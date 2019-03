Stiri pe aceeasi tema

- Colegiul Tehnic „Ion Holban" din Iasi a organizat joi, 28 februarie, Conferinta de inchidere a proiectului Erasmus+ „Educatie pentru toti intr-o scoala europeana". Scopul proiectului a fost imbunatatirea calitatii actului didactic prin formarea si dezvoltarea de competente psihopedagogice, metodice…

- Guvernul finlandez a anuntat vineri rezultatele preliminare ale experimentului cu venitul minim garantat, cercetatorii precizand ca acest experiment nu a reusit sa ii stimuleze pe someri sa munceasca mai mult si sa castige mai multi bani, asa cum se spera. In cursul acestui experiment, 2.000…

- In cursul acestui experiment, 2.000 de someri, cu varsta intre 25 si 58 de ani, selectati aleator, au devenit primii europeni care au beneficiat de un venit minim, un cec de 560 de euro pe luna timp de doi ani, indiferent daca au gasit sau nu un loc de munca."Impactul asupra gradului de…

- In fiecare an, ONG-ul international Transparency publica un top al celor mai corupte tari din lume, asa cum sunt ele percepute de catre experti independenti si de mediul de afaceri. Sunt 180 de tari verificate anual si notate cu scoruri de la 0 la 100. Cu cat este scorul mai mic, cu atat tara este vazuta…

- WhatsApp limiteaza numarul de destinatari la care poți trimite un mesaj. Daca pana acum putea da un mesaj catre 20 de prieteni, noile reguli spun ca poți face asta doar catre 5 dintre ei. Reprezentanții companiei spun ca apeleaza la treaba asta ca sa combata „dezinformarea și zvonurile”. „Impunem o…

- Reprezentanții pompierilor militari de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgența au realizat o scurta filmare in care le ureaza romanilor sarbatori fericite.Pe ritm de muzica patru autospeciale iși aprind și sting luminile, iar la final apare un Moș Craciun in cadru.

- Moș Craciun are echipa de fotbal. Se numește FC Santa Claus și e din orașul finlandez Rovaniemi. Istoria echipei de fotbal a lui Moș Craciun e una tumultuoasa. FC Moș Craciun, din Rovianemi, Laponia, 10 kilometri de Cercul Arctic, s-a inființat in 1993, in urma fuziunii a doua echipe obscure, Rovaniemen…

- "Noi, Uniunea, ne dorim un acord, ne dorim acest acord, dar nu poate fi renegociat. Deci, aici lucrurile sunt foarte clare. Insa, dorim sa dam toate asigurarile care se pot da, deci, asigurari politice, ca dorim sa mergem mai departe, dorim o relatie viitoare foarte buna. Despre asta este vorba.…