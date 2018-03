Concurs de angajare pentru un post vacant la Primaria Ovidiu. Ce conditii trebuie indeplinite

Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Nationala a Functionarilor Publici organizeaza concurs de promovare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei publice de conducere vacante de sef birou ndash; Biroul Disciplina in Constructii ndash; Urbanism ndash; Amenajare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al primarului…

- Primaria Comunei Pestera, Judetul Constanta, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada determinata a functiei publice de executie temporar vacante, de politist local, clasa III, grad profesional principal, din cadrul Compartimentului Politie Locala. Conditiile specifice necesare in…

- Primaria Municipiului Mangalia, judetul Constanta, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiilor publice de executie vacante, dupa cum urmeaza: consilier, clasa I, grad profesional principal ndash; Compartimentul Evidenta Persoanelor; consilier juridic, clasa…

- Primaria comunei Darmanesti organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a funcției publice de executie, vacanta, de inspector, clasa I, grad profesional debutant, in cadrul Compartimentului Urbanism. Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a…

- Agentia Pentru Protectia Mediului Gorj, avand in vedere proiectul „Fish for Life”, cu perioada de implementare 01.09.2017 – 31.03.2022 organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada determinata a funcției contractuale de execuție, temporar vacante de biolog cu timp partial. Conditiile…

- Ramas vacant dupa demiterea dr. Dan Dorin Morenciu, in vara anului trecut, din cauza rezultatelor slabe raportate pe campania de vaccinare antirujeolica, postul de director executiv a fost scos la concurs. In acest moment postul este ocupat de ing. chim. Anca Brindușa Movila, numire valabila pana la…

- Primaria municipiului Turda organizeaza concurs in data de 30 martie 2018, orele 10,00 pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de director executiv, gradul II in cadrul Direcției tehnice Conditii specifice

- Liceul Teoretic "Carmen Sylva" din Eforie Sud, Judetul Constanta organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale vacante de administrator financiar ndash; contabil sef. Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale…

- Primaria Comunei Pestișani, judetul Gorj, organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a funcției publice de execuție, vacante, de consilier, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment Agricol, Fond Funciar. Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs…

- Spitalul Orasenesc de Urgenta Targu-Carbunesti, judetul Gorj, organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada determinata a funcțiilor contractuale de execuție, temporar vacante, astfel: infirmiera debutanta – 1 post – vacant laborator și inetoterapeut debutant – 1 post – vacant Sectia Recuperare…

- Primaria orasului Murfatlar, judetul Constanta, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a doua functii publice de executie vacante de inspector, clasa I, gradul profesional superior si gradul profesional asistent. Conditiile specifice necesare in vederea participarii…

- Primaria comunei Oarja organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei publice de executie vacante, de inspector, clasa I, grad profesional debutant in cadrul Compartimentului Registru Agricol si Fond Funciar. Conditiile specifice necesare in vederea participarii…

- Mai multe instituții din Alba primesc dosare de participare la concursuri organizate pentru posturi vacante, in perioada urmatoare. Candidatii trebuie sa indeplineasca anumite conditii, privind studii, vechime in munca sau alte cerinte. Posturi vacante la data de 11 februarie 2018 si conditii de participare…

- Primaria orasului Murfatlar, judetul Constanta, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei publice de executie vacante de inspector, clasa I, gradul profesional principal. Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei…

- Spitalul Municipal Motru, Judetul Gorj organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a funcției contractuale de execuție, vacante de asistent medical generalist debutant cu PL/SSD/S -1 post – Compartiment Nou nascuti. Conditiile specifice necesare in vederea participarii la…

- Agentia Nationala a Functionarilor Publici organizeaza concurs de promovare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei publice de conducere vacante de sef birou ndash; Biroul Audit Public Intern din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanta, judetul Constanta.…

- Agentia Nationala a Functionarilor Publici organizeaza concurs de promovare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei publice de conducere vacante de secretar al municipiului Mangalia, judetul Constanta. Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei…

