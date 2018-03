Stiri pe aceeasi tema

- Vedetele de la Asia Express se vor tatua intr-un templu budist. Ediția de marți seara a emisiunii este, dupa cum marturisesc chiar concurenții, un test al depașirii limitelor. In penultima țara din Drumul Dragonului, Cambodgia, cele patru echipe ramase in joc se vor confrunta cu o serie de provocari…

- Ediția de marți seara a emisiunii ,,Asia Express” este, dupa cum marturisesc chiar concurenții, un test al depașirii limitelor. In penultima țara din Drumul Dragonului, Cambodgia, cele patru echipe ramase in joc se vor confrunta cu o serie de provocari uriașe. Curajul și rapiditatea vor fi complet necesare,…

- Asia Express, conflict puternic intre concurenți. Competiția este din ce in ce mai grea, iar vedetele fac cu greu fața provocarilor. Ajunși in Cambodgia, in prima etapa, cei opt ramași in cursa "Asia Express" au avut de intampinat numeroase probe care le-au pus nervii la grea incercare.

- Ediția de aseara a celui mai dur reality show, ,,Asia Express” a ținut cu sufletul la gura foarte mulți romani, iar emisiunea a fost lider de piața pe publicul din mediul comercial. Scrisorile emoționante primite de catre concurenți din partea celor dragi, dar și misiunile dificile prin care au trecut…

- Vedetele care au acceptat provocarea celui mai dur reality show au ajuns in a treia țara din maratonul de 5000 de kilometri, Cambodgia. Primul impact cu cea mai saraca țara din Asia ii descurajeaza, iar reticența localnicilor de a-i ajuta ii va ingreuna in indeplinirea probelor, care par sa fie din…

- Toti concurentii de la "Asia Express" au izbucnit in lacrimi la primirea unor scrisori de la cei de acasa. In momentul in care le-au deschis au inceput sa curga rauri de lacrimi si cu greu si-au stapanit emotiile.

- Concurenții nu au timp de relaxare pentru ca primesc de la Gina Pistol o noua destinație la „Asia Express”! Liviu și Andrei sunt ultimii care pleaca la drum și se lasa cu un schimb savuros de replici!

- Vedetele care au acceptat provocarea celui mai dur reality show, ,,Asia Express”, au parcurs mai mult de jumatate din maratonul de 5000 de kilometri de pe teritoriul Asiei. Dupa ce au experimentat ineditul primelor doua țari din Drumul Dragonului, Vietnam și Laos, luni seara de la ora 20:00, cele patru…

- Monica Gabor a rabufnit, dupa ce Andrei Ștefanescu a facut glume despre fiul lui Mr. Pink. Totul a pornit de la o imagine in care fosta soție a lui Irinel Columbeanu apare impreuna cu baiatul ei vitreg. Andrei, care acum este și prezentator la Antena Stars, a comentat pe marginea faptului ca baiatul…

- Vedetele care au acceptat provocarea celui mai dur reality show, ,,Asia Express", au parcurs mai mult de jumatate din maratonul de 5000 de kilometri de pe teritoriul Asiei. Dupa ce au experimentat ineditul...

- Oana Turcu avea o relație aparte cu Israela, care ii solicita, constant, trucuri de frumusețe. Vedeta nu crede ca prietena ei s-a sinucis. „Vorbeam o data la doua saptamani. Imi cerea tot felul de trucuri de frumusețe. Acest lucru inseamna ca iși dorea sa traiasca, iși dorea sa fie tanara.…

- Telekom Romania le va oferi clientilor, pentru nefunctionarea serviciilor mobile in data de 5 martie, reduceri la factura, credit suplimentar la cartela si alte beneficii suplimentare, a anuntat compania intr-un comunicat. Abonatii Telekom vor primi o reducere echivalenta unei zile de abonament la…

- Inainte sa plece in ultima misiune din Laos, concurentii au tinut un toast! Fara sa stie au baut dintr-o sticla in care se afla un sarpe!Concurentii au baut "laolao", dar au avut parte de un mare soc! "Cand am vazut sarpele in sticla mi-a venit sa vomit!"

