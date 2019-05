Stiri pe aceeasi tema

- Lucrurile se complica din ce in ce mai mult la "Dragoste fara secrete". Dupa ce Nicoleta si Alexandru au marturisit ca au copii acasa, iar Madalina este insarcinata, sora acesteia a tinut sa intervina.

- Rasturnare de situatie la "Dragoste fara secrete". Dupa ce Nicoleta a recunoscut ca are un copil acasa, iar Madalina este insarcinata, acum, Alexandru a socat pe toata lumea spunand ca are o fetita si o concubina in afara competitiei.

- Dupa ce iubitul sau, Alexandru, a dat de inteles ca ar vrea sa inceapa o relatie cu Nicoleta de la "Dragoste fara secrete", dupa ce aceasta i-a transmis sentimentele ei, Madalina este dezamagita si vrea sa plece acasa.

- Dupa ce, initial, a spus ca nu este genul lui de femeie si ca nu ar vrea sa se impace cu ea, mai apoi, Alexandru de la "Dragoste fara secrete" s-a razgandit si da de inteles ca si-ar dori sa ii mai dea o sansa Nicoletei.

- Nicoleta de la "Dragoste fara secrete" a inceput sa planga, in direct, la "Acces Direct". Concurenta, alaturi de Madalin, Alexandru si iubita acestuia au fost invitati in emisiune pentru a vorbi despre problemele pe care le intampina.

- Iuliana Calinescu s-a confruntat cu o situație extrem de grea in cadrul emisiunii sale, „Dragoste fara secrete”. Aceasta i-a pus fața in fața pe protagoniștii scandalului de ieri și azi, cuplurile Madalina și Alexandru și Nicoleta și Madalin și le-a cerut explicații cu privire la cele intamplate.

- Se incinge atmosfera la "Dragoste fara secrete"! Doi dintre concurenti au fost surprinsi miercuri dimineata in timp ce dadeau frau liber hormonilor. Alexandru si Madalina duc relatia la un alt nivel.

- Madalina și Alexandru formeaza un cuplu de o luna și sunt concurenți la "Dragoste fara secrete". Celor doi le-au fost verificate bagajele, la fel ca și celorlalți concurenți, acolo unde au fost descoperite cateva surprize.