Concurs la IPJ Constanta! Castigator, Gabriel Gioada, fostul sef al Serviciului Rutier

Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul de Politie Judetean Constanta organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de sef post I la Postul de Politie Independenta din cadrul Sectiei 9 Politie Rurala Topraisar, cu recrutare din sursa interna. Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului de Politie Judetean Constanta, in ziua…

- Inspectoratul de Politie Judetean Constanta organizeaza concurs pentru ocuparea functiei vacante de sef birou I la Biroul Drumuri Nationale si Europene din cadrul Serviciului Rutier, cu recrutare din sursa interna. Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului de Politie Judetean Constanta, in ziua…

- Un echipaj al Serviciului Rutier, Biroul Drumuri Nationale si Europene, a avut noroc cu carul, dupa ce luni dupa-amiaza a fost implicat intr-un accident produs la intersectia DE 581 cu Drumul Judetean 244A. Din cate se pare, politistii veneau dinspre Vaslui, iar in dreptul localitatii Rosiesti au semnalizat…

- La data de 13 iulie 2019, in jurul orei 23,10, polițiștii Biroului Rutier din Alba Iuia l-au depistat pe un barbat de 29 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Brandușei din Alba Iulia, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii cu aparatul etilotest, a…

- albaiuliainfo.ro | albaiulieni | stiri, informatii si evenimente Alba Iulia | Alba Tanar de 22 de ani cercetat de polițiștii din Alba Iulia, dupa ce a fost surprins conducand baut pe Bulevardul Incoronarii Ieri, 14 iulie 2019, in jurul orei 03.31, polițiștii Serviciului Rutier – Biroul Drumuri Naționale…

- albaiuliainfo.ro | albaiulieni | stiri, informatii si evenimente Alba Iulia | Alba Barbat de 39 de ani din județul Maramureș depistat de polițiști conducand fara permis, pe DN 1, in apropiere de Alba Iulia Sambata, 6 iulie 2019, in jurul orei 03.00, polițiștii Biroului Rutier Alba și Serviciului Rutier…

- La data de 6 iulie 2019, in jurul orei 03,00, polițiștii Biroului Rutier Alba și Serviciului Rutier – Biroul Drumuri Naționale și Europene l-au depistat pe un barbat de 39 de ani, din Orașul Vișeu de Sus, județul Maramureș, in timp ce conducea un autoturism, pe DN1, in direcția Teiuș – Alba Iulia, fara…

- La data de 19 iunie a.c., in jurul orei 12:15, politistii Serviciului Rutier - Biroul Drumuri Naționale și Europene au depistat un barbat de 26 de ani, din comuna Feleacu, județul Cluj, in timp ce... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!