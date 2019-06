Concurs de degustare de apă Manifestarea va incepe astazi de la ora 10.00, la sediul ApaVital din Iasi de pe strada Mihai Costachescu 6. Activitatea va debuta cu vizionarea unor filme despre Statia de tratare „Chirita" si Statia de epurare „Dancu". In cea de a doua partea se va desfasura concursul de desemnare a „Expertilor (Hidro)Somelieri". Cele doua echipe inscrise in concurs sunt formate din elevii claselor de la profilul „Resurse naturale si pro (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

