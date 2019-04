Stiri pe aceeasi tema

- In Republica Moldova, nivelul de adresabilitate la medic este foarte scazut. 50,9% din femeile din mediul rural se adreseaza la medic doar in cazuri critice, cand problema de sanatate deja nu mai poate fi tratata. In mare parte insa, femeile nu au acces la Centre de sanatate. Aceasta este concluzia…

- Sunt mulțumite de viața de familie, insa situația materiala și condiițile de viața le trezește cel mai inalt nivel de nemulțumire, susțin respondentele studiului sociologic „Perspectiva femeilor din zonele rurale de pe ambele maluri ale Nistrului”. In pofida greutaților pe care le intalnesc majoritatea…

- In pofida politicilor implementate și schimbarilor legislative care au avut loc in ultima perioada in Republica Moldova cu privire la distribuirea rolurilor de gen, acestea continua sa-și puna amprenta asupra vieții de familie și, in special, asupra femeilor. Un studiu realizat de Institutul de Politici…

- Deciziile protocolare, semnate intre Chisinau si Tiraspol, si-au demonstrat eficienta si au adus beneficii locuitorilor de pe ambele maluri ale Nistrului. Totodata, prin semnarea acestor documente, partile au dat dovada de vointa si maturitate politica.

- În urma unei ședințe a grupurilor de lucru pentru agricultura și ocrotirea mediului de la Chișinau și Tiraspol, care a avut loc pe data de 28 martie curent, a fost adoptata decizia de a stabili perioada de prohibitie a pescuitului industrial si celui de agrement în râul Nistru…

- In urma cu doi ani, o noua organizație neguvernamentala iși propunea sa ajute comunitațile rurale din județ: „Terre des hommes”. Zonele de interes erau educația și sanatatea. Activiștii ONG-ului au vorbit cu mii de dascali, parinți și copii, le-au aflat nevoile, apoi au demarat investițiile. Toata aceasta…

- Romanii vor sa apeleze la mediere, ca solutie alternativa in litigiile cu statul, pentru ca doresc sa rezolve problemele pe care le au simplu, amiabil si rapid, fara ajutorul instantelor de judecata, fapt relevat de Institutul pentru Politici Publice (IPP) prin sondajele de opinie realizate la nivel…