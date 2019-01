Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul acestui reality show matrimonial, 6 femei și 6 barbați vor locui separat, dar iși vor putea petrece opt ore pe zi impreuna in Casa Puterea Dragostei, in afara acesteia ei neavand voie sa se intalneasca. Publicul va avea un rol important in calatoria celor 12 concurenți in cautarea magiei…

- O prezentatoare de radio cunoscuta peste hotare s-a sinucis in timpul unei pauze. Vicki Archer, in varsta de 41 de ani, a cerut sa iasa din timpul emisiei, ea fiind gazda emisiunii BBC Radio Shropshire Show, iar la cateva ore a fost gasita moarta.

- Clipe de panica in platoul emisiunii prezentate de Andreea Mantea! Ștefania de la ”Puterea Dragostei” a acuzat o stare de ameteala si a avut nevoie de sprijinul fetelor. Stefania a acuzat o stare de amețeala și a fost ingrijita de colegele sale, care au obligat-o sa stea la masa si sa manance. Concurenta…

- Tensiunile "i dramele nu se opresc in Thailanda! DupE ce s-a intors de pe ~Insula iubirii "i a privit emisiunea, REzvan a rEbufnit, observand cE unul dintre ceilal:i concuren:i era cam cu douE fe:e.

- Un politist din Gorj se afla la restaurant cu iubita cand a fost asaltat de mascati, pus la pamant si incatusat, totul sub privirile ingrozite ale femeii. Ea a izbucnit in plans, nestiind ce urmeaza sa se intample in viata lor.

- In editia de astazi a emisiunii "Te iubesc de nu te vezi", Gabriela Cristea si-a facut aparitia diferit de cum ne-a obisnuit pana acum. Prezentatoarea Tv nu s-a mai putut abtine si si-a intrerupt discursul, in direct, dornica sa manance prajituri.

- Gabriela Cristea, in lacrimi, dupa ce a aflat o veste trista, Nicu, un concurent al emisiunii „Te iubesc de nu te vezi” a murit. Barbatul incerca sa iși gaseasca o partenera cu ajutorul emisiunii. Doamna Elena, o apropiata a lui, a povestit ce s-a intamplat. „Duminica l-am internat pe Nicu, nu era așa…