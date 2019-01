Stiri pe aceeasi tema

- Elevii cu varste cuprinse intre 11 si 19 aniau sansa de a castiga o excursie in Marea Britanie, cursuri de limba engleza la Shakespeare School, inscrieri gratuite la examene Cambridge, carti, dictionare si rechizite, in cadrul celui mai mare concurs national de creatie in limba engleza Shakespeare ...

- La Caminul Cultural din Loman a avut loc joi, 29 noiembrie, manifestarea „100 de ani de Romania” organizata de Școala Gimnaziala Loman. Intr-un cadru festiv, elevii Școlii Gimnaziale Loman in parteneriat cu elevii Școlii Doștat, au sarbatorit 100 de ani de Romania. In cadrul acestui proiect elevii…

- Colegiul Economic “Dionisie Pop Marțian” din Alba Iulia a primit Diploma de Excelenta, in cadrul Galei Edumanager.ro 2018, pentru un proiect privind utilizarea mijloacelor IT in predarea limbii engleze. In acest an, in concurs au fost inregistrate 113 proiecte. Gala Edumanager.ro, impreuna cu ”Oameni…

- "Invațamantul romanesc nu e la pamant", scrie Andreea-Olivia Matei, profesor de Limba și literatura romana la Colegiul Economic Virgil Madgearu din București, potrivit edupedu.ro. "'Copiii' mei, adica elevii mei (dar nu cunosc niciun profesor care sa le spuna altfel decat 'copii' si 'ai mei') imi…

- Evenimentul se afla deja la cea de-a VIII-a editie, acesta avand denumirea de „Concurs de creatie literara in limba engleza «Winter Wonderland»". Pentru a participa, elevii trebuie doar sa detina permis de intrare la Biblioteca, care se poate face si pe loc. Participantii vor scrie o lucrare literara…

- Horia Varga este elev in clasa a sasea la Colegiul „Andrei Saguna” din Brasov si, la bacalaureatul din clasa a XII-a, va avea de sustinut cu o proba mai putin. In urma unui examen Cambridge, elevul a reusit sa-si echivaleze proba de competenta lingvistica. „In clasa I mi-am dat primul examen Cambridge,…

- Un Curriculum Vitae al unui baiețel de 5 ani,a devenit viral datorita duioșiei și frumuseții textului relatat in cele 15 pagini, dar și pentru ca acesta reflecta cu adevarat latura competitiva a școlilor private de elita din Asia.

- Intre 25 și 27 octombrie 2018 s-a desfașurat „Jocul de strategie: Politica locala” organizat de catre Fundația Friedrich Ebert Romania la care au participat liceeni din Aiud. Aceasta este o metoda de educație politica prin care stimuleaza participarea la luarea deciziilor in comunitate. O echipa de…