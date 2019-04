Stiri pe aceeasi tema

- „Planul Inclinat – un nou inceput”- este titlul unei acțiuni de curațenie ce se va desfașura sambata, 13 aprilie, la Covasna, și la care sunt invitați sa se alature toți iubitorii naturii și cei care doresc sa se implice activ in folosul acesteia. Evenimentul este organizat de Asociația Cultural Creștina…

- Fundatia Guzsalyas din Sfantu Gheorghe va organiza saptamana viitoare, inaintea Pastelui Catolic, o serie de ateliere, precum si un maraton de incondeiat oua, la care poate participa orice persoana interesata. Atelierele, destinate in special copiilor, vor avea loc de marti pana joi, intre orele 16,00-20,00,…

- Un concurs de pescuit va fi organizat sub genericul „Cupa primaverii”, la inceputul lunii mai, la Balta Valea Mare. Inscrierile au inceput in urma cu cateva zile, iar locurile sunt ocupate aproape in totalitate. Competiția, aflata la cea de-a doua ediție, va avea loc in perioada 3-4 mai, fiind alocate…

- Demersurile privind gazduirea Jocurilor Olimpice de Iarna pentru Tineret din anul 2024 de catre judetul Brasov au pornit de la autoritatile locale, odata cu stabilirea membrilor Comitetului de Organizare, in septembrie 2018, se arata intr-un comunicat transmis, marti, de presedintele Consiliului Judetean…

- O serie de ateliere de dans contemporan, mișcare și improvizație se vor desfașura saptamana viitoare, la Teatrul „Andrei Mureșanu” din Sfantu Gheorghe, in cadrul a doua proiecte realizate de coregraful Cosmin Manolescu. Coregraful Cosmin Manolescu, autorul proiectului „Dans-Wanderer” (www.danswanderer.ro)…

- Regimul termic va fi destul de oscilant in urmatoarele doua saptamani, temperaturile vor fi in scadere atat pe timpul zilelor, cat si al noptilor, iar ploile vor reveni in majoritatea regiunilor in ultimele zile ale lunii in curs, precum si dupa data de 3 aprilie, reiese din prognoza de specialitate,…

- Un proiect de hotarare referitor la aprobarea Studiului privind reglementarea politicii de parcare in Municipiul Sfantu Gheorghe, este supus dezbaterii publice de catre Primaria municipiului. In expunerea de motive anexata proiectului de hotarare se arata ca „UAT Municipiul Sfantu Gheorghe intenționeaza…

- In ultimul timp, in programul activitaților culturale ale Asociației Cultural-Creștine „Justinian Teculescu” apare un nume nou: Corul barbatesc din Voinești – Covasna, grup vocal din fac parte 10 voineșteni cu varste intre 17 și 53 de ani, cu voci bune și caractere alese, cu meserii și preocupari…