari, judetul Constanta. Domeniul de activitate principal este "fabricarea ingrasamintelor si produselor azotoaseldquo;. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, consultat la 12 ianuarie…

- Victor Bostan a intrat in afaceri, in Republica Moldova, in anul 1992. La inceput au fost afaceri de mica anvergura, business-ul cu vin l-a inceput in anul 1995, iar principala piața de desfacere era reprezentata de Rusia și Comunitatea Statelor Independente. Doua embargouri din partea Rusiei, in care…

- Anticipând ca echipa coordonata de procurorul special Robert Mueller va cere audierea lui Donald Trump, avocații președintelui au luat deja legatura cu anchetatorii Biroului Federal de Investigații (FBI) pentru organizarea unui posibil interviu, au declarat luni surse judiciare citate de postul…

- Legatura dintre Nelu Iordache și Stella Ronner Grubacic, Ambasadoarea Olandei la București, nu este chiar intamplatoare. Fotografiile publicate de la revelionul din acest an de la hotelul din Poiana...

- Programul Start-Up Nation, prin care statul roman acorda un grant de pana la 200.000 de lei firmelor nou-infiintate, este considerat cel mai ambitios program de acest tip din Uniunea Europeana, insa doar cateva zeci de intreprinzatori si-au primit pana acum banii, din cele peste 8.000 de planuri…