- Putine posturi scoase la concurs in administratia publica locala din Teleorman in aceasta perioada in Eveniment / Spre deosebire de alte judete din tara unde numarul posturilor “puse la bataie” de administratiile publice este destul de consistent, Teleormanul, in aceasta perioada, este deficitar…

- Primaria Comuna Turburea organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a funcțiilor publice de execuție vacante, dupa cum urmeaza: polițist local, clasa I, grad profesional debutant și polițist local, clasa III, grad profesional asistent. Conditiile specifice…

- Directia Publica Comunitara Locala de Evidenta Persoanelor Targu Jiu, Judetul Gorj organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a funcției publice de execuție vacante, de inspector debutant evidenta informatizata. Conditiile necesare pentru a aplica un CV sunt:…

- Primaria Comunei Lipnita, judetul Constanta, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei publice de executie vacante, de inspector, clasa I, gradul profesional debutant ndash; Compartimentul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Cadastru, Agricol. Conditiile specifice…

- Institutia Prefectului ndash; Judetului Constanta organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei publice de executie, vacante de consilier, grad profesional superior din cadrul Serviciului monitorizarea serviciilor publice deconcentrate, situatii de urgenta si…

- Drumurile nationale si autostrazile sunt deschise circulatiei publice si nu au fost instituite restrictii de viteza sau de tonaj, in contextul atentionarilor meteorologice Cod galben valabile pana diseara, la ora 22:00 in toata țara. „In cursul zilei de astazi sunt pregatite sa acționeze peste 13.000…

- Primaria Orasului Ovidiu anunta organizarea unui concurs de recrutare pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante de politist local, clasa I, grad profesional debutant, pentru Compartimentul Circulatia pe drumurile publice. In perioada 18 ianuarie 24 ianuarie are loc selectia dosarelor…

- Directia Publica Judeteana de Evidenta a Persoanelor Constanta, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiilor publice de executie vacante, din cadrul Serviciului Stare Civila, dupa cum urmeaza: inspector studii superioare, clasa I, grad profesional debutant;…

- Serviciul Județean de Ambulanța Gorj organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a funcției contractuale de execuție vacante de statistician medical debutant. Conditiile pentru ocuparea funcției sunt diploma de studii medii de specialitate sau diploma de studii medii și…

- Liceul Tehnologic „Simion Barnutiu” din Carei, Judetul Satu Mare organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada determinata a funcției contractuale de execuție, temporar vacante, de portar. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie sa indeplineasca…

- Primaria municipiului Turda organizeaza concurs in data de 12 februarie 2018, orele 10,00 pentru ocuparea functiei publice vacante de șef serviciu, gradul II in cadrul Serviciului administrație publica locala. Read More...

- Primaria Orasului Harsova, Judetul Constanta organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de conducere, vacante, de sef serviciu Serviciul Tehnic, Administrativ, intretinere si Reparatii. Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs…

- Primaria municipiului Turda organizeaza concurs in data de 12 februarie 2018, orele 10,00 pentru ocuparea functiei publice vacante de șef serviciu, gradul II in cadrul Serviciului administrație publica locala. Conditii

- Agentia Nationala a Functionarilor Publici organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei publice de conducere vacante de sef serviciu – Serviciul Contabilitate din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau. Candidatii trebuie…

- Primaria Orasului Techirghiol, Judetul Constanta organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie, vacante, de muncitor calificat, treapta profesionala I conducator auto pe microbuzul scolar in cadrul Formatiei Salubrizare Parc Auto. Conditiile…

- Primaria Comunei Corbu, Judetul Constanta, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei publice de executie, vacante, de inspector, clasa I, grad profesional asistent in cadrul Compartimentului Integrare Europeana.Conditiile specifice necesare in vederea participarii…

- Scoala Gimnaziala Nr. 1, Lumina, judetul Constanta organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie vacante de contabil sef 0,75 norma in cadrul Compartimentului Financiar contabil. Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a…

