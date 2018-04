Stiri pe aceeasi tema

- Tensiunea și replicile acide nu se spun doar in cadrul competiției „Exatlon”, concurenții fiind parca la capatul rabdarilor, ci și acasa, unde sunt așteptați de cei dragi. Așa s-a intamplat intr-un platou de televiziune, unde mama lui Giani Kirița și a lui Alex Nedelcu s-au certat aproape ca la ușa…

- Giani Kirița a lansat inca un atac asupra “Razboinicilor”. In timpul probei de recompensa, fostul fotbalist a luat-o in colimator pe Alina. Ce-i drept, pe un ton mai glumeț, fața de zilele trecute. Totul a pornit dupa ce concurenta a inceput sa strige de pe margine: „N-a mai apucat Oltin sa dea și avem…

- Un politist de la IPJ Prahova a fost gasit in masina sa dupa ce a incercat sa se sinucida. Potrivit Politiei Romane, ofiterul de politie este in stare stabila, ramanand internat in spital, pentru a fi monitorizat si supus tuturor investigatiilor medicale necesare. Informatiile potrivit carora politistul…

- Cantareata de muzica populara, Ionela Prodan, are grave probleme de sanatate. Aceasta e internata de cateva zile si se pare ca starea intrepretei este tot mai rea! Ionela Prodan a fost internata din nou pe data de 17 martie, la Elias. Artista are probleme grave la pancreas si la ficat. In ultimele luni,…

- Precipitatiile de saptamana trecuta au produs mari stricaciuni unor drumuri judetene, unele de interes turistic. S-au agravat alunecarile de teren de pe drumul comunal de la Lopatari inspre Focul Viu, iar probleme serioase sunt si pe un drum judetean din Bozioru, unde se afla asezarile rupestre, dar…

- Un pensionar care a baut in mod regulat un litru de bauturi spirtoase in fiecare zi a ajuns sa arate ca personajul Hulk. Din pacate barbatul nu a dezvoltat puteri de supererou, ci are probleme grave de sanatate. Tan are 68 de ani și timp de mai bine de 30 de ani a consumat vin din orez ca pe apa. El…

- Cristina Fulgușin Mateiaș, o cunoscuta cantareața de muzica populara, s-a stins din viața zilele trecute, dupa ce a contractat un virus gripal. Fiica artistei a marturisit ca aceasta tușea de o luna și a refuzat sa mearga la spital. Se pare insa ca aceasta avea probleme mai mari de sanatate, la inima.…

- EXATLON 18 MARTIE. Catalin Cazacu a recurs la o transformare radicala de look, chiar in timpul concursului EXATLON din Republica Dominicana. Cuceritorul faimos a pierdut un pariu și a fost nevoit sa se supuna! Catalin Cazacu a pierdut un pariu pe care l-a pus cu Giani Kirița și Vladimir Draghia, așa…

- Pariul dintre Giani Kirița, Vladimir Draghia și Catalin Cazacu i-a amuzat pe telespectatorii Exatlon, Cei trei faimoși și-au ras doar barba și au ramas cu mustața. Insa, Alina de la Exatlon a fost „atacata” de rautacioși, pornind de la acest pariu. Mai mulți internauți i-au spus sa iși rada și ea „mustața”.…

- Pe langa tensiunile care exista la Exatlon, fie intre echipe, fie intre concurenți, exista și momente amuzante. Unul dintre ele a fost atunci cand Vladimir Draghia, Catalin Cazacu și Ion Oncescu (care a parasit deja competiția din cauza problemelor de sanatate) au pierdut un pariu cu Giani Kirița, la…

- Exatlon 13 martie. Ediția a inceput intr-o nota amuzanta. Din cauza plictiselii, “Razboinicii” au practicat mai multe jocuri. Mariana a fost provocata de Alex sa spuna cat de rapid ar manca un sticks daca la capatul celalalt s-ar afla Giani Kirița. Exatlon 13 martie. Mariana a ales, insa, sa “fure”…

