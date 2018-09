Stiri pe aceeasi tema

- Silvia Stroescu, eliminata de la Exatlon, a mers la medicul specialist pentru un control amanunțit, dupa revenirea in țara, iar veștile nu sunt deloc imbucuratoare. Fosta gimnasta care a facut parte din echipa Faimoșilor a fost ajutata sa se deplaseze intr-un scaun cu rotile. Silvia Stroescu a aflat…

- Candidatura-șoc pentru Palatul Cotroceni! (Super oferte la accesorii gaming) Miron Cozma vrea sa fie numarul 1 in stat! Și-a anunțat planul secret la un șpriț cu mai mulți prieteni. “Luceafarul huilei” este ferm convins ca va ajunge președinte și ca va fi peste precedesorii sai. CANCAN.RO, site-ul nr.…

- Ada Hululei, tanara care a facut iureș la FCSB la inceputul lunii noiembrie a anului trecut a trecut la ”nivelul urmator”.(Super oferte la accesorii gaming) Focoasa bruneta s-a calificat cu succes in ”Liga Campionilor”. Recent, Ada a petrecut pe un iaht la St. Tropez cu o brigada de miliardari.CANCAN.RO,…

- La inceputul acestui an, fostul președinte executiv al PMP Valeriu Steriu a demarat o acțiune in instanța impotriva unei foste iubite, Simona Munteanu. (Super oferte la accesorii gaming) Deputatul i-a solicitat femeii cu care are un baiețel sa faca un test de paternitate, dosar care, insa, nu s-a finalizat.…

- Alina Pana, fosta “razboinica” de la “Exatlon”, a mers la spital, unde s-a filmat in timpul unei proceduri de infrumusețare. Toate acestea, dupa ce a ajuns in cabinetul unui medic estetician, pe mainile caruia a ales sa se lase. De pe pat, fosta concurenta de la show-ul spectaculos filmat in Republica…

- Gheorghe Falca, finul celebru al lui Traian Basescu, nu se mai ascunde! (Reduceri mari la jocuri PC) CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, imaginile care arata ca primarul-donjuan si-a asumat noua relatie. S-a cazat cu femeia de care este foarte apropiat la un hotel din…

- Geanina Stana, concurenta care a inlocuit-o pe Anca Surdu la Exatlon in echipa faimoșilor, a anunțat pe Facebook ca s0a desparțit de iubitul ei, insa, cu toate astea, spune ca nu este deloc trista. Geanina Stana (23 de ani) era intr-o relație de doi ani cu un influent om de afaceri din Romania. Nimic…