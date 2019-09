Concurs european de traduceri, pentru elevi

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a anunțat astazi, 30 august, cea de-a 13-a ediție a concursului sau anual Juvenes Translatores dedicat elevilor din Post-ul Tineri traducatori: Comisia lanseaza ediția 2019 a concursului de traduceri pentru școli apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Guvernul României a anunțat, recent, un pachet de masuri fiscale care include și impozitarea semnificativa pentru bauturile racoritoare cu un conținut ridicat de zahar, considerate între factorii care favorizeaza apariția unor afecțiuni precum diabetul zaharat sau obezitatea. …

- Scandalul de la Olt are ecou pana la Comisia Europeana. Romania va fi sancționata pentru ca nu a indeplinit obligațiile cu privire la numarul de urgența 112.Citește și: CLEPSIDRA MORȚII Ce s-a intamplat in cele 19 ore scurse intre apelul la 112 și MOARTEA fetei ucise la Caracal "Comisia…

- Comisia Europeana cere Ministerului Mediului de la București sa ia masuri concrete pentru reducerea poluarii: instalarea unor noi puncte de masurare a calitații aerului, dar și marirea ariilor naturale protejate.

- In iulie 2014, Comisia a trimis autoritatilor romane un aviz motivat din cauza faptului ca legislatia nationala a acestei tari creeaza bariere in calea liberei circulatii a marfurilor in interiorul pietei unice a UE. Dupa evaluarea modificarilor recente ale Legii energiei adoptate de Romania, Comisia…

- Cifre infricoșatoare publicate de Comisia Europeana. Romania e fruntașa Uniunii Europene la morți cauzate de accidente rutiere."Romania are cea mai mare rata a mortalitații rutiere din UE, cu 95 de decese la un milion de locuitori. Intre 2001 și 2011, numarul a scazut cu 24%, conform unui…

- 16.806 de lei aloca autoritațile locale de la Vulcan pentru intocmirea unui studiu pentru inchiderea gropii de gunoi de pe raza localitații. Edilii au comandat un studiu geotehnic și hidrogeotehnic pentru “inchidere groapa de gunoi (2 foraje de 6 m fiecare și doua penetrari dinamice, prelevarea…

- Școlile din Romania sunt supraaglomerate, rata abandonului a crescut, iar sistemul de invațamant nu este adaptat cerințelor de pe piața muncii. Sunt concluziile raportului Comisiei Europene in ceea ce privește Educația.