- Cinci barbați din Teiuș, Sebeș, Craciunelu de Jos, Blaj și Mihalț s-au ales cu dosare penale, in weekend, dupa ce ce au fost prinși de polițiști in timp ce conduceau autovehicule neinmatriculate sau cu permisul de conducere suspendat. Potrivit IPJ Alba, la data de 9 martie, in jurul orei 16.20, politistii…

- Alessia a adus pe lume primul ei copil, in urma cu aproximativ doua luni. Celebra cantareața se confrunta, insa, cu mari probleme de sanatate. Durerile de spate o copleșesc, iar acesta se accentueaza in momentul in care iși ține bebelușul in brațe. „Durerile au inceput acum cativa ani buni. Asa tare…

- Probleme in aceasta dimineața in Teleorman. Circulatia feroviara este blocata, joi, intre statiile Tarnavele si Vlasca, dupa ce liniile de cale ferata au fost inundate. Din cauza schimbarii bruște de vreme, zapada s-a topit rapid și a inundat liniile de cale ferata. Potrivit Centurlui Infotrafic, circulatia…

- Concurenții Exatlon s-au luptat duminica seara pentru o excursie in Santo Domingo, dar și pentru mancare de la fast food. Atat Razboinicii, cat și Faimoșii s-au aratat incantați de premiul pus la bataie. „Premiul pus la bataie in editia de astazi este un turul orasului Santo Domingo, urmat de o masa…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a explicat ca in ceea ce privește legea pensiilor s-a ajuns in etapa simularilor, pentru a nu intampina probleme la momentul lansarii in dezbatere publica. ”Legea pensiilor este gata, este finalizat textul legii. Problemele pe care le avem la ora actuala sunt…

- Probleme pentru procurorul Mircea Negulescu. Procurorii de la Parchetul General au in lucru 12 cauze privindu-l pe fostul procuror „Portocala”, vizand activitatea sa de la Parchetul Curtii de Apel Ploiesti si DNA Ploiesti. Cele mai multe plangeri se refera la modul in care magistratul facea anchetele.…

- Raportul Directiei Nationale Anticoruptie DNA pe anul 2017 se bazeaza pe date statistice care arata ca s au mentinut standardele de eficienta si exigenta, atat la urmarire penala, cat si in activitatea desfasurata de procurori in fata instantelor de judecata.Potrivit DNA, investigatiile au vizat cauze…

- Radu i-a luat apararea surorii sale, Anca, dupa ce aceasta a fost eliminata, marți seara de la ”Exatlon”. El l-a infruntat, de la distanța, chiar pe rivalul surorii sale, nimeni altul decat Giani Kirița! Anca a plecat catre țara noastra, dupa ce telespectatorii au decis ca trebuie sa paraseasca concursul,…

- Exatlon 2018. Anca susține, sus și tare, ca eliminarea lui Radu din competiție este un lucru pozitiv pentru ”Razboinicii”! Exatlon 24 februarie. ”Eu ma simt foarte bine, Cosmin. Sunt un om sensibil, plecarea lui Radu a lasat un gol, avem mai mult loc. Eu cred ca s-a spart ghinionul, o sa ne fie mult…

- Anca de la Exatlon, din echipa Razboinicilor este cea mai controversata persoana din cadrul show-ului. De mai bine de o luna, de cand se afla in competiție, tanara a avut altercații atat cu cei din echipa sa, cat și cu Faimoșii. Ultimul cu care s-a certat a fost nimeni altul decat Giani Kirița, la fel…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, a spus, in cadrul unei conferinte de presa, ca din punctul de vedere al partidului “se impune demisia ministrului de justitie care a dezonorat functia de ministru si profesionist al dreptului asa cum ii place sa pretinda ca este”.

