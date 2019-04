Stiri pe aceeasi tema

- Asia Express a devenit cel mai urmarit show din Romania și nu e de mirare, caci concurenții sunt care mai de care mai iscusiți și mai talentați, astfel ca nu ai putea sa te plictisești vreodata in compania lor și in compania probelor pe care aceștia sunt nevoiți sa le faca.

- Filmul "Morometii 2", regizat de Stere Gulea, produs de Tudor si Oana Giurgiu, a fost marele castigator la gala premiilor Gopo cu 11 trofee. „Multumesc foarte mult tuturor si celor care l-au votat si celor care nu l-au votat. E o competitie si in ultima instanta nu trebuie sa ne suparam. "La filmul…

- Oprirea apei potabile este cauzata de o serie de lucrari la o conducta magistrala. Restrictia va dura intre ora 8,00 si ora 19,00. Societatea Apa Canal SA recomanda locatarilor sa-si faca proviziile necesare.

- Autoritatea Navala Romana, judetul Constanta organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii contractuale vacante, perioada nedeterminata, dupa cum urmeaza:Capitania Zonala Constanta:Capitan de port specialist ndash; Oficiul de Capitanie Tomis Capitania Portului Constanta ndash; 1 post: nivelul…

- FOTO – Arhiva Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor si Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor continua controalele privind utilizarea grasimilor hidrogenate in locul produselor exclusiv pe baza de lapte,…

- Miercuri seara a avut loc cea de-a 42-a editie a galei de decernare a premiilor Brit, unde DJ-ul Calvin Harris (35 de ani) si trupa pop The 1975 au primit cate doua trofee, „British producer of the Year“ si „British single“ , respectiv „British group“ si „British album of the Year“.

- Caravana &"România 2019&" ajunge azi la Salaj. Dupa ce a poposit în Timișoara, Arad și Bihor, Cozmin Gușa va așteapta în județul care a dat țarii cei mai mulți șefi de servicii secrete.

- Emisarul american pentru Coreea de Nord, Stephen Biegun, a cerut Coreei de Nord o lista completa a pașilor pe care ii va face pentru denuclearizare, o acțiune care va nemulțumi Administrația de la Phenian, relateaza BBC și Reuters, potrivit Mediafax.Cererea emisarului american, comunicata…