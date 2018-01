Stiri pe aceeasi tema

- Pe 24 ianuarie, de la ora 17:00, Casa de Cultura a orașului Cugir va gazdui un spectacol artistic dedicat Unirii Principatelor Romane de la 1859, sub genericul „24 ianuarie 1859 – Unirea dintre Moldova și Țara Romaneasca”. Programul artistic va cuprinde poezii și cantece patriotice care vor fi susținute…

- Un concurs de teatru istoric pentru elevi, dedicat Unirii Principatelor Romane si Centenarului Marii Unirii, este organizat la Brasov, de Muzeul "Casa Muresenilor", in colaborare cu Inspectoratul Scolar Judetean. Potrivit organizatorilor, la concurs s-au inscris un numar de noua gimnazii si…

- Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, trei școli din județ au intampinat probleme: școala gimnaziala Lunca Calnicului, Școala Gimnaziala Șoarș, Școala Granari (Jibert). Cele trei unitați școlare insumeaza un numar de 90 de elevi, care vor recupera orele saptamana viitoare. 199 de posturi de transformare …

- Ediția din 2018 a festivalului de film documentar Astra Film Festival se va derula sub Inaltul Patronaj al Presedintelui Romaniei, alaturi de alte patru evenimente culturale organizate in Romania și strainatate, potrivit unui comunicat transmis de Administrația Prezidentiala. ”Presedintele Romaniei,…

- Palatul Copiilor Suceava organizeaza sambata, 27 ianuarie, la Iulius Mall, un concurs de șah rapid dedicat Unirii Principatelor Romane. Concursul va avea loc in Sala de conferințe de la Iulius Mall Suceava, incepand cu ora 09:15. Pot participa copii și juniori nascuți dupa 31 decembrie 2001, din ...

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a acordat Inaltul Patronaj pentru un numar de cinci evenimente culturale care se vor desfasura in cursul anului 2018: Editia a XIII a a Festivalului International de Muzica de Camera SoNoRo si seria de concerte Rhapsodie Roumaine, care va avea loc in prestigioase…

- Mai multi copii de grupa mica de la Gradinita cu Program normal din Bucsani, judetul Dambovita, sunt suspectati de tuberculoza, dupa ce la sfarsitul anului trecut educatoarea lor a fost diagnosticata cu aceasta boala si internata intr-un sanatoriu de boli pulmonare, transmite News.ro . Doi dopii sunt…

- Presedintele Klaus Iohannis a acordat Inaltul Patronaj pentru cinci evenimente culturale care se vor desfasura in cursul acestui an, informeaza Administratia Prezidentiala. Potrivit unui comunicat transmis luni AGERPRES, unul dintre aceste evenimente este reprezentat de cea de XIII-a editie…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a acordat Inaltul Patronaj pentru un numar de cinci evenimente culturale care se vor desfașura in cursul anului 2018, potrivit unui comunicat remis STIRIPESURSE.RO. Este vorba, mai exact despre: Ediția a XIII-a a Festivalului Internațional…

- Federatia Romana de Baschet anunta cu multa tristete si profund regret trecerea in nefiinta a celui care a fost profesor-antrenor Lonciu DAVIDESCU. Din nefericire, vineri, 12 ianuarie 2018, inima singurului antrenor roman cu doua trofee ale Cupei Campionilor Europeni in palmares a incetat sa mai…

- 100 de ani de la Unire inseamna 100 de ani de povesti. Pe tot parcursul anului 2018, lunea, in emisiunea Orasul vorbeste, o casa din Bucuresti isi spune povestea la Radio Romania Cultural. Cate povesti ascund zidurile caselor vechi putini dintre noi stiu. Acesta este motivul pentru care pornim intr-o…

- Miercuri, 10 ianuarie, de la ora 17, Muzeul „Casa Mureșenilor” și Opera Brașov va așteapta la Recitalul de la ora 5, intitulat „Cantand cu Eminescu”, eveniment dedicat marelui poet național. Printre interpreți, se numara artiștii Operei Brașov, soprana Maria Petcu-Catrina, alaturi de actrița Nora…

