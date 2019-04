Concurentii de la Exatlon au devenit manechini pentru Adina Buzatu

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa un sezon in calitate de concurent și alte doua in postura de antrenor, Giani Kirița susține c-a terminat-o cu „Exatlon”. Fostul fotbalist jura ca se va intoarce in Republica Dominicana, țara in care se filmeaza emisiunea difuzata la Kanal D, doar daca producatorii ii vor permite sa se implice in…

- In momentul in care a fost propus ca antrenor pentru echipa Faimoșilor de la „Exatlon”, Vladimir Draghia și-a negociat la sange participarea la show-ul Kanal D din Republica Dominicana. El nu a plecat singur, ci alaturi de soția lui și fiica lor. Pe langa un onorariu deloc de neglijat, Vladimir și familia…

- EXATLON ROMANIA 26 FEBRUARIE 2019 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING. "Suntem impreuna de aproape 7 saptamani, 20 de atleți și 2 antrenori...Vestea pe care o am astazi pentru voi este urmatoarea....'', anunța Cosmin Cernat. Concurenții au izbucnit in lacrimi. "'Nu ma așteptam la așa ceva'', a spus…

- Razboinica a simțit ca se intampla ceva dinainte sa deschida ochii, scrie libertatea.ro. Ea le-a marturisit colegilor ca a simțit ca pun ceva la cale dupa liniștea subita din baraca. Citeste si EXATLON ROMANIA 11 FEBRUARIE 2019: Mesajul emotionant al antrenorului Giani Kirita din Republica…

- Faimoșii au caștigat, in urma jocului de puzzle, un premiu care i-a destins și le-a adus bucurie in suflete: accesorii din care au putut confecționa daruri pentru cei de acasa. Concurenții au putut confecționa mici daruri pentru cei dragi, ca amintiri din Republica Dominicana. Faimoșii nu au uitat…

- Marion Fresh l-a felicitat pe Giani Kirița pentru ca a reușit sa ii conduca pe Razboinici spre victorie. Faimosul nu s-a putut abține și i-a dat replica, in ediția de sambata 26 ianuarie. "Felicitari, Giani, i-ai pus un pic pe picioare! Daca nu erai tu! Giani, ai reușit sa ii redresezi, erau pe un drum…

- Alex Stoica de la Exatlon a facut declarații emoționante in cadrul ediției de sambata seara. Razboinicul s-a confesat antrenorului sau, Giani Kirița, care a fost extrem de impresionat de povestea concurentului. Tatal lui Alex a murit in urma cu doar cateva luni, pe 30 august, de Sfantul Alexandru,…

- Surpriza pentru concurenții de la Exatlon, care in ediția de sambta seara 26 ianuarie, au aflat cine sunt cei doi barbați mascați, prezenți in Republica Dominicana. Faimoșii și Razboinicii au aflat ca e vorba despre Vladimir Draghia și Giani Kirița, insa nu știau ce echipe vor pregati fiecare dintre…