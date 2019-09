Concurs hipic, la Herneacova: Finalele Campionatului Naţional de Sărituri peste Obstacole Federația Ecvestra Romana și Domeniul Herneacova organizeaza, in acest weekend și in perioada 26-29 septembrie, cel mai important eveniment ecvestru din Romania: Finalele Campionatului National de Sarituri peste Obstacole. Competiția are loc la cațiva kilometri de Lugoj, la Centrul de echitație de la Herneacova și reunește cei mai buni cai și calareți de la toate cluburile de echitație din Romania. In cadrul competitiei, care include 40 de probe, vor fi decernate premii in valoare totala de 100.000 de lei. In aceasta saptamana se vor intrece sportivii de la categoriile… Citeste articolul mai departe pe lugojexpres.ro…

Sursa articol si foto: lugojexpres.ro