- Simona Halep – Irina Begu, in semifinalele turneului de la Shenzen. Simona are victorii pe linie in intalnirile directe. Meciul va avea loc vineri. Simona Halep a batut-o fara emoții pe Aryna Sabalenka , in timp ce Irina Begu a trecut dupa un meci greu de Timea Babos . E clar ca vom avea o reprezentanta…

- Cumva, exista minuni. Doar ca este nu se intampla așa, peste noapte. Ci au in spate ani de munca, de chin, umilințe, lupte. Aceste ingrediente fac parte și din povestea Mihaelei Dragan, o fata nascuta intr-o familie mixta (cu mama roma și tata roman), intr-un sat uitat de lume din județul Buzau. Nimic…

- Adunarea Generala a ONU a adoptat joi o rezolutie care solicita Statelor Unite sa-si retraga decizia de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a statului Israel, informeaza agentiile de presa internationale.Rezolutia a fost adoptata cu votul favorabil a 128 de tari membre, noua voturi contra…

- British American Tobacco (BAT) a deschis primul magazin glo din Romania si al cincilea din lume, in cadrul Baneasa Shopping City din Bucuresti. glo este un produs de incalzire a tutunului destinat fumatorilor adulti, lansat de BAT pe piata din Romania la inceputul lunii decembrie.

- Marian Ralea și-a aniversat ziua de naștere. Reputatul artist a implinit 60 de ani. Maria Ralea, care este o persoana foarte sensibila , este un actor roman de teatru, televiziune și film. Acesta a absolvit Academia de Teatru și Film, București, promoția 1982. Miercuri, 20 decembrie 2017, Marian Ralea,…

- Pana in 21 ianuarie 2018, elevii de la scolile si liceele din tot judetul Brasov sunt invitati sa inscrie in concursul scolar dedicat Unirii Principatelor Romane si Centenarului Marii Uniri de la 1918. Pentru aceasta, trebuie sa trimita o reprezentatie teatrala cu subiect istoric sau literar, la sediul…

- Elevii de la școlile și liceele din orașul și județul Brașov sunt invitați sa inscrie in concursul dedicat Unirii Principatelor Romane – 24 ianuarie 1859 si Centenarului Marii Uniri de la 1918, organizat de Muzeul „Casa Mureșenilor” Brașov și Inspectoratul Școlar al Județului Brașov. Cei care vor sa…

- Luni, 18 decembrie, in Romania, este celebrata pentru prima oara Ziua Minoritatilor Nationale. Cu aceasta ocazie, la ARCUB, in Sala Mare, va avea loc spectacolul „Cine a omorat-o pe Szoma Grancsa?”, o productie Giuvlipen („feminism” in limba Romani).

- Stefan Banica Jr. a sustinut primul concert de Craciun pe 16 decembrie, la Sala Palatului din Bucuresti. Artistul nu a dorit sa incheie spectacolul fara sa ii adreseze un mesaj regelui Mihai, cel care, in aceeasi zi, a fost condus pe ultimul drum si inmormantat la Curtea de Arges.

- Dupa intervenția suferita pentru implantarea unui stent, starea de sanatate a lui Alexandru Arșinel s-a imbunatațit. Actorul a marturisit ca daca ar fi fost externat cu o zi mai devreme, mergea direct la teatru! Alexandru Arșinel a ajuns la spital duminica trecuta, dupa ce a acuzat dureri toracice,…

- Surpriza enorma in comisia speciala pentru legile justiției. Dupa dezbateri care au durat patru luni pe una dintre cele mai controversate propuneri de modificare a legislației, s-a decis menținerea Inspecției Judiciare in cadrul CSM.„Articolul 65 se modifica și va avea urmatorul cuprins:…

