Concurs Antena 3. Iosefina Pascal, la Bruxelles: Voi avea un discurs impecabil!

”Dupa cum ii ziceam și Nadinei Campean ieri, dupa ce am ajuns pe locul 3 și am ieșit din concurs, fix inainte de a doua proba am plans. Inainte sa credeți ca era de "oftica" procentajului mic, sau din cauza ca deja se intrevedea "caștigatorul", ci a fost din cauza ca citeam mesajele dumneavoastra in pauze, vedeam susținerea uriașa, mobilizarea individuala si faptul ca v-ați cheltuit banii munciți pentru a ma vota, toate aceste lucruri m-au copleșit. Am vrut sa va reprezint cat se poate de bine, dar totodata, fiind eu, in toata sinceritatea mea, greu de sintetizat intr-un singur minut. Cred…