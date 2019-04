Concorde revine în aer. Avionul care ateriza înainte de decolare Oficialii Club Concorde au declarat ca au strans peste 250 de milioane de lire sterline pentru reinceperea zborurilor cu Concorde. Paul James, președintele Clubului: "Am fost copleșiți de entuziasmul și feedback-ul pozitiv al persoanelor care doresc sa investeasca in acest proiect, lucru care arata cat de iubit este, in continuare, Concorde și cat de mult iși dorește lumea sa-l vada inapoi in aer. Vrem sa luam un al 3-lea Concorde dintr-un muzeu și sa-l expunem pe Tamisa, pe o platforma special construita, in apropierea London Eye", a adaugat James. Cele doua supersonice care vor fi… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