- Lucrurile se vor limpezi la Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) Arad abia anul viitor, cand se va decide daca seful institutiei, Claudius Mladin, a fost revocat din functie de Ministerul Educatiei respectandu-se legislatia. In 18 august, inspectorii generali scolari din 13 judete, intre care Arad, au…

- In ultima ședința de guvern, executivul a aprobat peste 120 de milioane de lei pentru companiile de termoficare cu probleme din țara, dar pe lista nu s-a aflat și Timișoara, deși Colterm se confrunta cu mari probleme financiare. Acest subiect a fost discutat de conducerea Consiliului Județean Timiș…

- Dupa succesul uriaș pe care Museum of Senses l-a avut in Praga, creatorii acestui proiect s-au gandit sa-l aduca și in București, inaintea altor capitale europene pe care le au in plan. Evenimentul de lansare al Museum of Senses va avea loc maine, 8 decembrie, ora 19.00, intr-un mall din București,…

- In weekend-ul care urmeaza va avea loc, in Capitala, un eveniment dedicat pasionaților de jocuri video. Winter Championship va avea loc sambata, de la ora 10, in București, la IDM Club, și timp de peste 12 ore oricine poate participa la turnee esports, unde sunt puse la bataie zeci de premii. Adrian…

- Opera Brasov si Muzeul „Casa Muresenilor” Brasov va invita miercuri, 6 decembrie 2017, ora 17.00, la „Recitalul de la ora cinci” – E vremea colindelor. Interpreteaza: Corina Klein – soprana, Maria Petcu-Catrina – soprana, Sonia Hazarian – mezzosoprana, Nora Vlad – actrita. La pian: Simona Patriche…

- Uniunea Salvați Romania propune adoptarea de catre CGMB a unui proiect de hotarare prin care Piața Victoriei sa fie spațiu rezervat manifestarilor civice și sindicale. "USR București va solicita convocarea unei ședințe extraordinare a CGMB, cu doua puncte pe ordinea…

- La Chisinau, in Republica Moldova, a avut loc Marsul Unirii, eveniment dedicat Unirii Principatelor Romane de la 1 decembrie 1918. Marsul a inceput de la Monumentul lui Stefan cel Mare si Sfant din Chisinau. Participantii au trecut si pe langa Academia de Teatru, Muzica si Arte Plastice, acolo unde…

- VEZI MAI JOS POSTAREA JANDARMERIEI "<<Dar cu caii ce-ati avut?>>…”domnule, domnilor”…care ati inteles sa va exprimati libertatea de expresie lovind cu pumnii un animal sau folosind argumente „luminoase” in ochii cailor, in incercarea “nobila” de a obtine o reactie violenta din…

- 11 dintre cele mai mari universitați cu specializari in fashion, design, fotografie, dar și numeroși designeri, stiliști și fotografi vor participa sambata, pe 25 noiembrie, la Fashion Me. Dedicat elevilor, studenților și tuturor pasionaților de moda, primul targ educațional de moda din Romania se desfașoara…

- Cea de-a 24-a ediție a Targului Internațional de carte Gaudeamus se desfașoara zilele acestea in Pavilionul Central al Complexului Expozitional Romexpo din București, avandu-l ca invitat de onoare pe dramaturgul Matei Vișniec, la Cinema Union și Cinemateca Eforie vor rula filme

- In 2009, actrita Stela Popescu a primit titlul de „regina comediei“ din partea Centrului Cultural Israel-Romania din Tel Aviv, in urma turneului cu musicalul „O noapte furtunoasa“ al echipei Operei Comice pentru Copii din Bucuresti la Israel.