- Ediția ,,Asia Express” din seara aceasta marcheaza ultima etapa a concurenților din Laos, cea de-a doua țara din maratonul de 5000 de kilometri. Dupa ce au parcurs jumatate din Drumul Dragonului, cele cinci echipe ramase in competiție resimt mai mult ca oricand nopțile nedormite, oboseala fizica, psihica…

- Editia ,,Asia Express” din seara aceasta, ce incepe la ora 20:00 pe Antena 1, marcheaza ultima etapa a concurentilor din Laos, cea de-a doua tara din maratonul de 5000 de kilometri. Dupa ce au parcurs jumatate din Drumul Dragonului, cele cinci echipe ramase in competitie resimt mai mult ca oricand noptile…

- Editia de aseara a emisiunii ,,Asia Express”, desfasurata in Laos, s-a dovedit a fi o cursa a imprevizibilului in care concurentii au plecat in misiune alaturi de adversari. Desi reconfigurarea echipelor i-a bulversat, spiritul de competitie i-a motivat pe fiecare dintre acestia sa lupte alaturi de…

- Cel mai dur reality show, ,,Asia Express”, a fost pana in acest moment o provocare continua pentru echipele implicate, insa testul este departe de a se fi incheiat. Cele zece vedete ramase in competiție au parcurs deja jumatate din maratonul de 5000 kilometri, timp in care și-au depașit limitele și…

- Echipele care au acceptat provocarea ,,Asia Express” au parcurs deja jumatate din Drumul Dragonului, maratonul de 5000 de kilometri pe teritoriul asiatic. Pana in acest moment, au cunoscut culturile a doua țari- Vietnam și Laos, au descoperit peisaje incredibile, au dormit in casele unor localnici total…

- Galagie mare și emoții! Vedetele de la Asia Express joaca sportul tradițional cu mingea din Laos, o combinație de fotbal și volei. A fost competiție mare caci doua echipe au luptat pentru amuleta de 1000 de euro și un bonus valoros in competiție.

- Panica in Laos, in cea de-a doua proba la care sunt supuse vedetele "Asia Express"! Cele șase echipe ramase in concurs ajung in fața unei provocari inedite: aceea de a prinde, cu mainile goale, țipari ce se ascund intr-o apa maloasa.

- Concurentii au parcurs deja o parte din maratonul ,,Asia Express”, joc ce a continuat aseara in a doua tara din Drumul Dragonului, Laos, supranumita si tara spiritualitatii. Inainte de inceperea probelor, vedetele au participat la o ceremonie de binecuvantare intr-o scoala de conduita budista, menita…

- Drumul lung al vedetelor care au acceptat provocarea ,,Asia Express” continua in aceasta seara prin Laos, iar probele devin din ce in ce mai dificile. Fizicul și psihicul vedetelor sunt testate in fiecare moment, pentru ca sunt puși fața in fața cu situații pe care nu le-au mai intalnit pana acum, toate…

- Cei mai curajosi concurenti au incheiat maratonul prin Vietnam, dar aventura "Asia Express" continua in Laos. Doamnelor, domnilor, cele 12 vedete ramase in concurs au ajuns in cea de-a doua tara din traseul de 5.000 de kilometri pe care trebuie sa il parcurga echipele.

- Dorian Popa și mama sa nu iși mai vorbesc, la Asia Express. Prima parte din Drumul Dragonului, traseul de foc al experienței , a fost parcursa, insa itinerariul total de 5000 de kilometri este departe de a se fi terminat. Provocarea vedetelor continua in Laos incepand cu seara aceasta, iar pentru o…

- Aventura „Asia Express” a continut in cea de-a treia ediție pentru cele șase perechi ramase in competiție, dupa eliminarea lui Marian Dragulescu și a soției sale, Corina! Provocarile continua in Vietnam, iar Drumul Dragonului i-a trimis tocmai in inima munților.

- Competiția la Asia Express este din ce in ce mai apriga. De data aceasta, concurenții trebuie sa manance oua de rața cu embrionul in ele. Se numește balut și este mai exact un ou care a stat la clocit doua sau trei saptamani.