- Gradinita cu Program Normal "Luminita" din comuna Lumina, judetul Constanta organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie, vacante de contabil cu 0,25 norma in cadrul Compartimentului Financiar Contabil. Conditiile specifice necesare in…

- Stimulentele de insertie pentru cresterea copilului platite in luna noiembrie 2017 au totalizat 56,14 milioane de lei, suma medie acordata fiind de 625,89 lei, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS). Astfel, in luna noiembrie, erau inregistrati…

- Primaria Municipiului Constanta organizeaza concurs pentru ocuparea unor functii publice de executie vacante in cadrul Directiei Autorizare si Sprijin Operatori Economici, astfel: inspector clasa I, grad debutant 2 posturi . Conditii: studii superioare de licenta in specialitatea stiinte juridice, administrative,…

- DGASPC Constanta anunta organizarea unui concurs pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de sef al Biroului Juridic Contencios. Proba scrisa va avea loc pe data de 6 februarie, ora 10.00, iar interviul candidatilor admisi pe data de 9 februarie, ora 10.00. Candidatii trebuie sa aba studii…

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" din Constanta organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiilor contractuale de executie, vacante, dupa cum urmeaza: inginer I; 2 posturi ingineri debutanti;Conditiile specifice necesare in vederea participarii…

- Consiliul Judetean Prahova organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a funcției publice de execuție vacanta, de consilier, clasa I, grad profesional superior la Directia Juridic Contencios si Administratie Publica – Serviciul Informatica. Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile…

- Scoala Gimnaziala Nr. 18 "Jean Bart", Constanta, organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie, vacante de bibliotecar. Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale sunt: nivelul studiilor ndash;…

- Inspectoratul de Jandarmi Județean”Avram Iancu”Alba organizeaza concurs pentru ocuparea, din sursa externa, a postului vacant de execuție de ofițer specialist I, in cadrul compartimentului Administrare Patrimoniu Imobiliar și Protecția Mediului din cadrul Serviciului Logistic. In conformitate cu prevederile…

- Primaria comunei Agigea, judetul Constanta, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiilor publice de conducere executie vacante, dupa cum urmeaza: sef serviciu Politia Locala; politist local, clasa III, grad profesional superior Serviciul Politia Locala Compartiment…

- Primaria Comunei Mihail Kogalniceanu, Judetul Constanta organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei publice de executie, vacante, de inspector, clasa I, grad profesional asistent ndash; din cadrul Compartimentului Urbanism Patrimoniu Corp Control Transport. Conditiile specifice…

- Liceul Tehnologic de Electrotehnica si Telecomunicatii, cu sediul in Constanta, bd. Al. Lapusneanu nr. 15, judetul Constanta, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post aprobat prin H.G. nr. 286 2011, modificata si completata de H.G. nr. 1027 2014.Denumirea postului: post vacant contractual…

- Gradinita cu Program Normal "Robotel" din Constanta organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale vacante, de secretara cu 0,20 norma, in cadrul Compartimentului Secretariat. Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei…

- Liceul Tehnologic "Lazar Edeleanu" din Navodari, Judetul Constanta organizeaza concurs pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a functiei contractuale de executie, vacante de secretar 0,5 post. Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale sunt:…

- Colegiul Comercial "Carol Ildquo;, Constanta, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a functiei contractuale vacante, de agent de paza. Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale sunt: nivelul studiilor:…

- Guvernul a modificat si completat legislatia achizitiilor publice, prin ordonanta de urgenta. Scopul modificarilor este, potrivit Executivului, de a simplifica, clarifica si corela unele prevederi, precum si de a reduce termenele in procesul de atribuire a contractelor publice. Insa dupa aceste…

- Primaria Comunei Agigea, organizeaza concurs, la sediul primariei din str. Bujorului nr. 11, in data de 18.01.2018, ora 10.00, proba scrisa si in data de 22.01.2018, ora 14.00, interviul, pentru ocuparea functiei publice vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant ndash; Compartiment Buget…