- Paul van Dyk revine la București dupa 7 ani, cu un show complex ce va avea loc pe 1 decembrie 2017, la Kristal Club, incepand cu orele 22.00, in cadrul evenimentului INPUT 001 – cel mai nou brand de muzica electronica din Romania. Concertul de la București se inscrie in cadrul turneului mondial de lansare…

- Zilele acestea Facultatea de Teatru din cadrul Universitații de Arte „George Enescu” din Iași și-a deschis porțile, raspunzand afirmativ proiectului lansat de rromii de la central Național de Cultura din București. In cadrul acestui proiect multicultural, etnicii rromi au dorit sa arate lumii “o alta…

- Prima "caramida" pentru viitorul Centru European de Arta Contemporana din Cluj Un Centru European de Arta Contemporana (ECCA) ar urma sa fie inaugurat la Cluj-Napoca in 2020, sub forma unei instituții-pionier finanțata in mare parte din bani publici și cu o conducere asigurata printr-un parteneriat…

- Cu prilejul Zilei Nationale a Romaniei, colectivul Centrului Cultural „Alexandru Marghiloman”, doreste sa-si exprime omagiul de recunostinta tuturor fauritorilor Marii Uniri, printr-un CONCERT SIMFONIC FESTIV, avand ca invitat special pe distinsul dirijor VINCENT GRUGER si CAMERATA „ELITE” BUCURESTI.

- "Descopera și cunoaște Romania" este un program pe care Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni dorește sa il continue pe tot parcursul anului 2018, dedicat Centenarului, a declarat, vineri, ministrul Andreea Pastirnac, la Palatul Parlamentului, unde a avut loc deschiderea celei de-a…

- Un detaliu mai puțin știut despre filmul „Liceenii”, in care a jucat Ștefan Banica Junior, a ieșit la iveala. Ștefan Banica Junior, care recent s-a casatorit u cantareața Lavinia Pirva , a facut unul dintre cele mai indragite roluri ale sale in filmul „Licenii”, regixzat de Nicolae Corjos, in anul 1986.…

- Spectacolul-lectura “Ce ramane dupa viata?” a fost prezentat la Muzeul Literaturii Romane. Piesa scrisa de Catalina Florina Florescu face parte din volumul Teatru, in curs de aparitie la Editura Tracus Arte.

- Rezultatele naționalelor masculine de handbal ale Romaniei in meciurile amicale disputate saptamana trecuta, conform site-ului de specialitate handbalvolei.ro . Daca seniorii și juniorii n-au obținut nici o victorie in testele susținute, cele patru victorii au venit din partidele pe care tineretul și…

- Tradiția dovlecitului, ajunsa la cea de a cincea ediție, a adus și anul acesta, in Targușorul Brancovenilor, din Parcul Mogoșoaia, meșteri mici și mari, care nu au ținut cont de capriciile vremii și au muncit cu pasiune pentru a sculpta și crea cele mai haioase personaje, demne de un adevarat Halloween.…

- Actrița Juliette Binoche a admirat-o pe gimnasta Nadia Comaneci. ”Mi s-a spus ca locuiește in Carpați și mereu am vrut sa merg acolo”. Actrița franceza Juliette Binoche a marturisit, duminica seara, ca, atunci cand era copil, a admirat-o foarte mult pe Nadia Comaneci și ca a sunat inclusiv la ambasada…

- Care sunt diferentele si asemanarile, din perspectiva unei trupe rock, intre activitatea din era pretehnologica si epoca digitala in care traim in prezent? Mai trebuie sa ai un job atunci cand faci parte dintr-o trupa cu activitate de doua decenii? Cum erau lucrurile in underground-ul rock in urma…

- Cea de-a patra editie a festivalului Antagon, eveniment de teatru dedicat producțiilor independente care aduce laolalta comedii, drame și concerte din București, Sibiu, Timișoara și Arad va avea loc la Halele Timco in perioada 26 – 29 octombrie. Pe langa spectacolele de teatru programate, festivalul…

- Asociația Culturala Arkadia, avand ca partener strategic POINT București, lanseaza Bull, in zilele de 7, 8, 9 și 15 noiembrie, o piesa de teatru și dezbatere despre fenomenul de bullying la locul de munca. Spectacolele vor avea loc la POINT, iar intrarea este libera, pe baza de rezervare. Piesa abordeaza,…