- Primarul general Gabriela Firea, vicepresedinte al Partidului Social Democrat, a declarat vineri, la finalul sedintei Comitetului Executiv, ca propunerea potrivit careia liderul PSD, Liviu Dragnea trebuie sa faca un pas lateral din managementul politic al partidului a intrunit 10 voturi pentru, 39 impotriva…

- Primarul general Gabriela Firea, vicepresedinte al Partidului Social Democrat, a apreciat vineri, la finalul sedintei Comitetului Executiv, ca a fost prima reuniune a acestui for in care au fost dezbatute cu foarte multa sinceritate problemele care ii framanta pe membri, transmite Agerpres.ro. Primul…

- Liviu Dragnea, președintele Partidului Social Democrat, ar putea primi o adevarata lovitura. Un important lider PSD s-ar putea alatura primarului Capitalei, Gabriela Firea, in razboiul cu mai-marele social-democrat.Acesta ar putea tranșa definitiv jocurile in favoarea Gabrielei Firea, in razboiul…

- Viorica Dancila, despre atacul Gabrielei Firea la Dragnea: „Daca sunt probleme, voi discuta cu primarul Capitalei”, a spus premierul, vineri, la Argeș, refuzand sa comenteze lupta interna din interiorul partidului. Prim-ministrul Viorica Dancila a afirmat, vineri, ca a colaborat foarte bine, pana in…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a afirmat, vineri, ca a colaborat foarte bine, pana in prezent, cu primarul general al Capitalei, Gabriela Firea. „Eu am colaborat foarte bine cu doamna Firea, am avut o deschidere totala. Cerintele pe care dumneaei le-a avut si le-a discutat cu mine – am cautat sa…

- Primarul general al municipiului Bucuresti, Gabriela Firea, vicepresedinte al Partidului Social Democrat, a afirmat sambata ca ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, ar fi incercat sa o defaimeze pe Speranta Cliseru, prefectul Capitalei. "S-a afirmat si in Comitetul Executiv ca doamna prefect ar…