- Pe parcursul anului 2017 s-a redus numarul cauzelor penale pornite in privinta minorilor, fiind initiate 798 de cauze penale, comparativ cu 1290 initiate in cursul anului 2016, noteaza Noi.md. Anul trecut au fost retinuti 42 de minori, arestul preventiv fiind aplicat in privinta a 31 de minori invinuiti…

- Roxana Kirița, fata fostului fotbalist, a trait clipe dificile, dupa ce a descoperit in cadrul emisiunii „Exatlon” ca tatal ei are probleme de sanatate. Prezentatorul competiției a dezvaluit ca Giani Kirița lipsește pentru ca a fost internat la spital, iar medicii i-au recomandat sa nu participe la…

- Exatlon 19 februarie. Giani Kirita și Catalin Cazacu au criticat-o pe Anca. Fostul fotbalist susține ca ”razboinca” este mult prea „mica”, iar din acest motiv a simțit nevoia sa o urecheze puțin. „Am vazut ca a fost un schimb de replici intre Giani și Anca, nici eu nu am fost foarte atent la ce și-au…

- Un tanar din Bistrița i-a oferit prietenului sau mașina personala, pentru a o conduce, deși știa ca acesta din urma nu are permis de conducere. Ambii s-au ales cu dosare penale. Tot ieri, un tanar din Cluj și un barbat din Șintereag, au primit fiecare cate un dosar penal pentru infracțiuni la regimul…

- In conformitate cu prevederile art. 58 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicata, cu modificarile și completarile ulterioare, art. 19 din H.G. nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, va comunicam ca…

- In data de 10 februarie 2018, in jurul orei 1200, pe str. Lt. Becherescu din mun. Bailești, a fost depistat B. Ionel – Nicușor, 42 de ani, din localitate, conducand un auto cu numarul de inmatriculare emis de autoritatile din ...

- Premierul Viorica Dancila a spus, joi, inaintea sedintei de Guvern, ca a cerut luarea unor „masuri de echilibrare” acolo unde au aparut probleme privind Legea salarizarii. „In urma dezbaterilor din ultimele zile pe tema efectelor Legii salarizarii, dar si a mutarii contributiilor de la angajator la…

- Doi tineri din Ocna Mureș și județul Bistrița Nasaud s-au ales cu dosare penale dupa ce au sustras fier din incinta unei societați comerciale, pe care mai apoi l-au valorificat la un centru de colectare a fierului vechi. Potrivit IPJ Alba, la data de 6 februarie, politistii din cadrul Politiei Orasului…

- Agentia Nationala a Functionarilor Publici organizeaza concurs de promovare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei publice de conducere vacante de sef birou ndash; Biroul Audit Public Intern din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanta, judetul Constanta.…

- Cinci barbati din Alba sunt cercetati de politie, dupa ce au condus sub influenta alcoolului ori fara permis. Au fost oprinti in trafic, in acest weekend. Potrivit IPJ Alba, in 2 februarie 2018, in jurul orei 21.05, politistii Biroului Ordine Publica din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia l-au…

- "Așa cum v-am spus cu ceva timp in urma, avem o surpriza pentru voi, atat pentru Razboinici, cat și pentru Faimoși. Patru concurenți sunt aici. Va rog sa-i primim cum se cuvine, cu aplauze.", a declarat Cosmin Cernat la startul emisiunii, scrie click.ro. Citeste si EXATLON. Anda Adam vrea…

- Politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au continuat activitatile de combatere a indisciplinei in trafic, ca urmare a neregulilor constatate fiind aplicate 210 sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 55.000 lei.

- Dupa ce Liviu Dragnea a spus raspicat ca membrii de partid cu probleme penale vor putea face parte din guvern, daca au sustinere în CEx, lista oficiala a Cabinetului Dancila a confirmat intrarea în Executiv a mai multor politicieni cu probleme de integritate.

