Concurența și vânzările slabe alungă Samsung din China Grupul sud-coreean Samsung Electronics a anuntat miercuri ca va renunta la productia de telefoane mobile in China, ca urmare a scaderii vanzarilor, pe fondul concurentei din partea producatorilor locali, Huawei si Xiaomi, transmite Reuters potrivit Agerpres. China este cea mai mare piata din lume dupa numarul de utilizatori de smartphone-uri iar Samsung este cel mai mare producator mondial de telefoane inteligente.