- Luni seara s-a dat startul celei mai inedite aventuri pentru cele 7 cupluri de vedete care au acceptat provocarea ,,Asia Express”. Prima oprire, Vietnamul, a fost o lectie pentru concurenti, care au fost nevoiti sa se descurce cu un singur euro pe zi mult mai rapid decat se asteptau. Startul cursei…

- Luni seara s-a dat startul celei mai inedite aventuri pentru cele 7 cupluri de vedete care au acceptat provocarea ,,Asia Express”. Prima oprire, Vietnamul, a fost o lecție pentru concurenți, care au fost nevoiți sa se descurce cu un singur euro pe zi mult mai rapid decat se așteptau. Startul cursei…

- La Antena 1 a luat startul cel mai dur reality show din Romania, Asia Express. Un show in care sapte cupluri de vedete au trait experienta vietii lor pe un traseu extenuant, cu provocari extreme, fara transport, fara cazare si cu un buget de doar un euro pe zi. Iar asta e doar o parte din ce au trait…

- Sperau sa participe la o recepție cu echipa de producție și cu ambasadorul Romaniei la Vietnam, insa lucrurile au luat o intorsatura neașteptata. Concurenții „Asia Express” au urcat in mașinile unor straini. Totul pentru a ajunge primii la punctul de control.

- In aceasta seara incepe "Asia Express", cel mai dur show din Romania! In fiecare luni și marți, telespectatorii Antenei 1 vor fi martorii unui maraton pe teritoriul Asiei, in care șapte cupluri de vedete se vor lupta pentru marele premiu de 30.000 de euro.

- Liviu Varciu și Vica Blochina s-au ales cu picioarele julite la show-ul de televiziune Asia Express, de la Antena 1. Mai sunt doar trei zile pana la premiera celui mai dur reality show, Asia Express, care va ține telespectatorii cu sufletul la gura incepand din 12 februarie la Antena 1 de la ora 20:00.…

- Liviu Varciu și Andrei Ștefanescu au facut echipa la Asia Express, emisiunea unde au fost nevoiți sa parcurga 5000 de kilometri pe teritoriul a patru țari. Aceasta aventura a insemnat pentru ei cinci saptamani departe de familie, lucru care nu a fost deloc ușor, avand in vedere ca amandoi au acasa bebeluși.…

- Liviu Varciu și Andrei Ștefanescu au slabit 15 kg la filmari, in Asia! Cei doi ne-au povestit prin ce aventuri extreme au trecut in Laos, Cambodgia, Vietnam și Thailanda, unde s-a turnat emisiunea “Asia Express”. Vedetele au facut foamea și setea, au dormit chiar și sub cerul liber, au calatorit in…

- Imagini din culisele Asia Express. Show-ul ce va debuta in primavara la Antena 1 nu este o cursa nebuna numai pentru cele 7 perechi de vedete, ci și pentru echipa de producție. Pentru a surprinde perfect adrenalina, emoțiile și situațiile fara precedent prin care trec vedetele, fiecare echipa are propriul…

- Viața din Asia este foarte diferita de cea din țara. Obiceiurile culinare, cel puțin, sunt total neobișnuite. „Asia Express a fost o experiența nebuna rau de tot. Am dormit pe jos, am mancat ciorba de veverița...!", a spus artistul, care a trait aventura asiatica alaturi de mama sa. Citeste…

- Vedetele, in frunte cu Nea Marin, au intrat in bucatarie și au pregatit masa pentru cei treizeci de copii care au venit in tabara la Vama Veche, ca sa vada marea pentru prima oara in viața lor!

- Gina Pistol, despre experiența in Cambodgia. Concurenții care au acceptat sa plece la mii de kilometri de casa, la filmarile pentru “Asia Express”, nu au avut nicio clipa viața ușoara. Gina Pistol, prezentatoarea emisiunii care va incepe la Antena 1 in primavara anului 2018, a ajuns sa ii compatimeasca.…

- O tara a contrastelor, una din cele mai sarace din lume, unde aventuri apar la tot pasul. Fara scenarii, fara niciun ajutor din partea echipei de producție, cei 14 concurenti trebuie sa se descurce singuri pentru a ajunge la destinația finala. Ține doar de ei și de abilitatile lor sa iși gaseasca transport,…

- Au stiut de la bun inceput ca “Asia Express”, show ce urmeaza sa fie difuzat de Antena 1 in primavara anului 2018, va fi experienta vietii lor, insa niciuna dintre cele 14 vedete nu se astepta la ce a urmat la mii de kilometri distanta de casa. Obisnuiti cu o viata frumoasa, vacante in cele mai bune…