- Presedintele PSD Bistrita-Nasaud, Radu Moldovan, a declarat, vineri, referitor la miniștrii cu „probleme penale”, ca exista o prezumtie de nevinovatie si ca instantele de judecata decid asta, si nu „anumiti deontologi”. „Cine are probleme penale? Eu stiu ca in toata lumea asta exista o prezumtie de…

- „Cine are probleme penale? Eu stiu ca in toata lumea asta exista o prezumtie de nevinovatie si cei care pot decide daca ai sau n-ai o problema sunt instantele de judecata, nu anumiti deontologi, care ne categorisesc intr-un fel sau altul", a precizat Moldovan, inaintea sedintei CEx. Intrebat…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a declarat marti, intrebata daca va accepta ministri cu probleme penale in Guvern, ca, in calitate de europarlamentar, a votat o directiva europeana care prevede ca exista prezumtia de nevinovatie pana la condamnare. "Nu va pot raspunde la aceasta intrebare,…

- La acest sfarsit de saptamana, politistii cu atributii pe linie rutiera au continuat desfasurarea de activitati la nivelul intregului judet in scopul prevenirii si combaterii principalelor cauze generatoare de accidente, reducerii riscului rutier pe drumurile nationale, judetene si in localitati, precum…

- Probleme tot mai mari pentru procurorul Iulian Nica- plecat din DNA la Parchetul Tribunalului Brașov- din dosarul “Retrocedarilor”, in care Prințul Paltin Sturdza și alți inculpați au fost arestați pe baza unor stenograme...falsificate. Mai exact, potrivit jurnaliștilor de la Lumea Justiției, judecatoarea…

- Oana Roman trece iar prin momente grele, dupa ce a ajuns zilele trecute cu fetita ei la spital, acum a avut nevoie din nou de ajutorul medicilor. De aceasta data, ea este cea care acuza probleme de sanatate si nu se simte bine deloc.

- Politistii de investigatii criminale din cadrul IPJ Timis, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe langa Judecatoria Timisoara fac cercetari, in doua dosare penale pentru infractiuni de instigare publica, dupa ce pe retelele sociale au aparut mai multe mesaje legate de protestele din Timisoara.…

- Celebra jucatoare de tenis, care a devenit mama pe 1 septembrie 2017, a dezvaluit recent intr-un interviu ca a fost la un pas de moarte cand i-a dat naștere fiicei sale, Alexis Olympia, fiind supusa la doua intervenții chirurgicale. Serena povestește ca ritmul cardiac al bebelușului a inceput sa scada…

- Legendarul muzician britanic Eric Clapton, in varsta de 72 de ani, a declarat intr-un interviu ca vrea sa continue sa lucreze, dar este dificil pentru el, pentru ca auzul ii este afectat.Citeste si: Atac FARA PRECEDENT la adresa ambasadorului Germaniei in Romania: ' Sunteti IPOCRIT si reprobabil...'…

- Politistii de investigatii criminale din cadrul Inspectoratului Judetean Timis efectueaza cercetari in doua dosare penale, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Timisoara, pentru savarsirea infractiunii de instigare publica pe retelele sociale. ''In luna decembrie…

- Politistii de la Rutiera au identificat cinci persoane care consumasera bauturi alcoolice peste limita legala inainte de a se urca la volan. Acestia aveau alcoolemii intre 0,50 mg/l si 0,91 mg/l.

- Un tanar, de 21 ani, din municipiul Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți, este cercetat penal dupa ce a condus in statiunea montana Ranca, un ATV, fara sa detina permis auto. Un alt barbat, de 31 de ani, din municipiul Rm. V&aci...

- Unitatea Administrativ Teritoriala U.A.T. Oras Ovidiu, cu sediul in str. Sanatatii nr. 7, organizeaza concurs de recrutare, in data de 29.01.2018, ora 10.00 proba scrisa, pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante ndash; politist local, clasa I, grad professional debutant. Concursul se…

- Fostul ministru, Elena Udrea, ii acuza pe unii politicieni si jurnalisti, scriind pe Facebook ca a ajuns sa aiba dosare penale pentru ca a platit prestatia unor politiceni in campanii sau a acoperit salariile unor jurnalisti. "Sper ca ati inceput anul cu bine si ca asa va va fi tot 2018. Evident, as…